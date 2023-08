Neues Gesetz für Forschung in Planung: Wie sicher sind private Gesundheitsdaten?

Von: Anne Brüning

Teilen

Es gibt Kritik am Entwurf des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Neue Gesetze sollen die Nutzbarkeit von Gesundheitsdaten für die Forschung voranbringen. Das BMG hat seinen Referentenentwurf vorgestellt und in einer Anhörung Verbesserungsvorschläge entgegengenommen. Nun fehlt noch der Entwurf für das Forschungsdatengesetz aus dem BMBF.

Anfang August hat das Bundesgesundheitsministerium den Referentenentwurf für das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) vorgelegt. Damit sollen Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen werden. Das Gesetz regelt die Nutzbarkeit so, dass für die Antragsberechtigung nicht mehr ausschlaggebend ist, wer beantragt, sondern wofür: Entscheidend sind Nutzungszwecke, die im Gemeinwohl liegen.

Für die Datenfreigabe aus der elektronischen Patientenakte wird ein Opt-Out-Verfahren eingeführt. Das Gesetz sieht den Aufbau einer dezentralen Gesundheitsdateninfrastruktur vor. Außerdem soll es eine zentrale Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für die Nutzung von Gesundheitsdaten geben. Dazu wird das Forschungsdatenzentrum beim BfArM weiterentwickelt.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Research.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Research.Table am 17. August 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Kritik am Akteurs-Opt-out

In einer ersten Anhörung in dieser Woche bezogen 67 Fachkreise und Verbände Position zu dem Entwurf. Das Fazit des BMG ist positiv: „Die Zustimmung zu den Zielen des GDNG war bei den Anhörungen groß“, teilt das Ministerium auf Anfrage mit. Zu einzelnen Regelungsvorschlägen habe es erwartungsgemäß eine Vielzahl an Anmerkungen und Hinweise gegeben. Insgesamt sei der Nachjustierungsbedarf aus Sicht des BMG jedoch „angemessen und im Verhältnis zu anderen Gesetzgebungsverfahren eher moderat“.

Derzeit würden die schriftlichen Stellungnahmen und die Beiträge der Verbände abschließend geprüft und relevante Änderungswünsche der Beteiligten berücksichtigt. Ein Überblick über die wichtigsten Kritikpunkte:

Opt-out getrennt nach Akteuren: Der Entwurf sieht für Patienten die Möglichkeit vor, mittels eines selektiven Opt-out bestimmte Gruppen von Forschenden von der Datennutzung auszuschließen, etwa solche der privaten Forschung. Dadurch könnten öffentlich-private Kooperationen erschwert oder verhindert werden, warnt der Bundesverband Medizintechnologie. Auch der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen vfa befürchtet negative Auswirkungen auf die Forschung und Entwicklung sowie für die Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandorts Deutschland. In einer Stellungnahme warnt er, dass der Ausschluss einer Gruppe von Forschenden zu einem nicht beabsichtigten, aber faktischen Opt-out eines anderen Akteurs führen könne. Denn die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln sei ein vernetzter Prozess, teilweise auch über Landes- und Staatsgrenzen hinweg. vfa-Präsident Han Steutel sagt: „Wenn Deutschland wirklich bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen zur internationalen Spitze aufschließen will, ist das genau der falsche Ansatz.“

Fragmentierte Datenschutzaufsicht: Kritisiert wird, dass die geplante federführende Datenschutzaufsicht nur eine koordinierende Funktion haben soll. „Bei Meinungsverschiedenheiten kann die Aufsicht daher keine Entscheidung herbeiführen“, befindet die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK).

Zugang zu Krebsregister-Daten: Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) sieht Verbesserungsbedarf bezüglich des Zugriffs auf verknüpfte Daten des Forschungsdatenzentrums Gesundheit und der klinischen Krebsregister. „Hier sollte klar definiert werden, dass pharmazeutische Unternehmen ebenfalls Zugang zu diesen Daten erhalten, insbesondere im Rahmen der frühen Nutzenbewertung“, teilt der Verband mit.

Die Verankerung der Datenzugangs- und Koordinierungsstelle beim BfArM findet man bei der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung (TMF) „nicht ideal“. Die Einbettung in eine bestehende Behördenstruktur berge die Gefahr, dass die Integration der bereits existierenden wissenschaftlichen Strukturen nicht gelingt, heißt es in einer Stellungnahme. Die TMF plädiert für eine Instanz, die hauptamtlich mit dem Betrieb der Datenzugangs- und Koordinierungsstelle betraut ist. Dabei sollte „weniger auf behördliche Ansiedlung, sondern auf Wissenschaftsnähe und Service-Orientierung geachtet werden“, sagt TMF-Geschäftsführer Sebastian C. Semler.

Der weitere Weg des GDNG steht fest: „Sobald der Referentenentwurf im Ressortkreis geeint ist, soll er wie geplant möglichst schnell im Kabinett verabschiedet und noch im Herbst 2023 parlamentarisch beraten werden, damit die Regelungen im ersten Halbjahr 2024 in Kraft treten können“, heißt es aus dem BMG.

Nun fehlt noch der Entwurf des Forschungsdatengesetzes

Unklar ist indes, wie das GDNG und das ebenfalls geplante Forschungsdatengesetz miteinander korrespondieren. Insgesamt spielen sogar fünf Gesetze für die Nutzung von Gesundheitsdaten eine Rolle. Das Forschungsdatengesetz ist im BMBF in Arbeit und soll den Zugang zu Daten für die Wissenschaft verbessern und Rahmenbedingungen für die Weitergabe, Aufbewahrung und Sicherung gestalten.

Jetzt müsse bald ein guter Gesetzentwurf zu den Forschungsdaten kommen, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Ruppert Stüwe. „Wir müssen klare Regelungen für alle Forschungsdaten finden.“ Das sei kein Wettrennen zwischen den Ministerien, sondern es gehe um die Sache, betont der Datenexperte. „Ich finde es gut, dass wir bei den Gesundheitsdaten vorankommen. Dafür sollten die Strukturen, die wir schon heute im Bereich der Gesundheitsforschung haben, am besten auch im Gesetz Berücksichtigung finden.“ Damit spielt der Politiker auf die Medizininformatik-Initiative an, die das BMBF mit einer halben Milliarde Euro fördert, um das Deutsche Forschungsportal für Gesundheit zu entwickeln.