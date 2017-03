Kommentar: Londons Einstieg in den EU-Ausstieg

London hat die Scheidung beantragt. Deren Modalitäten und die künftige Beziehung zwischen Großbritannien und der EU stehen in den Sternen. Von Frank Pröse

In knapp zwei Jahren werden wir dann wissen, was der nun von der britischen Premierministerin offiziell angestoßene EU-Austritt beidseits des Kanals für Folgen haben wird; eine spannende Frage, zumal ein Rosenkrieg um Macht und Milliarden die künftigen Beziehungen belasten dürfte. Hatte Theresa May dereinst für den Verbleib in der Gemeinschaft geworben, so hat sie sich inzwischen radikalisiert. Plötzlich ist der Brexit für sie alternativlos. May kann ihn sich sogar als Hard Brexit vorstellen, als kühnen Ausstieg ohne Fallschirm. Wenn sie sich da auf der Insel mal nicht verrechnen. Denn im globalen Maßstab repräsentiert May anders als in grauer Vorzeit ein „kleines England“, was der Kolumnist der Sunday Times, Dominic Lawson, seinen Landsleuten ins Stammbuch geschrieben hat.

Nach den Wortgefechten der letzten Monate scheint ein sanfter Austritt mit einem austarierten Abkommen ausgeschlossen, zumal sich May sogar einen Abschied ohne Scheidungsfolgenvereinbarung vorstellen kann nach dem Motto: Kein Deal kann besser sein als ein schlechter. Bei einem Dirty Brexit, einem schmutzigen Ausstieg, werden zwar beide Seiten verlieren, doch dürften die Briten, dann der Privilegien einer Mitgliedschaft verlustig gegangen, im beinharten Wettbewerb ins tiefere Loch fallen. Grund zur Schadenfreude ist das allerdings nicht.

Die Zustimmung Englands zu einer Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft hat Premier Harold Wilson 1975 leidenschaftlich erkämpft. Eine große Liebe wurde nicht daraus, obwohl die Gemeinschaft den Briten behilflich war, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Die Vorstellung einer immer engeren Union der Völker Europas entsprach nicht dem Selbstverständnis der Briten. Sie haben die EU als reine Wirtschaftsunion missverstanden und wählen jetzt, nachdem Solidarität enorme Summen verschlingt, die Isolation. Nun gut, es ist ihre Entscheidung für einen nationalen Weg, und die EU ist keine Zwangsvereinigung, die jene abstraft, die sich gegen sie entscheiden.

Der Brexit kann der EU einen Druck auf den Reset-Knopf bescheren, mit den korrigierenden Auswirkungen auf arrogante Bevormundung, überbordende EU-Bürokratie, fehlende Demokratie und widersinnige Subventionitis. Damit eröffnen sich in der EU vollkommen neue politische Chancen, zumal die Vielzahl von Demonstrationen pro Europa in dieser Hinsicht wieder Mut machen. Die europäische Idee könnte in Zeiten aufkeimender Sehnsucht nach Stabilität ihren zweiten Frühling erleben, dies ausgerechnet im Umfeld eines Austrittsgesuchs.