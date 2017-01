Kommentar: Martin Schulz und die Hoffnung

Das ist ein Coup, mit dem so nicht gerechnet wurde: für die Unterstützer von Sigmar Gabriel nicht leicht zu verdauen, für diejenigen, die seit langem auf Martin Schulz gesetzt haben, ein so nicht erwarteter Start. Von Peter Schulte-Holtey

Gabriel will Verantwortung übernehmen und handelt professionell. Er weiß um das Murren in seiner Partei über ihn, sein Kurs hat viele in den eigenen Reihen irritiert. Zudem schafft er es nicht aus dem Umfragetief. Schulz tritt also ein schweres Erbe an. Aber es gibt Hoffnung. Denn der Kandidat bringt einige Pluspunkte für die SPD und die Bundespolitik mit. Er hat die besten Umfragewerte unter den sozialdemokratischen Politikern in Deutschland. Zugleich bekommt Angela Merkel einen kampferprobten Herausforderer, der frischen Wind ins Berliner Machtgefüge bringen könnte.

Erfolgreich wird Schulz aber nur sein, wenn die SPD mit großer Entschlossenheit hinter dem Quereinsteiger aus Brüssel steht. Unterstützung organisieren, Mehrheiten schaffen und Konsens stiften – leicht ist der Job des neuen Obergenossen sicherlich nicht. Vor allem wird er überzeugen müssen – als Kanzlerkandidat einer Partei, die ja Verantwortung in Berlin trägt. So vermittelt die Bundesregierung (sprich Große Koalition) ihre Politik in vielen Bereichen weiterhin erstaunlich begründungsschwach und inspirationslos. Vor allem wird er Antworten geben müssen auf die wohl entscheidende Frage im Bundestagswahlkampf: Ist er der richtige Kandidat, der den Populisten den Wind aus den Segeln nimmt?