Kanzlerkandidatur der Union: Söder oder Laschet – Landeschef setzt Frist

K-Frage

Autoren Delia Friess

Weitere schließen

Heute könnte die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union fallen. Die Angst vor einer Kampfabstimmung wächst. Der Vorsitzende der Hamburger CDU stellt ein Ultimatum auf.

Armin Laschet* und Markus Söder* wollen beide Kanzlerkandidat von CDU/CSU werden.

Während die CSU* offenbar geschlossen hinter ihrem Parteichef Markus Söder steht, tun sich viele in der CDU* schwer mit einem klaren Bekenntnis zu Armin Laschet.

Die Kandidatenfrage ist bereits seit einer Woche offen, heute (18.04.2021) könnte die Entscheidung fallen.

+++ 15.00 Uhr: Um 20 Uhr läuft die von den beiden Kanzlerkandidaten-Anwärtern der Union selbst gesetzte Frist für eine Einigung ab – doch die scheint noch in weiter Ferne. Der Machtkampf zwischen dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union geht weiter und der niedersächsische CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann hat die Mitglieder seines Landesvorstands sowie die Bezirks- und Kreisvorsitzenden für 20.00 Uhr zu Online-Beratungen zusammengerufen, berichtet dpa. Er begründete die Sondersitzung demnach mit der „aktuellen Lage zur K-Frage“. Es dürfte um ein Stimmungsbild gehen, ob die Basis in der K-Frage zu Laschet oder zu Söder tendiert.

Ebenfalls am Sonntagabend will sich die Junge Union (JU) positionieren. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wollen sich die JU-Landesvorsitzenden um 20.00 Uhr in einer Videokonferenz zusammenschalten.

+ Beim Europawahlkampf 2019 saßen sie noch vertraulich beieinander. Mittlerweile stehen sich Markus Söder und Armin Laschet als Kontrahenten um die K-Frage gegenüber. (Archivbild) © Guido Kirchner/dpa

Kanzlerkandidatur: Armin Laschet oder Markus Söder? Union verliert die Geduld

+++ 12.55 Uhr: Die Geduld der Union in der Kandidatenfrage neigt sich langsam dem Ende. Christoph Ploß, Vorsitzender des Hamburger Landesverbands der CDU, fordert eine schnelle Einigung zwischen Markus Söder und Armin Laschet. Sollten beide sich nicht umgehend einigen, will er eine Kampfabstimmung in der gemeinsamen Bundestagsfraktion. „Ich erwarte von den Parteivorsitzenden, dass sie bis morgen eine gemeinsame Lösung präsentieren“, sagte Ploß der „Rheinischen Post“ vom Sonntag. „Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, kann über die Kanzlerkandidatur nur die Bundestagsfraktion als einziges gemeinsames Gremium von CDU und CSU entscheiden.“

Sollte bis Dienstag kommender Woche kein Kanzlerkandidat feststehen, wird die Hamburger CDU dem Vorbild des Berliner Landesverbands folgen und sich öffentlich für einen der Kandidaten aussprechen. Die Berliner CDU war als erster Landesverband vorgeprescht und hatte sich offiziell für Markus Söder als Kanzlerkandidat ausgesprochen. Sie schwächte somit die Linie Laschets, der vom Parteivorstand und Präsidium der Bundes-CDU einhellig Rückendeckung versichert bekommen hatte.

+ Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß mahnt zur Eile in der K-Frage. © Christian Spicker

Söder oder Laschet: Fraktionsvize warnt vor Kampfabstimmung in K-Frage

Update vom Sonntag, 18.04.2021, 8.57 Uhr: Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann (CDU), warnt vor einer Kampfabstimmung zur Klärung der Kandidatenfrage. Es brauche stattdessen eine gemeinsame Lösung. „Ansonsten drohen Gräben aufgerissen zu werden, die sich nur schwer wieder zuschütten lassen“, sagte er der Funke Mediengruppe. Linnemann erinnert außerdem an die selbst gesetzte Frist der Aspiranten Armin Laschet und Markus Söder. Beide hatten zugesagt, die K-Frage bis Ende dieser Woche klären zu wollen. Zahlreiche führende Unionspolitiker haben sich noch nicht eindeutig zu einem Kandidaten bekannt, Linnemann schon. Er steht hinter Laschet und stärkt ihm den Rücken mit den Worten: „Er hat in NRW bewiesen, dass er die CDU breit aufstellen und mit nur einer Stimme Mehrheit regieren kann.“

Die nach wie vor offene Entscheidung drückt auf das Verhältnis zwischen den Unionsschwestern CDU und CSU. Beide Parteien halten sich seit Jahrzehnten an ein ungeschriebenes Gesetz, das ein direktes Konkurrieren beider um Ämter und Macht ausschließt. Bei Wahlen stellt sich die CSU nur in Bayern auf, die CDU beschränkt sich in ihren Aktivitäten auf die anderen 15 Bundesländer. Die Ambitionen von Söder, dem CDU-Vorsitzenden Laschet die schon sicher geglaubte Kandidatur doch noch nehmen zu wollen, könnten einen Präzedenzfall provozieren. Davor warnt zumindest der nordrhein-westfälische CDU-Politiker Dennis Radtke. „Wenn Söder die Kanzlerkandidatur erzwingen will, wenn er die CDU zerstören will, dann darf die Gründung der CDU in Bayern kein Tabu mehr sein“, sagte Radtke am Samstag (17.04.2021) dem ZDF-Hauptstadtstudio.

+ Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) wollen beiden Kanzlerkandidat der Union werden. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Söder oder Laschet: Entscheidung der K-Frage zieht sich hin

+++ 17.45 Uhr: Unter strikter Geheimhaltung ringen der CDU-Vorsitzende Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder weiter um eine Einigung im festgefahrenen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur. Aus Unionskreisen hieß es heute lediglich, beide seien in guten und konstruktiven Gesprächen. Am morgigen Sonntag läuft die von den Rivalen selbst gesetzte Frist für eine Einigung ab. Offenbar war bislang keiner von ihnen zum Rückzug bereit.

Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wollen Söder-Unterstützer in der Unionsfraktion bis Montag Unterschriften sammeln, um eine Abstimmung am Dienstag (20.04.2021) zu erzwingen. Der Hauptinitiator und baden-württembergische Abgeordnete Christian von Stetten wolle dann seine bereits veröffentlichte Unterstützer-Liste von 70 CDU-Abgeordneten mit Unterschriften weiterer CDU-Parlamentarier zusammenführen.

K-Frage: Kramp-Karrenbauer wirft CSU mangelnden Respekt vor

+++ 14.45 Uhr: Neben anderen CDU-Politikern hat sich auch Annegret Kramp-Karrenbauer zu Wort gemeldet. Die Bundesverteidigungsministerin und ehemalige CDU-Vorsitzende wirft der Schwesterpartei CSU fehlenden Respekt vor. Wenn man die Legitimität von Parteigremien in Frage stelle und sie als „Hinterzimmer“ bezeichne, dann schade das „dem gegenseitigen Respekt, der Zusammenarbeit in der Union“, sagte sie am Samstag (17.04.2021).

Kramp-Karrenbauer appellierte nun an die Führungsverantwortung der beiden Konkurrenten Söder und Laschet und fordert sie auf, sich untereinander zu einigen. „Diese Führungsverantwortung kann ihnen niemand abnehmen“, sagte sie.

+ Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesministerin der Verteidigung, äußert sich zur K-Frage der Union. (Archivbild) © Michael Kappeler / dpa

Söder oder Laschet: Machtkampf in der Union – Jetzt meldet sich Merz zu Wort

+++ 13.15 Uhr: Im Streit um die Kanzlerkandidatur in der CDU hat sich der frühere Unions-Fraktionschef und Bewerber um den CDU-Vorsitz Friedrich Merz* zu Wort gemeldet. Merz rief Laschet und Söder dazu auf, die K-Frage schnell zu klären. „Einigt Euch, Markus Söder und Armin Laschet. Dieses Land braucht Perspektive. Dieses Land braucht Führung. Und die CDU und die CSU werden gebraucht als politisch führende Kraft dieses Landes“, sagte Merz am Samstag (17.04.2021) in einer Rede.

Merz (CDU) wurde am Samstag (17.04.2021) zum Bundestagskandidaten für den CDU-Kreisverband Hochsauerland in Nordrhein-Westfalen gewählt. In seiner Rede kritisierte Merz den „Zustand“ der CDU. „Die CDU hat ihren Kompass verloren, unsere Wählerinnen und Wähler wissen nicht mehr, wofür wir eigentlich stehen“, sagte Merz. Die Partei müsste wieder den Mut haben, eine stinknormale bürgerliche Politik zu machen, statt dem flüchtigen Zeitgeist atemlos hinterherzulaufen, so Merz außerdem.

+ Friedrich Merz (CDU), ehemaliger Vorsitzender der Unions-Fraktion im Bundestag, spricht im Stadion Große Wiese zu den Delegierten. Die Delegierten der CDU im Hochsauerlandkreis entscheiden über den Kandidaten zur Bundestagswahl. © Jonas Güttler / dpa

Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer drängt auf eine schnelle Klärung der K-Frage. Die Entscheidung müsse „in Stunden“ getroffen werden, sagte Kretschmer. Über seine Präferenz hinsichtlich der Kandidaten Söder und Laschet äußerte sich Kretschmer nicht. Am Samstag verlautete aus Unions-Kreisen, die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU seien weiterhin in „konstruktiven Gesprächen“.

Machtkampf in der Union: Söder und Laschet diskutieren „sehr vertraulich“ über K-Frage

+++ 10.58 Uhr: Der Streit der Unionsparteien um die Kanzlerkandidatur dauert an. CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder sprächen auch am Samstag (17.04.2021) weiter miteinander, verlautete am Morgen aus Parteikreisen. Die Gespräche würden „sehr vertraulich“ geführt. Ziel sei weiterhin eine Einigung an diesem Wochenende.

Laschet und Söder streben beide die Kanzlerkandidatur der Union an. Am vergangenen Sonntag (11.04.2021) machten sie ihre Ambitionen öffentlich, seither ist ein regelrechter Machtkampf in der Union entbrannt. Die beiden Parteichefs hatten am Dienstag nach einem Schlagabtausch in der Bundestagsfraktion angekündigt, bis Ende der Woche eine Entscheidung herbeizuführen.

Dabei stehen sie unter wachsendem Druck aus der Fraktion. Dort gibt es Bestrebungen, die Frage der Kanzlerkandidatur von den CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten klären zu lassen, falls Laschet und Söder keine einvernehmliche Lösung finden.

+ Söder (CSU) und Laschet (CDU) wollen beiden Kanzlerkandidat der Union werden. (Archivbild) © Michael Kappeler / dpa

Kanzlerkandidatur der Union: Söder und Laschet beenden Gespräch – ohne Einigung

Update vom Samstag, 17.04.2021, 10.00 Uhr: Der Streit von CSU und CDU um die Kanzlerkandidatur der Union dauert an. Wie die „Welt“ am Samstag (17.04.2021) berichtet, ging ein Gespräch zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Chef Markus Söder in der Nacht zu Ende – allerdings ohne eine Einigung erzielt zu haben. Auch sei nicht klar, in welchem Format und wann die Gespräche fortgesetzt würden.

Laschet und Söder wollen beide als Kanzlerkandidat der Union bei Bundestagswahl 2021 antreten. Am vergangenen Sonntag gaben sie ihre Ambitionen öffentlich bekannt. Seither tobt ein Machtkampf in der Union und zwischen den Parteien CDU und CSU.

Die beiden Parteichefs hatten am Dienstag (13.04.2021) nach einem Schlagabtausch in der Bundestagsfraktion angekündigt, bis Ende der Woche eine Entscheidung herbeizuführen. Dabei stehen beide Kandidaten unter wachsendem Druck aus der Fraktion. Dort gibt es Bestrebungen, die Frage der Kanzlerkandidatur von den CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten klären zu lassen, falls Laschet und Söder keine einvernehmliche Lösung finden.

Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union: Entscheidung über K-Frage rückt offenbar näher

+++ 20.55 Uhr: In dem Streit der Unionsparteien um die Kanzlerkandidatur rückt indes offenbar eine Entscheidung näher. CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder setzten ihre Beratungen fort, hieß es am Freitagabend aus CDU-Kreisen. Die beiden Rivalen um die Kandidatur seien „in guten Gesprächen“. Für den Freitag sei aber kein Ergebnis mehr zu erwarten.

Indes hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer den andauernden Machtkampf in der Union um die Kanzlerkandidatur scharf kritisiert. „Als eines von 400.000 CDU-Mitgliedern erfüllt mich die gegenwärtige Debatte mit großer Sorge und sie macht mich traurig. Sie ist schädlich für unser Land, denn wir stehen vor enormen Weichenstellungen für die nächsten Jahre“, sagte die frühere CDU-Vorsitzende am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wissen aus der Vergangenheit, dass es gerade in solchen Zeiten Deutschland gut getan hat, eine wirklich starke und handlungsfähige Union zu haben. Handlungsfähig war die Union immer dann, wenn CDU und CSU respektvoll miteinander umgegangen sind.“

+ CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Machtkampf zwischen Markus Söder und Armin Laschet kritisiert. Foto: Kay Nietfeld/dpa © Kay Nietfeld / dpa

K-Frage der Union – Schäuble attackiert Söder: „Nicht zu ertragen“

Update von Freitag, 16.04.2021, 16.01 Uhr: Die K-Frage hält CDU und CSU weiterhin in Atem. Noch immer ist nicht klar, wer das Rennen um die Kanzlerkandidatur machen wird. Nachdem sich zuvor die Junge Union mit einem unkonventionellen Vorschlag geäußert hatte, meldet sich nun Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zu Wort. Er stellt sich hinter Armin Laschet und attackiert Markus Söder mit deutlichen Worten.

Es sei nicht zu ertragen, ein Votum der Führung der CDU nach intensiver Debatte als „Hinterzimmer“ abzutun, betont Schäuble am Freitag (16.04.2021) gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio mit Blick auf eine entsprechende Äußerung Söders. „Ich bin für Herrn Laschet“, erklärte der Bundestagspräsident außerdem nochmals eindringlich. Meinungsumfragen, wie der „ARD-Deutschlandtrend“ hatten Markus Söder vor Armin Laschet* gesehen. Doch für Entscheidungen über einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union könnten nicht allein Meinungsumfragen ausschlaggebend sein, so Schäuble und reagiert damit auf Forderungen Söders und anderer CSU-Politiker.

Markus Söder oder Armin Laschet? Bundestagspräsident übt Kritik am CSU-Chef

Schließlich wendet sich der Bundestagspräsident noch einmal kritisch an Markus Söder. Er wirft dem CSU-Chef vor, er gefährde mit seinem Beharren auf der Kanzlerkandidatur die Einigkeit der Union. Zugleich erinnert Schäuble ihn an seine Zusage, sich hinter eine Kandidatur Laschets zu stellen, wenn die CDU das wolle. Am Montag hatten die Spitzen der CDU sich für Laschet entschieden, das könne Söder nicht einfach beiseiteschieben, so Wolfgang Schäuble.

+ Beim Europawahlkampf 2019 saßen sie noch vertraulich beieinander. Mittlerweile stehen sich Markus Söder und Armin Laschet als Kontrahenten um die K-Frage gegenüber. (Archivbild) © Guido Kirchner/dpa

K-Frage in der Union - Vorschlag der JU: Söder und Laschet ab ins Konklave

Update von Donnerstag, 15.04.2021, 16.34 Uhr: Im Machtkampf um die K-Frage in der Union hat der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation Junge Union (JU), Tilman Kuban, einen unkonventionellen Vorschlag gemacht: Um zu einer schnellen Lösung zu kommen, sollten die beiden Konkurrenten Armin Laschet und Markus Söder „mit beiden Führungsspitzen der Parteien in ein Konklave gehen und erst wieder rauskommen, wenn sie sich geeinigt haben“.

Das Konklave ist eigentlich die Versammlung der wahlberechtigten Kardinäle der römisch-katholischen Kirche zur Wahl eines neuen Papstes. Die Kardinäle schotten sich dabei in der Sixtinischen Kapelle in Rom komplett von der Öffentlichkeit ab und kommen erst wieder heraus, wenn sie sich auf einen neuen Pontifex geeinigt haben. Als Zeichen der Einigung steigt dann weißer Rauch auf.

Machtkampf um K-Frage in der Union soll bis Ende der Woche geklärt sein

JU-Chef Kuban fordert eine Entscheidung im Duell um die Kanzlerkandidatur bis Samstag. „Armin Laschet und Markus Söder müssen endlich ihre Verantwortung für die Union begreifen“, sagte er der „Bild“-Zeitung. „Wenn die Selbstzerfleischung so weitergeht wie die letzten Tage, sorgen sie gemeinsam dafür, dass in Zukunft von CDU und CSU nicht mehr viel übrig ist.“ Die Kontrahenten Laschet und Söder hatten bereits angekündigt, bis spätestens zum Ende der Woche eine Entscheidung im Streit um die Kanzlerkandidatur herbeizuführen.

Erstmeldung von Donnerstag, 15.04.2021, 13.38 Uhr: Frankfurt/Berlin – Wer wird es? Die Entscheidung zwischen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet*, der seit Januar Bundesvorsitzender der CDU* ist, und Bayers Ministerpräsident Markus Söder* (Parteivorsitzender der CSU*) rückt immer näher. In Kürze soll sich entscheiden, wer von der Union als Kanzlerkandidat ins Rennen geschickt wird, um möglicherweise in die Fußstapfen von Amtsinhaberin Angela Merkel* zu treten.

K-Frage in der CDU/CSU: Armin Laschet oder Markus Söder – Wann fällt die Entscheidung?

Markus Söder soll das Rennen in einer CSU-Sitzung im Landtag am Mittwoch (14.04.2021) noch als „völlig offen“ bezeichnet haben, doch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat sich klar hinter Armin Laschet gestellt, den er für den „richtigen Kandidaten“ halte, „um zu einen und zusammenzuführen“.

+ Armin Laschet (CDU) oder Markus Söder (CSU): Wer wird Kanzlerkandidat der Union? (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

Laschet wäre der „richtige Kanzler für unser Land“. Klar sei, dass sich die von den Repräsentant:innen der Basis gewählten Verantwortlichen im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU geschlossen für Armin Laschet ausgesprochen haben. Selten habe er so viel Einmütigkeit wie in diesen Sitzungen erlebt.

K-Frage in der CDU/CSU: Markus Söder hofft auf Umfragwerte

Bis Ende der Woche wollen Armin Laschet und Markus Söder eine gemeinsame Lösung präsentiert haben, erklärten sie. Sie beide genießen den Rückhalt ihrer Spitzengremien. Wann genau die Entscheidung in der „K-Frage“ fallen soll, ist unklar. Man dürfe sich bei einer solch wichtigen Angelegenheit ein paar Tage Zeit nehmen, findet der CSU-Chef.

Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet, dass Söder die nächsten Umfragen am Donnerstag und Freitag abwarten wolle, um anschließend (seiner Vermutung nach gestärkt) in das Gespräch mit Laschet zu gehen. Für eine Mitgliederbefragung beider Unions-Parteien, die die CSU am Montag ins Spiel gebracht hatte, sei keine Zeit mehr, so Söder.

K-Frage in der Union Armin Laschet Vorsitzender der CDU Ministerpräsident von NRW Markus Söder Vorsitzender der CSU Ministerpräsident von Bayern

Markus Söder (CSU) oder Armin Laschet (CDU): Wer wird Kanzlerkandidat der Union?

Am Wochenende hatten Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) ihr Interesse an der Kanzlerschaft verkündet. Während sich die CDU für ihren Vorsitzenden starkmacht, scheint die Mehrheit der Deutschen Söder als potenziellen Kanzler* zu bevorzugen. Die Entscheidung solle einvernehmlich fallen. Doch der ehemalige Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) spricht von einer „offenen Feldschlacht“*, die nur noch quälend sei. (Lukas Rogalla mit dpa, afp) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

