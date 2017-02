Kommentar zur Wahl des Bundespräsidenten

Bei der Wahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten hat der Kandidat viel Lob geerntet. Und das ist auch gut so. Schließlich bringt der Sozialdemokrat die nötige Erfahrung und Kompetenz mit. Von Marc Kuhn

Das Votum kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kanzlerin Merkel eine herbe Schlappe einstecken musste. Ist es ihr doch trotz satter Mehrheit im Bundestag nicht gelungen, einen Kandidaten der Union zu präsentieren. Dafür sind auch Scharmützel mit der CSU verantwortlich. Wesentlich besser hatte Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel gepokert. Er brachte Steinmeier zur richtigen Zeit in Stellung. Das Vorgehen hat System: Taktieren statt Inhalte. Nebelkerzen statt konkrete Aussagen. Mit diesen Schachzügen geht die SPD dem Wähler aus dem Weg. Der soll die Überraschungstüte wählen.

Das Spiel ging gestern weiter. Reinen Wein wollen die Sozialdemokraten dem Bürger viel später einschenken, als ursprünglich geplant – so will es der Kanzlerkandidat Martin Schulz. Erst Ende Juni soll das Wahlprogramm vorliegen, gerademal sechs Wochen vor der Bundestagswahl. Bis dahin will Schulz durch die Lande ziehen und nur alte Positionen von sich geben. Und wie er zu Rot-Rot-Grün steht, kann der Wähler auch nur erahnen.

Mit dieser Politik der vagen Aussagen spricht die SPD vor allem jene an, die sich resigniert aus dem Politbetrieb zurückgezogen haben. Sie rekrutiert Nichtwähler. Warum? Weil Schulz, Gabriel und Co. die Wechselstimmung im Land erkannt haben und geschickt für sich nutzen. Inhalte würden in dieser Situation nur stören. Damit müsste die Partei Farbe bekennen und sich von der Konkurrenz absetzen. Nein, Merkel und ihr Unionsanhang stehen lediglich für ein Weiter so. Mit frischem Wind können die Sozialdemokraten sie wegfegen.

Eine gefährliche Entwicklung in der deutschen Politik. Bietet sie doch Populisten Chancen. Und über sie regen sich die Verantwortlichen doch auf – egal ob sie in den USA, Frankreich oder den Niederlanden zur Hochform auflaufen. Twitter statt Positionen – das ist keine Politik. Der Wähler muss wissen, wofür eine Partei vor der Wahl steht, das gilt freilich nicht nur für die SPD.