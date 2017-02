Kommentar zu: Die allgemeine Verschleierung

Donald Trump thront über allen. Der Selbstdarsteller im Weißen Haus lässt die politische Schauspielschar im Rest der Welt ganz schön alt aussehen. Das will etwas heißen, angesichts der Talente, die sich allerorten tummeln. Allzu weit muss der Blick nicht schweifen, um Vertreter dieser Spezies mit Rang und Namen zu finden. Da zeigten nämlich gleich zwei Regierungsmitglieder große Fertigkeiten beim Bemühen, das Wahlvolk für dumm zu verkaufen. Von Frank Pröse

Der Dame den Vortritt: Angela Merkel vor dem NSA-Untersuchungsausschuss lässt sich wie folgt zusammenfassen: Ahnungsloser als die Kanzlerin geht nicht mehr. Ihre Hände sollte sie künftig nicht mehr nur zur berühmten Raute formen, sondern diese nach dem Vorbild der drei Affen öfter auch mal vor Augen, Ohren und Mund führen. Nichts hat Angela Merkel gewusst von Abhöraktionen des US-Auslandsgeheimdienstes NSA und des BND, obwohl letzterer dem Gesetz nach ja in ihrem Auftrag handeln sollte.

Unschuldig gibt sich die Kanzlerin auch bei der Frage nach Verantwortlichkeiten für gezielte Falschinformationen durch Regierung und das Kanzleramt, mit denen Öffentlichkeit und Abgeordnete in der Spitzelaffäre hinters Licht geführt wurden. Obwohl für die empörend unwissende Kanzlerin „die Interessen aller Bürger im Mittelpunkt stehen, und das bei Abwägung von Freiheit und Sicherheit“, hat diese Regierung zur Aufklärung dieser auch die Grundrechte verletzenden Affäre nichts beigetragen. Schlimmer noch: Sie hat fintiert, verschleiert, getäuscht, auch gelogen – gerade so, als wäre sie lediglich beim Dreh für einen Agententhriller. Der Ausschuss ist aber keine Fiktion. Wer sich vor dem Gremium hinter von gespielter Unwissenheit produzierten Nebelschwaden versteckt, betrügt die Öffentlichkeit. Sollte die prominente Zeugin aber wirklich ahnungslos sein, dann ist das fast noch schlimmer – eine Kanzlerin ohne Kompass...

Ähnlich frustrierend war der Auftritt von Finanzminister Wolfgang Schäuble vor dem „Cum-Ex“-Untersuchungsausschuss, der sich mit den Hintergründen für Steuerverluste in Milliardenhöhe zu befassen hatte. Der brave Steuerzahler nimmt fassungslos zur Kenntnis, dass es in dieser Republik jahrelang möglich war, dass Banken einmal Kapitalertragsteuer zahlten, sie dann aber mehrfach von den Finanzämtern zurückforderten. Schäuble hat die unheilvolle Allianz aus skrupellosen Bankern, von Lobbyisten eingeseiften Kontrolleuren und viel zu lange untätig gebliebenen Politikern zwar gesprengt. Doch war des Ministers Auftritt geprägt vom Unmut über lästige Fragen sowie einer übertriebenen Gelassenheit, die nicht so recht zum Bild vom sonst so strengen Sparkommissar und Verteidiger der Schwarzen Null passen will. Lag´s etwa daran, dass noch ein Urteil aussteht, ob die Tricks zulasten der Steuerzahler überhaupt illegal waren? Ungeachtet der juristischen Bewertung hätte Schäuble die hemmungslose Bereicherung auf Kosten der Allgemeinheit aber anprangern und zugleich die Schuld der Politik eingestehen müssen, die anrüchigen Geschäfte als Kavaliersdelikt betrachtet zu haben. Hat ja nur 12 Milliarden Euro gekostet...

Sprachlos wie Merkel gab sich auch Börsenchef Carsten Kengeter, nicht gegenüber einem Ausschuss, aber gegenüber Journalisten als Vertretern der Öffentlichkeit. Die ist in zweifacher Hinsicht höchst interessiert: Weil Kengeter unter dem Verdacht des Insiderhandels steht; und weil er als Motor der Fusionspläne der Börsen in Frankfurt und London gilt, was wiederum im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft steht. Dass Kengeter sich zum laufenden Verfahren nicht äußert, ist nachvollziehbar. Aber zu den Fusionsplänen hätte der Börsenchef auch wegen der möglichen Auswirkungen auf die Region konkreter werden müssen. Immerhin dürfen die Journalisten noch Fragen formulieren. Donald Trump lässt nicht einmal das mehr zu. (frank.proese@op-online.de)