Kommentar zum Gesetz zur Lohngerechtigkeit

Das Gesetz zur sogenannten Lohngerechtigkeitwirft ein Schlaglicht auf den Zustand des schwarz-roten Bündnisses. Im Koalitionvertrag hatten sich die Parteien darauf verständigt. Seitdem die SPD ihre Vorstellungen zu Papier gebracht hat, versucht die Union, diese zu torpedieren. Das Ergebnis der Verhandlungen ist ernüchternd. Von Gerechtigkeit kann keine Rede sein. Von Marc Kuhn

Die Große Koalition kann sich – wie so oft – nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen. Traurig. Hat sie doch eine weitreichende Gestaltungsmehrheit. Die SPD und ihre Ministerin loben sich selbst. CDU und CSU halten sich bedeckt. Bezeichnend ist, dass selbst der Verband deutscher Unternehmerinnen das Gesetz rundweg ablehnt. Verständlich, es sorgt schließlich lediglich für Informationen. An den Tatsachen ändert das Gesetz überhaupt nichts. Frauen verdienen weniger als Männer. Das ist ungerecht und sollte endlich verhindert werden. Die Gründe für die Ungerechtigkeit liegen beispielsweise in den Erwerbs-Biografien der Frauen.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie müsste eben deutlich verbessert werden. Doch das kostet richtig Geld. Deshalb traut sich die Politik nicht wirklich an das Problem heran. Das Gesetz zur sogenannten Lohngerechtigkeit verdient den Namen nicht. Die SPD versucht sich lediglich als familienfreundliche Partei zu positionieren. Es ist eben schon Wahlkampf. In den nächsten Monaten werden noch viele Nebelkerzen geworfen.