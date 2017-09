Kommentar: Auf einmal ist der Ossi schuld

Der Schock hält eine Woche nach der Wahl noch an. In den abendlichen TV-Talkshows von Illner über Lanz bis Maischberger befassen sich die Gäste mehr mit der AfD und deren Umfeld, als dass dem Thema der jeweiligen Sendung gemäß diskutiert würde. Auf der Suche nach der Strategie für die Zukunft wird stattdessen die immer wiederkehrende Frage gestellt, wer denn schuld sei, dass die AfD triumphal in den Bundestag einzieht. Von Frank Pröse

Wahlforscher meinen, auf der Suche nach einer Antwort in den neuen Bundesländern fündig geworden zu sein. Dort wählten Männer keine Partei so oft wie die AfD. Fast jeder Dritte hat bei den Rechtspopulisten sein Kreuz gemacht, bei den Frauen waren es nur 17 Prozent. Damit unterfüttern Politologen sogleich die These vom Problemfall ostdeutscher Mann. Diese verquere Logik von Datenjongleuren korrespondiert so gar nicht mit dem Bauchgefühl. Ketzerisch ließe sich außerdem anführen, dass die Kanzlerin doch von drüben stammt, also zumindest eine ostdeutsche Frau mit enormem politischen Gewicht am ungeliebten Wahlergebnis nicht unschuldig sein kann.

Nebenbei: Darf man wieder ganz offiziell „drüben“ sagen, auch wenn sich die Mauer vor den Ostdeutschen nur gedanklich aufbaut? Irgendwie will doch seit 1989 nicht zusammenwachsen, was zusammengehört. Die damals gegen die SED und ihre Bonzen gerichtete Wut ist inzwischen umgelenkt worden, richtet sich lautstark und plakativ gegen Muss-weg-Merkel und ihre Helfer. Dafür müsse man gerade bei den Männern Verständnis aufbringen, heißt es; habe der gemeine Ostdeutsche doch seit der Wende immer wieder Demütigungen ertragen müssen. Aha. Und weil die Besserwessis das Gejammer seit 1990 ignoriert haben, haben die von Merkel und dem Leben enttäuschten Wendeopfer zurückgeschlagen und falsch gewählt.

Edmund Stoiber hat schon 2005 in seiner ihm eigenen Art gewarnt: „Die Frustrierten dürfen nicht über Deutschlands Zukunft bestimmen.“ Der Bayer machte damals Stimmung gegen Oskar Lafontaine und Gregor Gysi. Heute glauben die Frustrierten, eine Heimat in der entgegengesetzten politischen Ecke bei der AfD gefunden zu haben, weil diese Partei in ihren Augen mehr noch als die im Osten stark verwurzelte Linke Verständnis für ihre Sorgen aufbringt. Dabei geht es eben oft um Existenzangst und nicht um irgendeine Art von Unwohlsein.

Und bei den Wessis fällt Analysten nichts Besseres ein, als mit einer guten Portion Arroganz auf den ostdeutschen Mann als einen Schuldigen für den AfD-Wahlerfolg zu deuten, auf jene Spezies, die nicht den Mumm hatte, den ostdeutschen Verhältnissen gen Westen zu entfliehen, und sich lieber mit ihrer Identitätskrise angefreundet hat. Denen habe die AfD offensichtlich Orientierung gegeben, heißt es. Dabei haben die etablierten Parteien mit ihrem Desinteresse der neuen Partei den Boden bereitet, übrigens auch im Westen.

Derlei Erklärungsmuster stehen freilich auf schwachen Füßen. Mit alledem hat der ostdeutsche Mann nämlich gar nichts zu tun. Er ist sogar statistisch raus aus der Nummer, weil es von ihm viel zu wenige Exemplare gibt, als dass er die Wahl entscheidend beeinflussen könnte. Und für eine Auffrischung des West-Ost-Feindbilds taugt die angestoßene Debatte nicht, da im Osten ja schon lange nicht mehr nur Ossis wohnen.

Wer also ist schuld am AfD-Triumph? Ehe Politologen und Statistiker den Osten auseinandernehmen, sollten sie beispielsweise da nach Erklärungen suchen, wo die etablierten Parteien sogar zweistellig verloren haben, obwohl dort weder Arbeits- noch Perspektivlosigkeit noch Erfahrung mit einer Diktatur eine Rolle spielen. Beim Deuten auf die vermeintlichen Schmuddelmänner im Osten zeigen die restlichen Finger aufs westlich geprägte politische Establishment, das Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit allzu oft hat vermissen lassen. Den Vertrauensverlust in der Bevölkerung hat das gesamte politische System zu verantworten.

