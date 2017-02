Kommentar: Schulz plant Korrektur an Agenda 2010

Endlich wagt sich SPD-Hoffnungsträger Martin Schulz ein erstes Mal aus der Deckung und fasst mit den gewünschten Korrekturen an der Agenda-Politik von Gerhard Schröder gleich an ein heißes Eisen. So wie des Altkanzlers Coup der Partei geschadet hat, so ist die aktuell ökonomisch starke Stellung Deutschlands in der Welt ohne diese Umbaumaßnahme kaum denkbar. Merkel & Co. sollten sich ruhig eingestehen, dass sie derzeit auch die Früchte jener Agenda-Politik ernten, für die die SPD hart abgestraft wurde. Die CDU sonnt sich freilich lieber im Licht der „Wirtschaftskompetenz“, ohne auch nur eine Reform vom Kaliber der Agenda durchgesetzt zu haben. Von Frank Pröse

Doch wo das Licht ist, fällt auch Schatten, beispielsweise darauf, dass nicht alle vom Kuchen gleichermaßen abbekommen haben; alle Reichen freilich allemal. Eine Nachjustierung der Agenda ist also überfällig, da ist dem SPD-Kandidaten zuzustimmen. Der bleibt freilich noch sehr vage. Seine Vorschläge zu Hartz IV bis zur Verringerung von befristeten Arbeitsverhältnissen harren noch der genauen Ausarbeitung, vor allem solcher Finanzierungsvorschläge, die möglichst keine neuen Ungerechtigkeiten produzieren. Außerdem muss Schulz die gute alte Tante SPD hinter sich bringen, jene Partei, die 15 der letzten 20 Jahre Regierungsverantwortung hatte und sich im Wahlkampf ganz bestimmt nicht für ihre zurückliegende Arbeit vorführen lassen will.

Der Kandidat hat einen Anfang gemacht. Man wird sehen, ob auch er als Vertreter des rechten Parteiflügels wieder mal nur links blinkt, um später dann doch rechts abzubiegen. Schließlich hat Schulz die Agenda bisher vehement verteidigt. Außerdem wurden Wahlversprechen schon oft mit dem Hinweis auf die Macht des Faktischen gebrochen. Aber da gibt es in der SPD ja durchaus auch eine eigene vom Altvorderen Franz Müntefering formulierte Sichtweise: „Wir werden an den Wahlversprechen gemessen – das ist unfair."