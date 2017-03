Landtagswahl im Saarland: Das Ergebnis in Karte und Grafiken

Saarbrücken - Bei der Landtagswahl 2017 im Saarland wird in drei Wahlkreisen gewählt. In unseren Karten und Grafiken finden Sie eine Übersicht über die Ergebnisse.

Im Superwahljahr 2017 ist die Landtagswahl im Saarland am 26. März 2017 der erste kleine Hinweis auf das, was bei der Bundestagswahl im Herbst folgen könnte. Kann die SPD den Höhenflug, den sie seit der Verkündigung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat hat, auch in konkrete Wählerstimmen umsetzen? Oder kann die amtierende Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Herausforderin Anke Rehlinger auf Distanz halten? Die letzte Umfrage vor der Wahl deutete eher auf den zweiten Fall hin. Die wichtigsten Informationen finden Sie hier in unserem Überblicksartikel.

Landtagswahl im Saarland: Die aktuelle Prognose

Sobald es die erste Prognose zur Landtagswahl im Saarland gibt, finden Sie diese hier. Im Laufe des Abends folgen die Hochrechnungen und schließlich das vorläufige amtliche Endergebnis.

Landtagswahl im Saarland: Die Sitzverteilung im Landtag

Basierend auf der Prognose, den Hochrechnungen und dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gibt es hier die Sitzverteilungen im saarländischen Landtag zu sehen.

Alle aktuellen Informationen, Reaktionen und Daten zur Landtagswahl 2017 im Saarland finden Sie außerdem in unserem Live-Ticker.

In diesem Artikel finden Sie im Laufe des Abends jeweils die Prognose der ARD, verschiedene Hochrechnungen und letztlich das vorläufige amtliche Endergebnis in Form von Grafiken. Dazu liefern wir Ihnen eine Karte, bei denen die Ergebnisse in Wahlkreisen und den Gemeinden jeweils visuell dargestellt werden. Diese können Sie umschalten. Dazu finden Sie ein Diagramm, bei dem die Sitzverteilung im Landtag in Saarbrücken dargestellt wird.

Landtagswahl im Saarland: Karte mit Ergebnissen

Hier finden Sie die Karte zum Saarland, bei der Sie zwischen Wahlkreisen und Gemeinden hin- und herschalten können. Wenn eine Partei einen Wahlkreis oder eine Gemeinde für sich entschieden hat, färbt sich diese(r) entsprechend in der Farbe der Sieger-Partei. Links oben finden Sie einen Schalter, um zwischen den beiden Optionen zu wechseln.

