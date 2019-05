Nach Sozialismus-Thesen unter Beschuss - jetzt legt Kühnert nach: „Habe keine Lust mehr darauf, dass ...“

An die kleinen Vermieter mit einer handvoll Wohnungen heranzugehen, wäre kontraproduktiv. Sie halten und schaffen sehr viele Wohnungen, meist zur Alterssicherung, für ihre Kinder oder um ihren eigenen Häuslebau besser zu finanzieren. Sie sind in der Regel ziemlich soziale Vermieter. Die Kleinvermieter sind kein Problem, sie sind Teil der Lösung.

Sehen Sie, da liegt die Crux. Wohnungen sind in der Tat nicht beliebig vermehrbar und es sollte wohl abgewogen werden, neue Siedlungsflächen zu öffnen. Irgendwann ist auch ressourcen- und flächenmäßig einfach Feierabend. Doch in jedem Fall ob neu oder saniert: wer baut/saniert diese Wohnungen? Wer verwaltet diese? Wer zahlt das? Wer modernisiert sie wie? Und wieviel Gewinn ist "gerecht"?

Zudem: Definieren Sie "anständig" und "bezahlbar" bitte einmal. Da divergieren die Vorstellungen doch wohl drastisch. Dem einen genügt ein 20qm Zimmer, die eine Familie kommt prächtig mit 65qm aus, der anderen reichen 95qm gerade so. Das lässt sich jetzt ins Unendliche fortführen, aber ich stehe mit meiner Stimme für eine "Planwohnung" mit festgelegter qm-Zahl im Plattenbau fürs Allgemeinwohl nicht zur Verfügung.

Was auch immer in solchen Forderungen von u.a. Demonstranten - nur zur Klarstellung: Herr Kühnert hat nichts gefordert, aber dieses Kokettieren mit derlei Gedanken bezweckt wohl die Wahrnehmung einer Positionierung "weit links" als Alternative zur "Linken" - nach "bezahlbarem Wohnraum" mitschwingt, ist, dass diese Wohnungen bitte sehr in unmittelbarer Nähe zum Arbeits-/Studienplatz liegen möge, am besten Innenstadt. In top Zustand, versteht sich. Kosten darf sie nur wenig.

Aber Instandhaltung und Co. dann aber auch bitte alles top und prompt.

Und diese Leier mit den Wohnungskonzernen - ja, die gibt es durchaus! Die Vonovias, Deutsche Wohnen, LEG. Und in einigen Regionen bzw. Ballungszentren wie "Dresden Innenstadt" gibt es da sicher eine erhöhte Marktmacht.

Aber die weit überwiegende Anzahl der Wohnungen sind nach wie vor in den Händen sog. "Kleinvermieter". Enteignet man diese dann als nächstes, wenn man merkt, dass die Einheiten der Vonovia & Co. nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind? Machen Kommunen nun massenhaft von ihrem Vorkaufsrecht bei Grundstücken Gebrauch, um Mehrparteienhäuser zu erreichten? Wenn ja, siehe meine Fragen im 1. Absatz.

Das Thema "Wohnraum" ist doch viel komplexer und nicht einfach nur mit "mehr Wohnungen" zu lösen.

Zudem gingen die Ausführungen Herr Kühnerts auch noch etwas weiter, aber das Thema "Wohnraum" ist derzeit schön griffig.

Ich finde solche Statements wie von Hrn. Kühnert vorgetragen kaum vereinbar mit den Ideen bzw. Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft. Wenn Herr Kühnert sich also so platzieren will, bitte schön. Die Wahlentscheidung macht er so dann sicher dem ein oder anderen einfacher. Mal sehen, wie sich die Mutterpartei nun dazu stellt.