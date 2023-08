KI-Regulierung: Deutschland setzt auf die EU und die G7

Von: Corinna Visser

Künstliche Intelligenz soll reguliert werden © Christian Ohde/Imago

Deutschland plant keine eigene KI-Regulierung. Dennoch redet die Bundesregierung mit, wenn auf internationaler Ebene Regeln für KI aufgestellt werden. Ein Überblick.

Überall auf der Welt befassen sich Regierungen mit der Frage, wie sie die Vorteile Künstlicher Intelligenz nutzen und gleichzeitig die Risiken dieser mächtigen Technologie minimieren können. Deutschland verlässt sich dabei auf die EU, die derzeit den AI Act verhandelt. Der wird unmittelbar geltendes Recht auch in Deutschland, sobald er in Kraft ist. „Eine nationale KI-Regulierung in Deutschland planen wir nicht“, sagt Anna Christmann (Grüne), Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Start-ups, im Gespräch mit Table.Media.

Auch das Digitalministerium von Volker Wissing (FDP) sieht keinen Anlass, in Deutschland eigene Wege zu gehen. „Wir wollen Entwicklern von KI in unserem Land den Rücken stärken, indem wir den Zugang zu Daten vereinfachen und Klarheit über künftige Standards schaffen“, sagt ein Sprecher des BMDV. „Rein nationalstaatliche Regeln sind hier kontraproduktiv.“

Verteilte Zuständigkeiten

Daher beteiligt sich die Bundesregierung an verschiedenen internationalen Regulierungsprozessen – mit verteilten Verantwortlichkeiten. Während das Wirtschafts- und das Justizministerium bei den Verhandlungen zum AI Act in der EU federführend sind, ist es das Digitalministerium beim G7-Hiroshima-Prozess zu generativer KI. Als Exportnation setze sich Deutschland für möglichst internationale Standards ein, „damit Entwicklungen aus Deutschland anschlussfähig sind und umgekehrt“, sagt der Sprecher des BMDV. Dort legt man Wert darauf, Entwicklungen nicht auszubremsen, „indem wir zu viele, komplizierte Regeln aufstellen“. Darum werbe Deutschland auf G7-Ebene „für klare Transparenzregeln, die Freiräume für Innovationen lassen“.

Auch Christmann sagt: „Wir dürfen in diesem frühen Stadium die Entwicklung nicht abwürgen. Sonst besteht die Gefahr, dass Europa unattraktiv wird für die Entwickler von KI.“ Klar sei aber auch, dass wir Leitplanken für KI brauchen, die die Grundrechte betreffen. „So etwas wie Social Scoring oder eine anlasslose biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum hat in einer Demokratie nichts zu suchen.“

Europa hat eine andere Ausgangslage als die USA

Christmann ist gerade von einer US-Reise zurückgekehrt, bei der sie in Kalifornien unter anderem KI-Forscher und -Unternehmer getroffen hat. „In den USA gibt es kein Verständnis dafür, diese innovative Technologie so hart zu regulieren“, sagt sie. „Wir müssen Regulierung und die Förderung von Forschung und Entwicklung ins Gleichgewicht bringen.“ Dabei sei auch wichtig zu bedenken, dass KI-Unternehmen in Europa gerade erst entstehen und Europa daher andere Voraussetzungen habe als etwa die USA. Dennoch: „Wir dürfen nicht immer nur neidisch auf die USA schauen. Unsere Start-up-Szene wird immer besser.“

Dass die Amerikaner jetzt nicht abgewartet haben bis sich die G7 oder die EU auf Leitplanken oder Regeln für KI geeinigt haben, sondern ihre Unternehmen zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung gebracht haben, sieht Christmann sportlich. „Es ist wichtig, mit den großen Technologieunternehmen im Austausch zu sein, gerade um Bias zu vermeiden.“ Und es sei richtig, die Modelle, die bereits da sind, auf eine vernünftige Basis zu stellen. „Aber die Ansicht, dass eine Selbstverpflichtung allein ausreichend ist, teile ich nicht“, betont sie.

AI Act darf Entwicklung nicht abwürgen

Nach der Sommerpause in Brüssel treten die Trilog-Verhandlungen in die heiße Phase ein. Ziel ist es, diese noch unter spanischer Ratspräsidentschaft abzuschließen. Auch Christmann hält es für wichtig ist, die Verhandlungen zum AI Act zeitnah abzuschließen, um eine verlässliche Regulierung zu haben. „Solange unklar ist, was kommt, halten sich die Investoren zurück. Das ist keine gute Situation.“ Das Gesetz müsse vor den Europawahlen fertig sein.

Deutschland hatte zur allgemeinen Ausrichtung des Rates einige Anmerkungen gemacht und unter anderem gefordert, dass nur relevante und verhältnismäßige Anforderungen für Allzweck-KI-Systeme (GPAI) gelten sollten. Und verwies darauf, dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen sei. Tatsächlich war dies noch bevor die Diskussion über ChatGPT die Öffentlichkeit erreichte.

Deutschland hat noch Änderungswünsche

Das bedeutet, die Diskussionen – auch im Rat – sind noch nicht beendet. „Wir müssen uns die Frage stellen, ob die Regulierung ihren Zweck erfüllt, die Technologie zum Wohle der Menschen zu gestalten oder ob sie die Entwicklung abwürgt“, mahnt Christmann. Es sei richtig, die Regulierung auf Hochrisikoanwendungen zu beschränken. Im Moment gehe es in Europa jedoch um immer mehr Detailregulierung. „Das führt zu erschwerten Bedingungen, gerade für junge KI-Unternehmen, wie wir sie in Europa haben.“

Beispiel: „Ich kann nicht einsehen, warum es Unternehmen auferlegt werden soll, zusätzlich eine Grundrechtsfolgenabschätzung zu machen, wie es das EU-Parlament vorschlägt“ kritisiert Christmann. Denn das sei aufwändig bis unmöglich, gerade für junge Unternehmen. Allerdings war es die Fraktion der Grünen/EFA, die das Fundamental Rights Assessment in den Gesetzesvorschlag eingebracht haben.

Ausnahmen für KMU sind Deutschland wichtig

Was in den kommenden Verhandlungen für Deutschland noch wichtig ist? „Gute Entwicklungsbedingungen für KMU und Start-ups zu schaffen“, sagt Christmann. „Wir brauchen Experimentierfelder. Es muss möglich sein, Dinge auszuprobieren, bevor die volle Regulierung greift.“ Deswegen lege die deutsche Seite Wert auf die Etablierung von Reallaboren und dass es zeitliche Ausnahmen für KMU gibt.

Ein weiterer Punkt sei die Schaffung von Ausnahmen innerhalb der Hochrisikobereiche. Sodass etwa für Putzroboter im Krankenhaus nicht die gleichen Sicherheitsanforderungen gelten wie zum Beispiel für Patientenakten. „Hier arbeiten wir an Lösungen, die Diskussion läuft noch“, sagte Christmann.

Über Foundation Models wird noch diskutiert

Da der Rat seine Allgemeine Ausrichtung bereits beschlossen hatte, bevor die Diskussion über Gründungsmodelle (Foundation Models) oder generative KI (wie ChatGPT) an Dynamik gewann, hatten die Mitgliedstaaten das Thema kaum beleuchtet. „Es ist richtig, dass das EU-Parlament Foundation Models aufgegriffen hat“, meint Christmann. Doch welche Regulierung dafür angemessen sei, dazu führe die Bundesregierung noch Gespräche. Die Rahmenbedingungen hätten sich seit dem Beschluss der Ratsposition viel stärker verändert als sonst. Daher sei der Bedarf, an konkreten Lösungen zu arbeiten, größer.

Digitalminister Wissing hat dazu in der FAZ schon mal einen Vorschlag gemacht: Er stellt sich für generative KI eine verpflichtende Selbstregulierung vor. Allerdings warnt auch er davor, die Formulierung allein den großen US-Tech-Firmen zu überlassen. Zudem müsse es bereits nach zwei Jahren eine Überprüfung geben. Dann könne man einschätzen, ob ein Code of Conduct für generative KI als Ergänzung zum AI Act ausreiche – oder ob es doch einer harten Regulierung und der Integration in das Gesetz bedarf.

Auch die Umsetzung wird eine Herausforderung

Derweil hat die Diskussion über die Umsetzung des AI Acts noch nicht begonnen. Eines kann Christmann aber bereits dazu sagen: „Wir wollen aber die Fehler der DSGVO vermeiden und es nicht wieder zu 16 verschiedenen Auslegungen der Regeln kommen lassen.“ Die Lösung könnte eine zentrale Stelle sein, ein AI Office - etwa so, wie es das EU-Parlament vorgeschlagen hat. Aber auch da gibt es Klärungsbedarf. „Ein europäisches AI Office darf nicht zum Nadelöhr für die KI-Zulassung in ganz Europa werden“, warnt Christmann.