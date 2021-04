Bidens Klimagipfel: Merkel spricht live - Greta Thunberg ruft zu weltweiten Protesten auf

Virtuelle Konferenz

US-Präsident Joe Biden hat die 40 Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Nationen zum Klimagipfel geladen. Auch die Aktivistin Greta Thunberg wird bei der Online-Veranstaltung sprechen.

Angela Merkel, Wladimir Putin, Jair Bolsonaro und Xi Jinping* haben bereits zugesagt und werden unter den Gästen sein.

Die EU hat unterdessen bereits am Mittwoch eine deutliche Senkung der Treibhausgase beschlossen (siehe Erstmeldung vom 22. April)

Der News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Update vom 22. April, 14.45 Uhr: Als erster ausländischer Staatschef ist Chinas Präsident Xi Jinping dran - ein wichtiges diplomatisches Signal an China, wie wichtig seine Teilnahme an den globalen Klimaschutz-Bemühungen ist. Xi sagte zu, dass China mit der internationalen Gemeinschaft beim Klimaschutz zusammenzuarbeiten - blieb aber dabei, dass Industrieländer und Entwicklungsländer zu dem gemeinsamen Bekenntnis auf unterschiedliche Weise beitragen müssen. Sich selbst sah China dabei stets als Entwicklungsland - auch wenn es inzwischen eher ein Schwellenland ist. Chinas größtes Klimaproblem ist die Kohle, die bislang noch knapp 59 Prozent zum Stromverbrauch beiträgt. Xi sagte dazu, China werde die Zunahme des Kohleverbrauchs bis 2050 „strikt kontrollieren“. Dach werde der Kohleverbrauch sinken. Xi bekräftigte Chinas 30/60-Ziele - Emissionshöhepunkt vor 2030, und Klimaneutralität vor 2060. „China wird den Weg vom Höhepunkt zur Neutralität wesentlich schneller zurücklegen als andere Länder“, so Xi. Das erfordere große Anstrengungen.

Update vom 22. April, 14 Uhr: Joe Bidens Klimagipfel hat begonnen. Vize-Präsidentin Kamala Harris begrüßt die Teilnehmenden. Die Welt sei im Kampf gegen die Klimakrise vereint, betont die US-Politikerin. Denn kein Land sei „immun“ gegen die Gefahr der Klimaveränderung. Im Anschluss ergreift Joe Biden in dem von ihm ins Leben gerufenen Online-Gipfel das Wort. Auch er unterstreicht die Bedeutung eines gemeinsamen Kampfes gegen die menschengemachte Erderwärmung. Und ruft die Weltgemeinschaft zu ehrgeizigeren Zielen im Kampf gegen den Klimawandel auf. „Wir müssen handeln - wir alle“, sagt Biden am Donnerstag zum Auftakt. Die Vereinten Staaten gehören zu den weltweit größten Kohlendioxidproduzenten. Nun müsse man „nach vorne treten“. Die Zeit sei knapp, doch er glaube daran, dass gemeinsam die Klimakrise zu bewältigen sei. „Wir haben keine Wahl, wir müssen das hinbekommen“, beendet der US-Präsident seine Ausführungen.

„Mutter Natur wartet nicht“, macht auch António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, deutlich. Junge Menschen zeigten der älteren Generation bereits, was der richtige Weg sei.

Joe Bidens Klimagipfel hat begonnen - Joe Biden und Kamala Harris eröffnen zweitägige Veranstaltung

Update vom 22. April, 13.55 Uhr: Der virtuelle Klimagipfel beginnt in wenigen Minuten. Eröffnet wird er von US-Präsident Joe Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris.

Update vom 22. April, 12.38 Uhr: Die USA wollen ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2005 halbieren. Diesen Plan werde Präsident Joe Biden am Donnerstag beim von den USA ausgerichteten virtuellen Klimagipfel vorstellen, erklärte ein Regierungsvertreter in Washington. Ziel sei es, auch andere Länder zu einem ehrgeizigeren Vorgehen im Kampf gegen die Erderwärmung zu ermuntern. Den Angaben zufolge sieht Bidens Plan eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um 50 bis 52 Prozent zwischen 2005 und 2030 vor.

Erstmeldung vom 22. April: Washington, D.C. - US-Präsident Joe Biden kommt an diesem Donnerstag und Freitag mit 40 Staats- und Regierungschefs zu einem Online-Klimagipfel zusammen. Das Treffen soll die Dringlichkeit und den wirtschaftlichen Nutzen von stärkeren Klimaschutzmaßnahmen auf dem Weg zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen im November in Glasgow unterstreichen. Es wird erwartet, dass Biden ein neues Ziel bei der Verringerung der Treibhausgase seines Landes für 2030 als Beitrag zum Pariser Klimaabkommen* verkündet, in das er die USA nach dem Austritt durch seinen Vorgänger Donald Trump* zurückgeführt hat.

Die neue US-Regierung will den Kampf gegen den Klimawandel ins Zentrum ihrer Außen- und Sicherheitspolitik stellen und eine Vorreiterrolle spielen. Mit einer eigenen neuen Zielsetzung will Washington auch andere Länder zu ehrgeizigeren Absichten bewegen. Umweltverbände und Wirtschaftsvertreter haben die neue US-Regierung dazu aufgefordert, als neues Klimaziel für 2030 eine Verringerung der Treibhausgase um mindestens 50 Prozent des Niveaus von 2005 anzustreben.

Online-Klimagipfel von Joe Biden: Merkel, Putin, Xi Jinping und Bolsonaro nehmen teil

Für den zweitägigen Gipfel haben neben Bundeskanzlerin Angela Merkel der russische Präsident Wladimir Putin*, Chinas Staatschef Xi Jinping* und der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro* ihre Teilnahme zugesagt. Die USA und China sind die weltweit größten Kohlendioxidproduzenten, so dass es besonders auf ihre Bemühungen ankommt. Kein Eingeladener hat nach Angaben des Weißen Hauses* abgesagt.

Washington dringt auf einen globalen Kraftakt: Ein Regierungsbeamter betonte vor dem Gipfel, dass die USA für etwa 13 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich seien. „Wenn wir das Problem lösen wollen, müssen wir in den anderen mehr als 85 Prozent der Welt Maßnahmen ergreifen.“

+ US-Präsident Joe Biden hat zum digitalen Klimagipfel geladen (Archivbild). © Andrew Harnik/dpa

Am Tag vor dem Klimagipfel verpflichtete sich die Europäische Union offiziell zu einer Senkung der Treibhausgase um mindestens 55 Prozent bis 2030 und eine Wirtschaft ohne neue Klimalasten bis 2050. Will die EU ihre neuen Ziele erreichen, muss sie in den kommenden Jahren ihre Wirtschaft komplett umbauen. Die Hoffnung ist, dass die USA, China* und andere große Verschmutzer mitmachen, um die gefährliche Erwärmung der Erde zu stoppen.

Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow sollen alle Partner des Pariser Klimavertrags offiziell ihre Klimaziele nachschärfen. Andernfalls würde das Vertragsziel verfehlt, die globale Erwärmung bei unter 2 Grad - und möglichst bei nur 1,5 Grad - zu halten. Vergleichsmaßstab ist die vorindustrielle Zeit. Die Corona-Pandemie* hatte die Klimadiplomatie der Vereinten Nationen ins Stocken gebracht. Die Konferenz in Glasgow sollte eigentlich schon Ende letzten Jahres stattfinden.

Klimagipfel von Joe Biden: Aktivistin Greta Thunberg spricht vor Ausschuss

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg* soll am Donnerstag vor einem Ausschuss des US-Kongresses sprechen. Die Aktivisten von Fridays for Future haben für Freitag zu weltweiten Protestaktionen aufgerufen. Unter dem Motto „No more empty promises“ („keine leeren Versprechungen mehr“) will die Bewegung mit kreativen Aktionen für mehr internationalen Klimaschutz auf die Straße gehen. Auch in mehreren deutschen Bundesländern sind unter Einhaltung der pandemiebedingten Sicherheitsvorkehrungen Kundgebungen geplant. Wie Fridays for Future Deutschland mitteilt, wollen die Aktivisten am Freitagmittag auch bei einer Aktion vor dem Kanzleramt ein „Ende der Symbolpolitik“ fordern.

Die Klimaaktivisten dringen auf ein klares Bekenntnis der globalen Entscheidungsträger zu „schnellstmöglicher Klimaneutralität". Investitionen in und Subventionen für fossile Energieträger wie Kohle und Gas müssten ein Ende haben, lautet eine der Kernforderungen. Außerdem fordert die Bewegung einen Kohleausstieg bis 2030 sowie eine zu 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035.

Rubriklistenbild: © Maurizio Gambarini/dpa