Kabinettsklausur ab Dienstag in Meseberg: Ampel-Showdown zu Gas-Umlage und Entlastungspaket?

Von: Victoria Krumbeck

Die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung tagen in den nächsten zwei Tagen auf Schloss Meseberg. Die Koalitionspartner werden sich mit einigen Themen befassen.

München/Meseberg - Am Dienstag und Mittwoch findet die zweitägige Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung, Schloss Meseberg statt. Themen wie die nationale Sicherheitsstrategie, die Energieversorgungssicherheit und die berufliche Bildung stehen auf dem Programm. Es wird wahrscheinlich auch um das dritte Entlastungspaket gehen. Die Ampel-Koalition ist sich immer noch über die konkrete Umsetzung uneinig. Auch die Gasumlage von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird vermutlich Thema sein. Nach heftiger Kritik stimmte Habeck einer Überarbeitung zu.

Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg - Diskussionsbedarf besteht

Gesprochen wird über verschiedene innen- und außenpolitische Themen. So etwa die Energieversorgung, Digitalisierung und berufliche Bildung. Auch die „nationale Sicherheitsstrategie“ steht auf der Tagesordnung, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag sagte. Auf Schloss Meseberg werden in den nächsten Tagen auch Gäste erwartet. So soll der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez kommen. Aber auch weitere Gäste wie die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, die DGB-Vorsitzendende Yasmin Fahimi und der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller.

Robert Habeck (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FPD) vor dem Schloss Meseberg. © Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Kabinettsklausur in Meseberg: Auch über die Gasumlage und das Entlastungspaket wird gesprochen

Derweil könnte auch die Gasumlage sowie das dritte Entlastungspaket ein Thema sein. „Die Klausur in Meseberg ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gas-Umlage neu zu verhandeln“, sagte der Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner (SPD) der Bild. Auch der FDP-Fraktionschef Christian Dürr kritisierte Habecks Pläne. „Handwerkliche Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur beseitigt werden.“

Viele Politiker und Politikerinnen pochen auf eine schnelle Ausarbeitung des dritten Entlastungspaketes. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte Merkur.de von IPPEN.MEDIA, dass die Lage ernst sei. Man müsse den Menschen Orientierung bieten und nicht lange streiten. Wir informieren Sie in diesem Live-Ticker über alle relevanten Ereignisse der Klausurtagung. (vk/dpa)