Kommentar: Ein Jahr Große Koalition

Eines vorweg: Schlecht regiert hat diese dritte Große Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel nicht. Sie hat nach verstolpertem Start im ersten Jahr schon einiges Substanzielles angeschoben, über die so heftig kritisierten sozialen Herzensanliegen der SPD hinaus. Von Frank Pröse

Allgemein wohlwollend wahrgenommen wurden diese Resultate der im Vorfeld des Schulterschlusses ausgeklügelten Koalitionsabsprachen freilich nicht, weil die eher nüchternen Gesetzgebungsverfahren im lauten Getöse mannigfaltiger Konflikte untergingen.

Die GroKo war in diesem einen Jahr besser als ihr Ruf. Zu oft aber drängten aberwitzige Personalquerelen die Tagespolitik aus den Schlagzeilen. Zu oft produzierte sich die Regierung als langweiliges Zweckbündnis ohne viel Gemeinsamkeiten. Das ist bis heute so. Nicht nur an wenig akuten Debatten um Kandidaturen für die nächste Kanzlerschaft lässt sich ablesen, dass erstaunlich viele Partner nach Sollbruchstellen im Bündnis suchen.

Auch werden thematische Streitpunkte wie Grundrente, Bundeswehr-Ertüchtigung, Rüstungsexporte, Klimaschutz, Infrastruktur, Solidaritätszuschlag und nicht zuletzt Europapolitik so aggressiv diskutiert, dass jeder den Widerwillen gegen eine Zusammenarbeit spüren kann.

Bisher haben die Koalitionäre allein mit dem Rollgriff in gefüllte Kassen ihre politischen Gräben zuschütten können. Nun trübt sich der Konjunkturhimmel ein, da wird die Auseinandersetzung wieder grundsätzlicher, wird wieder mehr die Abgrenzung gesucht. Das muss allerdings nicht zum Schaden einer Regierung sein, der in einer sich immer schneller wandelnden Welt mit einer träge reagierenden – andere sagen, überlegt und abgeklärt handelnden – Kanzlerin jegliche per Vertrag ja vereinbarte Dynamik abhandengekommen scheint.

Knatsch ums Geld: Koalition von Milliardenloch kalt erwischt Zur Fotostrecke

Die Beurteilung des Personals fällt insgesamt wenig schmeichelhaft aus. Das liegt unter anderem an einem wenig ambitionierten Außenminister ohne Charisma und Plan, einem blassen und wenig strukturiert arbeitenden Vizekanzler und Finanzminister, einem durchsetzungsschwachen Wirtschaftsminister, einem selbstherrlich agierenden Innenminister, einem als Lobbyist der Autokonzerne bei Verbrauchern in Ungnade gefallenen Verkehrsminister, einer Landwirtschaftsministerin, die ebenso wie die Bildungsministerin selbst in den eigenen Reihen als Totalausfall gilt.

Mit solchem Personal, das bisher schon kaum Impulse setzen konnte, wird der GroKo beim nächsten Jahrestag wohl keine akzeptable Arbeit bescheinigt werden. Vielleicht schafft es dieses Bündnis auch gar nicht bis dahin, wenn die SPD nach der Europawahl die Nerven verliert oder im Herbst die vertraglich vereinbarte Scheidungsklausel nutzt, um sich in der Opposition zu regenerieren. Ein Beinbruch wäre das Ende dieser Koalition jedenfalls nicht. So haben sich schon 63 Prozent der Bundesbürger mit diesem Szenario angefreundet.