„Trump Yourself“: Der Beleidigungsgenerator für Twitter und Facebook

Washington - Traurig, dämlich, Totalversager - dem baldigen US-Präsidenten Donald Trump mangelt es nicht an vulgärem Vokabular für seine Gegner. Ein Facebook-Spiel namens "Trump dich" entlarvt seine Äußerungen auf amüsante Art und Weise.

Donald Trump mangelt es nicht an vulgärem Vokabular für seine Gegner. Während des Wahlkampfs gegen den mittlerweile gewählten Präsidenten Trump hat sich das Team um Demokratin Hillary Clinton daher etwas einfallen lassen: einen Spruchgenerator bei Facebook. Auch nach dem Wahlkampf lässt sich Trump nicht einbremsen, was seine Äußerungen angeht. Das beweist der aktuelle Ausfall gegenüber Meryl Streep, die ihn in ihrer Rede bei den Golden Globes scharf angegriffen hatte. Trump schoss zurück und bezeichnete die Schauspielerin als "völlig überschätzt" und als "Hillary-Hofschranze".

"Trump Yourself" hieß der Generator, bei dem sich auch Nicht-Prominente ihre ganz persönliche Beleidigung von Donald Trump abholen konnten. Auf die Frage „Was hat Donald Trump über Leute wie dich gesagt?“ scannte das Programm das eigene Facebook-Profil - und spuckte dann eine Beleidigung nach bester Trump-Manier aus.

Der Generator speist sich aus Trumps zahlreichen dokumentierten Ausfällen. Wie der Sender CNN feststellt, variieren die Sprüche, je nachdem, ob das Facebook-Profil einen Mann oder eine Frau zeigt. Zu Frauen fielen Trump Begriffe ein wie „fettes Schwein“ oder „abstoßende Tiere“. Auch mögliches Übergewicht („Ich habe noch nie eine dünne Person Diät-Cola trinken sehen“), sexuelle Orientierung, Hautfarbe oder Religion gaben Trump Anlass zu trumpesken Kopfnoten.

Neuer Generator "Trump Yourself"

Nun gibt es einen neuen Generator: Der Name bleibt gleich, doch nun können Facebook oder Twitter-Nutzer die personalisierte Trump-Beleidigung direkt veröffentlichen. Der User kann die Nachricht selbst wählen, der Name eines Freundes oder Feindes wird automatisch in den Text ergänzt. Diejenige Person wird zusätzlich in dem veröffentlichten Beitrag getaggt.

Hier gehts zum "Trump Yourself" Generator.

