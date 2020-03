Stichwahl in Bayern: Behörde unterläuft Briefwahl-Panne - glauben Sie dem Merkblatt nicht

Der erste Urnengang bei der Kommunalwahl in Bayern machte in Teilen des Freistaats Stichwahlen nötig. Alle Infos zur Wahl 2020 im Live-Ticker.

In Bayern finden am 29. März die Stichwahlen für Bürgermeister und Landräte statt.

finden am für Bürgermeister und Landräte statt. Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern finden sie alle auf merkur.de* - auch in inaktiven Karten.

finden sie alle auf merkur.de* - auch in Die wichtigsten Geschichten aus Ihrer Merkur.de*-Region senden wir Ihnen einmal wöchentlich in unserem kostenlosen, lokalen Newsletter* zu. Melden Sie sich an und erhalten Sie alle Infos zur Wahl am Montagmorgen um 6 Uhr.



München - Am 15. März fanden bayernweit die Kommunalwahlen statt. Land-, Stadt- und Gemeinderäte sowie Bürgermeister stellten sich zur Wahl. Jetzt geht es in die zweite Runde: Die Stichwahl steht an. Doch es wird keine gewöhnliche Wahl. Es ist eine Wahl im Ausnahmezustand.

Bayernweit gibt es daher nur die Option der Briefwahl. Der persönliche Gang zur Urne wurde gestrichen. Trotz Ausgangsbeschränkung und Kontaktverbot gibt es somit letztlich grünes Licht für die Wahl.

Allerdings ist der Wahlbehörde eine Panne unterlaufen. Auf dem Merkblatt zur Briefwahl, steht nach wie vor, dass man mit seinem Wahlschein entweder über Briefwahl oder in einem Wahllokal abstimmen könne. Auch die Hinweise, die man beim Gang zum Wahllokal beachten müsse, stehen noch im Schreiben. Unklar ist, ob es sich tatsächlich um einen Fehler handelt oder ob die Merkzettel schon vor der Entscheidung zur ganzheitlichen Briefwahl gedruckt wurden und die Kosten für neue Merkzettel zu hoch wären. Oder aus ob aus umwelttechnischen Gründen keine neuen Zettel gedruckt wurden.

Es hagelt aber auch Kritik an der Durchführung der Wahl unter diesen Umständen.

Stichwahlen bei der Kommunalwahl in Bayern 2020 finden trotz Coronavirus statt

Besonders interessant wird es natürlich wieder bei den Wahlen um das begehrte Amt der Bürger- und Oberbürgermeister. In Bayerns größten Städten München*, Nürnberg*, Augsburg*, Regensburg* und Ingolstadt* wird es zwar spannend, bleibt aber traditionell - die Stichwahlen sind durchweg von einem Kampf zwischen den beiden größten Volksparteien geprägt.

Auch München bietet einen Zweikampf zwischen den beiden Parteien CSU und SPD. Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) tritt gegen Kristina Frank (CSU) an. Dabei ging die Wahl im ersten Durchgang an den SPD-Mann. Für eine absolute Mehrheit reichte es jedoch eben nicht. An Reiter gingen 47,9 Prozent der Stimmen. Seine Konkurrentin Kristina Frank erhielt 21,3 Prozent. Es wird spannend, ob der Herausforderin eine Aufholjagd gelingt. Die Umfragen* zeigen jedoch deutlich in eine Richtung.

Der noch amtierende Oberbürgermeister von München Dieter Reiter war vor allem mit der Eindämmung des Coronavirus in der Landeshauptstadt beschäftigt. Für Wahlkampf konnte da nicht sehr viel Zeit bleiben. Auf Instagram meldete er sich zu Wort.

In Augsburg gibt es eine klare Favoritin: Eva Weber (CSU) lag mit 43,1 Prozent weit vor ihrem Verfolger von der SPD. Dirk Wurm erzielte 18,8 Prozent der Stimmen und lag damit nur 0,3 Prozent vor der Grünen-Politikerin Martina Wild.

Kommunalwahl in Bayern 2020: Stichwahl-Duelle der Volksparteien in den Städten

In Nürnberg steht ebenfalls eine CSU-SPD-Stichwahl um die Nachfolge des abtretenden Ulrich Maly an. Marcus König (CSU) und Thorsten Brehm (SPD) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Abstand der beiden betrug am 15. März nicht einmal 1,5 Prozent.

Regensburg und Ingolstadt reihen sich mit ihren Stichwahlen zumindest nicht ganz in das Schema der anderen bayerischen Städte ein. In Regensburg gibt es ein rein weibliches Duell: Astrid Freudenstein (CSU) tritt gegen Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) an. Entgegen den Umfragen wird also der vor Gericht angeklagte Joachim Wolbergs nicht ganz vorne mitmischen.

Ingolstadt bietet seinen Wählern einen Wahlkrimi: die Oberbürgermeisterkandidaten waren beim ersten Urnengang nahezu gleichauf. Nur 0,1 Prozent trennten Christian Lösl (CSU) und Christian Scharpf (SPD).

Aufgrund der Corona-Krise bleibt es jedoch spannend, wie die Wahlbeteiligung insgesamt ausfallen wird. Eigentlich hätten die Wähler viel Zeit, um sich zu Hause über ihre Wahl Gedanken zu machen.

mk

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerkes.