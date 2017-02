Kommentar zum „Safer Internet Day“  

Neben seinem verbindenden und informierenden Charakter ist das Internet schon seit seiner Entstehung auch ein Hort von Lug und Trug. Seit einigen Jahren wird es auch verstärkt von Populisten genutzt, mit dem Ziel insbesondere auf Unzufriedene, zu kurz Gekommene und schlichte Gemüter einzuwirken. Der kreative Umgang mit Fakten, das heißt der gezielte Einsatz von „Fake-News“, hat möglicherweise auch die Wahl des US-Präsidenten beeinflusst. Von Nikolas Sohn

Lesen Sie dazu auch: Mittel und Wege gegen „Fake News“ Auch für Mediengeübte und kritische Geister wird es immer schwieriger, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Intensiver Facebook-Konsum etwa kann Jahre der Schulbildung überlagern, man lässt sich eher zu einfachen Lösungsformeln hinreißen. Ergebnis: Das Gefühl, an das appelliert wird, erweist sich oft als stärker als der Intellekt. Vorurteile feiern fröhliche Urständ. Relativierungen ersetzen vielfach bewiesene Fakten. Der Beispiele an Geschichtsklitterung und Verschwörungstheorien gibt es inzwischen unzählige. Der Mensch ist eben so. Genehm ist, was den eigenen Vorstellungen am nächsten kommt.

Der „Safer Internet Day“ beschäftigt sich dieses Jahr mit „Cybermobbing“. Doch das ist nur ein Aspekt. Die Betreiber sozialer Netzwerke müssen noch stärker in die Pflicht genommen, Hasskommentare schneller gelöscht werden. An den Schulen muss nicht nur die technische, sondern auch die soziale Komponente von IT und Internet vermittelt werden.

App mit Geist und Spaß: Was man über Snapchat wissen sollte Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa