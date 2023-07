Hitze, Dürre, Wassermangel: Grünen-Ministerin will Städte zur Klima-Anpassung zwingen

Von: Patrick Mayer, Bona Hyun

Teilen

Grünen-Umweltministerin Steffi Lemke plant ein Gesetz, wonach deutsche Städte verbindlich Maßnahmen zum Klimaschutz umsetzen müssen. Auf lokaler Ebene gibt es Bedenken.

München/Berlin - Wie die deutschen Städte und Gemeinden für den fortschreitenden Klimawandel wappnen? Das Kabinett der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP will an diesem Donnerstag (13. Juli) einen Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen) beschließen, mit der Klimaanpassungen bundesweit verpflichtend vorangetrieben werden sollen.

Klimagesetz der Ampel-Regierung: Grünen-Ministerin plant verbindliche Regeln für Städte

Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sieht der Entwurf vor, dass die Bundesregierung bis zum 30. September 2025 eine Strategie mit klaren Zielen vorlegt, wie sie mit negativen Folgen und Risiken des Klimawandels umzugehen plant. Besagte Strategie solle alle vier Jahre angepasst werden, heißt es in dem Bericht, und zwar unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Damit nicht genug: Kommunen, also Städte und Gemeinden, sollen vom Bund festgelegte Ziele zur Klimaanpassung erhalten, die sie bei der Wahrnehmung ihrer öffentlichen Aufgaben berücksichtigen müssen. Heißt, dass zum Beispiel die Fassaden von Schulen oder Turnhallen begrünt werden, oder bei Schwimmbädern ein Plan eingearbeitet wird, wie Energie gespart werden soll. So viel Vorgeschriebenes gefällt auf kommunaler Ebene aber offenbar nicht jedem.

Begrüntes Gebäude: die Calwer Passage in der Stuttgarter Innenstadt. © IMAGO / imagebroker

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) fordert etwa, dass die Anpassung an den Klimawandel als Gemeinschaftsaufgabe verstanden und ins Grundgesetz aufgenommen wird. Somit stünde wohl auch der Bund, also Deutschland als Gesamtstaat, in der Pflicht mitzufinanzieren. Denn: Kommunalverbände befürchten offenbar, dass Berlin nur vorschreibt und die Umsetzung im deutschen Föderalismus der Basis überlässt.

Klimagesetz der Ampel-Regierung: Kommunalverbände haben Bedenken

„Der Bund würde so die Möglichkeit erhalten, den Kommunen planbar finanzielle Mittel für notwendige Anpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene zur Verfügung stellen zu können“, erklärte eine DStGB-Sprecherin dem RND zum Grundgesetz-Vorschlag. Reinhard Sager, Präsident des Landkreistages, forderte dagegen „ausreichend Handlungsspielraum“ für die Kommunen.Wird der Gesetzesentwurf vom Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beschlossen, muss das Gesetz freilich noch durch den Deutschen Bundestag, der gerade erst seine sogenannte Sommerpause eingeläutet hat.

Bundesumweltministerin: Steffi Lemke, hier mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Die Grünen). © IMAGO / Political-Moments

Klimagesetz der Ampel-Regierung: Bald viel mehr begrünte Dächer in deutschen Städten?

Zeitgleich haben der Energie- und Wasserdachverband (BDEW), der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) sowie der Stadtwerkeverband VKU in einem Positionspapier Maßnahmen zu mehr Klimaschutz in deutschen Städten vorgeschlagen, auf das der RND verweist.

Vorrangig geht es dabei wegen der anhaltenden Dürre in Deutschland darum, wie Wasser gespart und besser gespeichert werden kann. Ein Vorschlag sei zum Beispiel die Umsetzung des Prinzips der sogenannten Schwammstadt, die bei der Planung von Wohn- und Gewerbegebieten klimaangepasste Konzepte einfordert. Zum Beispiel durch die Entsiegelung und (stattdessen) Begrünung von Flächen. Lemke selbst hatte angesichts zunehmender Wasserknappheit zu einem sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Beim Städtebau sei „zu wenig darauf geachtet“ worden, das Wasser „in den Städten zu halten und zu speichern“, kritisierte sie beim Tagesspiegel. Es seien vor allem Kanalisationen gebaut worden, die das Wasser schnell ableiteten.

Lemke fordert ebenfalls mehr Anstrengungen für Klimaschutzmaßnahmen im Verkehr – und bringt dazu ein Tempolimit auf Autobahnen ins Spiel. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, die Bundesregierung habe sich ehrgeizige Ziele beim Ausbau der Elektromobilität vorgenommen.(pm)