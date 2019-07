Überraschung am Abend: Kramp-Karrenbauer wird neue Verteidigungsministerin

Mit dieser Personalie hat wohl niemand gerechnet: Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue Verteidigungsministerin werden.

Berlin - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird überraschend neue Verteidigungsministerin. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagabend aus Kreisen des CDU-Präsidiums.

Der Wechsel im Bundesverteidigungsministerium war nötig geworden, weil Ursula von der Leyen an die Spitze der EU-Kommission wechselt. Dennoch war in Beobachterkreisen nicht von einer so frühen Entscheidung gerechnet worden. Außerdem hatte Kramp-Karrenbauer bisher verlauten lassen, sie strebe kein Amt in der Bundesregierung an.

Mehr in Kürze.

dpa/rpp