Kommentar zu: Pkw-Maut beschlossen

Das Polit-Geschacher hat wieder einmal geklappt. Die Pkw-Maut hat die letzten Hürden zumindest in Deutschland genommen. Im Wahlkampf hatte die Kanzlerin sich zwar noch quergestellt. Die Sozialdemokraten haben bis zuletzt Zweifel angemeldet. Am Ende sind sie in der Großen Koalition und im Bundesrat eingeknickt. Von Marc Kuhn

Frei nach dem Motto: Gibst du mir was, gebe ich dir auch was. Den Mindestlohn beispielsweise, Prestigeobjekt der SPD, schluckte die Union. Dafür geben die Sozis bei der Maut nach. In Berlin geht es zu wie auf einem Basar. Politische Überzeugungen? Fehlanzeige. Ein trauriges Schauspiel, das die Republik Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) verdankt. Weniger aus Überzeugung wollte er die Maut. Vielmehr wollte der polternde Bayer mit ihr seine Durchsetzungskraft in der Koalition beweisen.

Vier Jahre musste seine Berliner Marionette Dobrindt deshalb für die Maut kämpfen. Sichtlich zufrieden zeigte sich Seehofer gestern: „Wir haben jetzt das letzte Wahlversprechen erfüllt.“ Und Deutschland in Brüssel blamiert und Nachbarländer aufgebracht. Viel schwerer wiegt aber, dass die Pkw-Maut der Einstieg in die private Finanzierung der Infrastruktur hierzulande ist, weil die Politik nicht wie ein Mittelständler solide wirtschaftet. Deshalb fehlt das Geld. Zwar zahlen auch die Ausländer für die Maut. Die Deutschen haben die Straßen aber bereits mit ihren Steuern finanziert – nun eben noch einmal. Baut die Politik das System aus, zahlt der Bürger irgendwann für alle Straßen und Brücken.

Und: Die Lobbyisten werden sich freuen. Die private Finanzierung der Infrastruktur öffnet ihnen neue Geschäftschancen. Sie werden künftig noch mehr Druck machen. Auf der Strecke dürfte zumindest ein Teil der Bürger bleiben. Schließlich ist zu befürchten, dass nicht bei allen die Kosten der Maut komplett ausgeglichen werden. Sie werden hoffen, dass das irrwitzige Vorhaben doch noch an Europa scheitert.