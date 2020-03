OB-Wahl in München: Die Stichwahl muss entscheiden - Dieter Reiter oder Kristina Frank?

Die OB-Wahl in München wird in der Stichwahl entschieden. Dieter Reiter gegen Kristina Frank.

Bei der OB-Wahl München 2020 gab es keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten.

gab es keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten. Dieter Reiter (SPD) muss nun gegen Kristina Frank (CSU) in die Stichwahl .

muss nun gegen in die . Aufgrund der Corona-Krise durfte nur per Briefwahl* abgestimmt werden.

München - Es fehlte nicht viel, aber ganz gereicht hat es dann doch nicht: Münchens Oberbürgermeister (OB) Dieter Reiter (SPD) errang bei der OB-Wahl am 15. März 47,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit muss er am 29. März in eine Stichwahl* mit seiner Konkurrentin Kristina Frank (CSU). Die OB-Kandidatin kam auf 21,3 Prozent. Die Stichwahl knapp verpasst hat die Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden - sie lag mit 20,5 Prozent sehr dicht hinter Frank. Das war eine Überraschung, denn Habenschaden galt laut Umfragen als die Kandidatin mit den größeren Chancen, Dieter Reiter in die Stichwahl zu zwingen.

Ob Reiter oder Frank aus der Stichwahl als Sieger hervorgeht, hätte auch Einfluss auf mögliche Koalitionen im Münchner Rathaus - zumal der gerade gewählte Stadtrat* so viele neue Mitglieder hat.

OB-Wahl im Schatten der Corona-Krise - Wahlbeteiligung lag bei 49 Prozent

Trotz Corona-Krise* beteiligten sich 544.489 Menschen an der Wahl, das ist eine Wahlbeteiligung von 49 Prozent - die damit fast neun Prozentpunkte höher als bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren. Die bayernweiten Ergebnisse der OB-Wahlen hat Merkur.de* in einer interaktiven Karte* aufbereitet. In diesem Hintergrund-Artikel zu dem Daten-Projekt* wird erklärt, wie Merkur.de* die Daten bei der Kommunalwahl Bayern 2020 sammelt und aufbereitet.

Das sind die Ergebnisse aller in München zur OB-Wahl 2020 angetretenen Kandidaten* aus dem ersten Wahlgang am 15. März:

Partei KandidatInnen Stimmanteile SPD Reiter, Dieter 47,9% CSU Frank, Kristina 21,3% Grüne Habenschaden, Katrin 20,7% AfD Wiehle, Wolfgang 2,8% Freie Wähler/FW München Mehling, Hans-Peter 0,9% FDP Dr. Hoffmann, Jörg 1,5% ÖDP Ruff, Tobias 1,6% Die LINKE Lechner, Thomas 1,3% BP Progl, Richard 0,4% Die PARTEI Weixler, Moritz 0,6% FAIR Beyhan-Bilgin, Ender 0,3% München-Liste Höpner, Dirk 0,4% mut Dilba, Stephanie 0,2% ZuBa Oraner, Cetin 0,2%

Stichwahl zwischen Reiter (SPD) und Frank (CSU) - wegen Corona-Krise mit Sonderregelung

Es waren Kommunalwahlen im Ausnahmezustand - für die Stichwahlen gelten wegen der Corona-Krise* bayernweit nun spezielle Regeln*. Viele Wahlhelfer meldeten sich krank, weshalb kurzfristig Lehrer als Wahlhelfer verpflichtet wurden - eine Entscheidung, die Dieter Reiter auch scharfe Kritik* einbrachte. Grundsätzlich gab es eine heftige Debatte*, ob diese Kommunalwahlen trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus* hätten abgehalten werden dürfen.

Video: Wahlhelfer sagen ab - Beamte werden verpflichtet

