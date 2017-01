Kommentar zur Trump-Vereidigung: Ein neues Amerika

Offenbach - Der Versuch einer staatstragenden Rede zu Beginn einer Amtszeit kann nicht darüber hinwegtäuschen: An den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten wird man sich erst gewöhnen müssen. Bei allen Überraschungen, auf die die Welt beim wankelmütigen und zum Teil erschreckend unwissenden Trump gefasst sein muss, der Mann bürgt durchaus auch für einige Konstanten. Von Frank Pröse

Die sind bisher nur wirtschaftspolitisch zu finden, wo die Richtung vom Vertrauen auf die Kraft des klassischen Kapitalismus vorgegeben wird. Amerika soll „great again“ werden, ausgerechnet mit der von Trump postulierten Rückbesinnung auf klassische Branchen wie Öl, Kohle, Autos. Es gehört nicht viel Mut zur Prophezeiung, dass dieser US-Präsident auf diesem Weg zu neuer alter Größe ebenso scheitern wird wie mit seiner geradezu bis zum Erbrechen immer wieder formulierten Maxime „America first“. Diese Denke ist von vorgestern, ist die Globalisierung doch inzwischen über Handels- und Zollschranken hinweggefegt.

Die von Trump postulierte Wiederbelebung auf nationaler Ebene, die Anlehnung an die Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts, wird die Entwicklung Amerikas hemmen. Nichts wird´s dann mit „great again“, zumal sich Amerika den Unmut der Weltwirtschaft auf sich zöge. Trump hat es ja schon geschafft, sein Land beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu isolieren. Drohungen kommen dort eben gar nicht gut an. So wenden sie sich dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu, der aufgrund des Ausfalls der Amerikaner flugs sein Land als neue Führungsmacht der Globalisierung präsentiert.

Ausgerechnet China macht sich für den Freihandel stark, ausgerechnet auf einem Autokraten ruhen die Hoffnungen der von den Amerikanern im Stich gelassenen äußerst labilen Weltwirtschaft. Weil die Statik der Volkswirtschaften durch Trumps schamlose Provokationen ins Wanken gerät, ist der Mann an der Spitze Amerikas eine Bedrohung für alle. Falls er sogar Handelskriege lostritt, geht gar die globale Konjunktur in die Knie. Bleibt nur die Hoffnung, dass die Würde des Amtes den Mann mit Wurzeln im pfälzischen Kallstadt noch einfängt. Nach Trumps wenig inspirierenden Antrittsrede ist diese Hoffnung allerdings recht vage.