Lauterbach hofft auf Krankenhaus-Durchbruch – und verteidigt brisante Qualitäts-Listungen: „Leben und Tod“

Mit Blick auf die Krankenhausreform verteidigt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die geplanten Qualitätskriterien.

Berlin – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) besteht in den Verhandlungen mit den Bundesländern zur Krankenhausreform darauf, dass keine Kompromisse bei den geplanten Qualitätsstandards eingegangen werden. „Da glaube ich nicht, dass wir da nachgeben“, sagte Lauterbach im ZDF-Morgenmagazin vor der für Donnerstag (29. Juni) geplanten abschließenden Verhandlungsrunde mit den Ländern. Ob sich Bund und Länder dabei auf gemeinsame Eckpunkte für das große Reformvorhaben einigen können, war ungewiss.

Teil von Lauterbachs Plänen ist die sogenannte Transparenzoffensive: Patientinnen und Patienten sollen künftig mit wenigen Klicks im Internet erfahren können, welche Qualitätsstandards eine Klinik bei bestimmten Behandlungen erfüllt – und wo es möglicherweise Mängel gibt. Die Länder befürchten, dass dies vor allem für weniger stark spezialisierte kleine Kliniken etwa auf dem Land ruf- und geschäftsschädigend wirken könnte.

Krankenhausreform: Lauterbach will nicht einlenken

Lauterbach will hier aber nicht einlenken, wie er im ZDF sagte. Der Bund verfüge über die Daten zur Qualität von Operationen und Behandlungen in den jeweiligen Kliniken, sagte der Minister. Wenn ein Eingriff geplant sei – etwa eine Krebsbehandlung –, dann sei es „ethisch sehr problematisch“ zu sagen, der Bürger bekomme die Daten nicht, weil sich eine qualitativ schlechte Klinik dann möglicherweise nicht mehr füllt.

„Wenn es um Leben und Tod geht, ist das eine sehr problematische Haltung“, betonte der Minister. Zur Not könne der Bund die Qualitätsdaten auch zur Verfügung stellen ohne Einigung mit den Ländern.

Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit: „Glaube nicht, dass wir da nachgeben“ © Henning Kaiser/dpa

Rückendeckung bekam Lauterbach von den gesetzlichen Krankenkassen. „Die Frage ist doch: Wie kommt die Patientin beziehungsweise der Patient zum richtigen Krankenhaus? Und nicht: Wie kommt das Krankenhaus zu seinen Patientinnen und Patienten?“, sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband, der Nachrichtenagentur AFP. Nötig seien „zwingend bundesweite Qualitätsvorgaben ohne Ausnahmen“.

Bei den Beratungen am Donnerstag werde sich zeigen, „ob Bund und Länder gemeinsam die Kraft für eine Krankenhausreform haben, bei der die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt stehen“, sagte Stoff-Ahnis.

Krankenhausreform: Finanzierung der Krankenhäuser soll neu geregelt werden

Lauterbachs Reformpläne verfolgen zwei große Ziele: Die Reform soll die Finanzierung der Krankenhäuser neu regeln und durch eine stärkere medizinische Spezialisierung die Qualität der Behandlung erhöhen. Die Kliniken sollen künftig nicht mehr nur pro Fall bezahlt werden; 60 Prozent der Kosten sollen Krankenhäuser vielmehr allein schon dafür erhalten, dass sie Technik und Personal vorhalten.

Die Klinikreform – darum geht es Leistungsgruppen, Level, Vorhaltepauschalen – die Materie ist im Detail komplex. Im Kern soll die Reform die derzeit über 1700 deutschen Kliniken in drei Vergütungsgruppen einteilen: lokale Krankenhäuser für die Grundversorgung, regionale Kliniken und solche, die von überregionaler Bedeutung sind. So sollen finanzielle Zwänge abgebaut werden. Dahinter steht aber auch der von Lauterbach und vielen Experten für richtig befundene Gedanke, dass mit der Konzentration auf größere Krankenhäuser eine bessere Ausstattung, eine höhere Spezialisierung sowie eine bessere Betreuung der Patienten möglich wären. Bayern und andere Länder halten eine Reform zwar ebenfalls für nötig, lehnen aber unter anderem zu starre Vorgaben aus Berlin ab, und fordern eine bessere finanzielle Ausstattung der Kliniken durch den Bund.

Geplant sind zudem bundeseinheitliche Krankenhaus-Levels, mit der das Leistungsniveau von Kliniken transparenter werden soll: Level eins für die Grundversorgung, Level zwei für die Schwerpunktversorgung mit bestimmten Spezialisierungen und Level drei für die Spitzenversorgung etwa an Unikliniken. Kleine Kliniken ohne Spezialisierung sollen dann etwa komplexere Eingriffe nicht mehr abrechnen können, wenn sie dafür nicht die entsprechende personelle und apparative Ausstattung haben.

Vor dem Treffen am Donnerstag formulierten die Länder mehrere Forderungen an Lauterbach – etwa nach einer raschen Finanzspritze. Sie verlangten ein „Vorschaltgesetz zur Sicherung der Liquidität der Krankenhäuser und zur Vermeidung eines kalten Strukturwandels in den Jahren 2024 und 2025“, zitierte das Handelsblatt aus dem Länderpapier.

Im ZDF-Interview lehnt Lauterbach die Forderungen einiger Länder nach Finanzmitteln vor der Reform ab und vergleicht dies mit einem Gießkannenprinzip. Seiner Meinung nach ergibt es keinen Sinn, Kliniken zu unterstützen, die wirtschaftlich nicht tragfähig sind. Zudem spricht er sich gegen eine Verschiebung der Reform aus und warnt davor, dass ohne diese viele Krankenhäuser in existenzielle Not geraten würden. (skr/dpa/afp)