Kein Terrorverdacht: Haftbefehl gegen in Deutschland verhafteten Iraker aufgehoben 

Der Haftbefehl gegen einen Iraker ist aufgehoben worden. Ein Terrorverdacht hat sich nicht erhärtet.

Karlsruhe - Ein wegen Terrorverdachts in Deutschland verhafteter Iraker ist wieder auf freiem Fuß. Die bisherigen Ermittlungen hätten den dringenden Tatverdacht gegen den 29-Jährigen nicht weiter erhärtet, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe mit. Die Bundesanwälte hatten dem Mann und drei weiteren Landsleuten vorgeworfen, von 2013 bis 2015 im Irak für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft zu haben.

Spezialeinsatzkommandos hatten die vier Männer am 6. Juni in Bayern und Nordrhein-Westfalen festnehmen lassen. Die Ermittlungen gegen die drei anderen Männer laufen nach Angaben der Bundesanwaltschaft noch, sie sitzen demnach weiterhin in Untersuchungshaft.

dpa