Kim Jong Un tot oder im Koma? Südkorea schaltet sich in Spekulationen ein

Die Berichte über die Gesundheit des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un werden widersprüchlicher - Südkorea schaltet sich ein.

Medienberichten zufolge ist der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un schwer erkrankt.

schwer erkrankt. Er soll sich am 12. April einer OP am Herz-Kreislaufsystem unterzogen haben.

Die Berichte konnten vorerst nicht von offizieller Stelle aus bestätigt werden.

Update vom 27. April: Wo ist Kim Jong Un - und in welcher gesundheitlichen Verfassung? Der nordkoreanische Machthaber wurde laut Bild.de zuletzt am 11. April bei einem Parteitreffen gesehen.

Die japanische Zeitung Shukan Gendai will den Grund dafür erfahren haben, schreibt Bild.de weiter: Kim befinde sich demnach nach einer missglückten Operation im Koma. Zuvor wurde bereits der Tod des Machthabers kolportiert (siehe Update vom 26. April).

Kim Jong Un im Koma? Südkorea mit Statement

Südkorea indes ist den Spekulationen nun entgegengetreten. Kim lebe und sei „wohlauf“, sagte der Sicherheitsberater der südkoreanischen Regierung, Moon Chung In, am Sonntag dem US-Sender CNN. Kim halte sich seit zwei Wochen in der Ferienstadt Wonsan im Osten von Nordkorea auf. Die Darstellung passt zu Medienberichten, wonach aktuelle Satellitenaufnahmen Kims „250 Meter langen, kugelsicheren Luxus-Zug“ (Zitat Bild.de) an der Ostküste zeigten, mit dem er Reisen unternimmt. Südkorea habe keine „verdächtigen Bewegungen“ in Nordkorea festgestellt.

Spekulationen um Tod von Kim Jong Un: Geheimdienste laut Medienbericht eingeschaltet

Vor einer Woche hatte das Webportal Daily NK berichtet, Kim habe sich einem dringlichen Eingriff am Herz-Kreislauf-System unterzogen. Das Portal wird überwiegend von Überläufern aus Nordkorea betrieben. CNN wiederum zitierte einen nicht identifizierten US-Regierungsmitarbeiter mit den Angaben, Washington gehe Geheimdienstinformationen über einen angeblich sehr schlechten Zustand Kims nach einer OP nach.

Rätsel um Kim Jong Un: Tweet über Tod des Diktators sorgt für Aufregung

Update vom 26. April: Die Spekulationen um den angeblichen Tod des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un reißen nicht ab. Nun haben mehrere US-Medien, unter ihnen das Hollywood-Promi-Portal TMZ, einen Post auf Weibo, dem chinesischen Äquivalent zu Twitte r, aufgegriffen. Auf Weibo habe die Nichte des chinesischen Außenministers Wang Yi unter Berufung auf eine „sehr verlässliche Quelle“ verbreitet, dass der Machthaber verstorben sei, heißt es. Die Meldung sorgte im Internet für großes Aufsehen.

N. Korea Dictator Kim Jong-un Reportedly Dead After Botched Heart Surgery https://t.co/TFBawrEayn — TMZ (@TMZ) April 25, 2020

Nordkorea: Kim Jong Un lebensgefährlich erkrankt? Trump äußert sich

TMZ schränkt allerdings ein, dass sie den Tod Kim Jong Uns nicht bestätigt erhalten habe. Unter anderem Bild.de berichtet unterdessen von Berichten nicht namentlich genannter Insider, dass China eine ranghohe Delegation mit Regierungsvertretern und Medizinern nach Nordkorea entsandt habe. US-Präsident Donald Trump* hatte die Berichte über den angeblich kritischen Zustand Kim Jong Uns im US-Sender CNN vor wenigen Tagen als „wahrscheinlich falsch“ bezeichnet.

Machthaber Kim Jong Un schwer erkrankt? Berichte über „ernsthafte Gefahr“ - Südkorea zweifelt

Update 7.24 Uhr: Die südkoreanische Regierung hat Berichte nicht bestätigt, wonach sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un möglicherweise in schlechter gesundheitlicher Verfassung befindet. „Wir haben nichts zu bestätigen“, erklärte ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Dienstag. Seine Regierung habe „keine besondere Bewegung“ innerhalb Nordkoreas festgestellt.

Auch Moon Chung In, der Sicherheitsberater des südkoreanischen Präsidenten, sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe keine aktuellen Informationen über Kims Gesundheitszustand. Sowohl das südkoreanische Vereinigungsministerium, das für die Beziehungen der beiden koreanischen Staaten zuständig ist, als auch das Verteidigungsministerium lehnten Stellungnahmen zu den Berichten ab.

Das Webportal „Daily NK“ hatte berichtet, Kim habe sich in diesem Monat einer dringlichen Operation am Herz-Kreislaufsystem unterzogen. Er erhole sich derzeit von dem Eingriff in einer Villa in der Provinz Nord-Phyongan. „Exzessives Rauchen, Fettleibigkeit und Müdigkeit“ seien die unmittelbaren Gründe der Operation gewesen, zitierte das Blatt eine nicht näher identifizierte Quelle aus Nordkorea. „Daily NK“ wird überwiegend von Überläufern aus Nordkorea betrieben.

Der US-Nachrichtensender CNN zitierte einen nicht identifizierten US-Regierungsmitarbeiter mit der Angabe, dass in Washington Geheimdienstinformationen geprüft würden, wonach sich Kim nach einer Operation in „ernsthafter Gefahr“ befinden solle.

Die Spekulationen um Kim waren dadurch ausgelöst worden, dass er bei den Feierlichkeiten zum Geburtstag seines Großvaters Kim Il Sung am 15. April nicht gesichtet worden war. Der Geburtstag des Staatsgründers ist der wichtigste Tag im politischen Kalender des Landes. Die Feierlichkeiten hatten allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie in deutlich kleinerem Rahmen als üblich stattgefunden.

US-Präsident Donald Trump will sich unterdessen mit dem Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, treffen - zuvor hatten sich die beiden in Fragen des Vorgehens in der Corona-Krise einen Schlagabtausch geliefert.

Nordkorea: Kim Jong Un in kritischem Zustand?

Erstmeldung vom 21. April 2020:

Pjöngjang - Kim Jong Uns* Abwesenheit bei einer Zeremonie zum Gedenken an den früheren Staatschef Kim Il Sung am 15. April hatte zuletzt Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst. Medienberichten zufolge soll der nordkoreanische Machthaber schwer erkrankt sein. Aus Südkorea werden diese Berichte vorerst jedoch noch nicht bestätigt. Es gebe keine Hinweise auf „ungewöhnliche Aktivitäten in Nordkorea“, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit.

Kim Jong Un: Ist Nordkoreas Machthaber schwer erkrankt? Abwesenheit wirft Fragen auf

Berichte hatten zuvor beschrieben, Kim Jong Un* befinde sich nach einer Operation in kritischem Zustand. Es gebe geheimdienstliche Hinweise, dass Kim „nach einer Operation in ernsthafter Gefahr“ sei, berichtete der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung einen Regierungsbeamten. Die auf Nordkorea spezialisierte Internetzeitung „Daily NK“ in Südkorea meldete, Kim befinde sich nach einem Eingriff am Herz-Kreislaufsystem am 12. April in Behandlung. Das Vereinigungsministerium in Seoul teilte mit, es könne die Berichte zunächst nicht kommentieren und erklärte später, eine schwere Erkrankung Kims nicht bestätigen zu können.

Das abgeschottete Nordkorea selbst äußerte sich nicht zu den Berichten über Kim. Pjöngjang kontrolliert Informationen über den Machthaber und seine Familie äußerst streng. Noch am 11. April hatte Kim Jong Un ein wichtiges Parteitreffen in Pjöngjang geleitet. Kim hatte am 8. Januar Geburtstag, sein Alter wird in Südkorea auf 36 Jahre geschätzt. Der Machthaber ist in weltweit für seine oft irritierenden Propagandaprogramme und womöglich grausamen Umgang mit seinen Untergebenen bekannt. So wird ihm etwa unterstellt, einen General Piranhas zum Fraß vorgeworfen zu haben. Erst im vergangenen Jahr hatte er sich selbst den Titel „oberster Repräsentant des ganzen koreanischen Volkes“ gegeben.

dpa/nai

