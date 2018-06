Kommentar zu Glücksspielen in Deutschland

Einmal mehr kann der Gesetzgeber mit der Dynamik der Digitalisierung nicht Schritt halten. Ein Paradebeispiel dafür liefert die Glücksspielindustrie. Von Christoph Zöllner

Seit Jahren müht sich der Staat verzweifelt, die Zahl der Spielhöllen einzudämmen, während die Zahl der Anbieter im Internet explodiert. Überdies schießen in den Innenstädten sogenannte Café-Casinos wie Pilze aus dem Boden. Gemeint sind nicht alteingesessene Lokale mit ein oder zwei Spielautomaten, sondern Einrichtungen, in denen es eigentlich nur ums Zocken geht. Wenn in solchen Wett- und Spielbüros Kaffeemaschinen nur pseudohalber aufgestellt werden, um möglichst viele Glücksspielautomaten zu installieren, läuft etwas falsch. „Wer sich an Recht und Gesetz in Deutschland hält, ist der Dumme“ , bringt es Daniel Henzgen vom Automatenhersteller Löwen auf den Punkt. Der Staat beweise beim Glücksspiel, dass er dies nicht begreife.

Tatsächlich scheint nun Bewegung in die Angelegenheit zu kommen, weil der finanzielle Leidensdruck in den Bundesländern immer größer wird. Das Pikante: Der Staat tummelt sich als Anbieter auf dem Markt, verliert gegenüber den Privaten immer mehr an Boden. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sieht bereits eine erhebliche Gefahr für die Förderung des Sports, des Ehrenamtes oder des Denkmalschutzes durch die Überschüsse der Lottogesellschaften.

Illegales Glücksspiel und Manipulationen: Bilder zu Kontrollen vom Ordnungsamt Zur Fotostrecke

Beim Glücksspielstaatsvertrag feiert der Föderalismus fröhliche Urständ. Wie schwierig es ist, alle 16 Länder bei diesem Thema unter einen Hut zu bekommen, hat Schäfer bereits leidvoll erfahren. Schon vor drei Jahren war ein hessischer Vorstoß verpufft. Um die Auswüchse im Internet in den Griff zu bekommen, müsste überdies auf europäischer Ebene Einigkeit erzielt werden. Man möchte nicht darauf wetten...

Rubriklistenbild: © p