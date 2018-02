Kommentar zu „Städte dürfen Fahrverbote verhängen“

Ein Richterspruch aus Leipzig lässt das Autoland erzittern. Allzu viele in Politik und Wirtschaft haben offenbar gehofft, dass es die Juristen mit Luftschadstoffen und Grenzwerten vielleicht nicht so genau nehmen und sich mit Rücksicht auf die freie Fahrt für freie Bürger durchwursteln, wie das die Autoindustrie und ihre Schutzpatronin, die Bundesregierung, bisher auch getan haben. Von Frank Pröse

Der Gedanke ist zu weit hergeholt? Nehmen wir FDP-Chef Christian Lindner, für den Fahrverbote ein Schlag gegen Freiheit und Eigentum sind, weil wir uns damit „zu Gefangenen menschengemachter Grenzwerte“ machten. Dabei dürfte doch Konsens darüber herrschen, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des anderen beispielsweise durch Luftschadstoffe beeinträchtigt ist.

Doch zurück zu den Verwaltungsrichtern, die den Ball den Städten zugespielt haben und nicht dem Bund, der doch nach allgemeinem Verständnis für den Schutz der Gesundheit zuständig ist. So aber drohen streckenbezogene Verkehrsverbote wie in Hamburg angekündigt. Das Problem wird in diesen Fällen verlagert, bis an der jeweiligen Ausweichstrecke die Luftqualität den Grenzwert überschreitet. Und dann? Welche Umleitungs-Anrainer werden stattdessen damit traktiert? Der Schadstoffausstoß ist das Problem, nicht die Strecke. Deshalb werden die Hamburger scheitern.

Und weil der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid im Jahresmittel auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation EU-weit seit Anfang 2010 gilt, haben alle an dem Dilemma schuld, die nicht die Zeit dazu genutzt haben, unter dieser Hürde zu bleiben. Eine um die Gesundheit ihrer Bevölkerung besorgte Regierung hätte die Autoindustrie dazu bringen müssen, proaktiv und ohne Taschenspielertricks an der Reduzierung der Schadstoffe zu arbeiten.

Hätten beide, Politik und Industrie, ihre Arbeit gemacht, gäbe es Diesel-Gate nicht, kein Diesel-Urteil und keine Diesel-Käufer als Opfer der Kollaborateure in den Vorstandsetagen und auf der Regierungsbank. Da haben einige Herrschaften vieles gutzumachen ...

