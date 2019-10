Landtagswahl in Thüringen 2019: Welche Koalitionen sind möglich?

Die Regierungsbildung in Thüringen nach der Landtagswahl am Sonntag dürfte schwierig werden. Doch welche Koalitionen sind überhaupt möglich?

Erfurt - Die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen könnte nach der Landtagswahl am 27. Oktober 2019 Geschichte sein. Letzten Umfragen und Prognosen zufolge muss das Bündnis um ihre Mehrheit bangen.

Laut Erhebungen für ARD und ZDF kommt die Linke zwar auf Platz eins, doch für eine Fortsetzung des Bündnisses mit SPD und Grünen reicht es nicht. Auch ein denkbares Bündnis aus CDU, SPD und Gründen hätte keine Mehrheit. Womöglich könnte es damit nach der Wahl zu einer Minderheitsregierung kommen.

Koalition nach der Thüringen-Wahl: Keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün?

In aktuellen Umfragen zur Thüringen-Wahl bleibt die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow stärkste Kraft. Kopf an Kopf dahinter lagen in den letzten Wochen die CDU und AfD. Doch kurz vor der Wahl konnte sich die Union ein wenig von der „Alternative für Deutschland“ absetzen (ZDF-Politbarometer vom 25. Oktober 2019).

Weit abgeschlagen auf dem vierten Rang landet die SPD vor den Grünen. Die FDP muss noch um den Einzug in den Landtag bangen.

Landtagswahl in Thüringen: Koalitionsbildung wird schwierig

Die Koalition aus Linken, SPD und Grünen hätte Stand heute (25. Oktober) fünf Jahre nach Regierungsantritt nicht genug Sitze im Erfurter Parlament, um in der neuen Legislaturperiode weiterzumachen. Für eine „Kenia-Koalition“ aus CDU, SPD und Grünen, wie sie derzeit in Brandenburg und Sachsen gebildet wird, gibt es mit einem Stimmenanteil von zusammengenommen 38,5 Prozent ebenfalls keine Mehrheit.

Während die Regierungsparteien ihr Bündnis am liebsten miteinander fortführen möchten, hat CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring Offenheit für „Kenia“ durchblicken lassen, auch wenn es nicht die Wunschlösung ist. „Ich trage Schwarz-Grün schon lange in mir“, sagte er vor Jahren. Die Sympathie für die Grünen geht zurück auf seine politischen Wurzeln. Doch die Chancen für ein „bürgerliches“ Bündnis stehen schlecht.

Landtagswahl in Thüringen: Umfrage sieht keine Mehrheit für „bürgerliche“ Koalition

Denn selbst wenn die FDP - sollte sie in Thüringen den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen - mit an Bord kommt, fehlen einer solchen „Simbabwe-Koalition“ noch einige Prozentpunkte zur Mehrheit. Eine solche Allianz wäre ein absolutes Novum, es gab sie bislang weder auf Bundes- noch auf Landesebene.

Die drei aktuell stärksten Kräfte werden ziemlich sicher nicht miteinander ins Geschäft kommen. Mike Mohring (CDU) hat Koalitionen sowohl mit der Linken als auch der AfD ausgeschlossen. Deren Spitzenkandidat Björn Höcke bezeichnete er außerdem als Nazi. Der Rechtsaußen präge diese Partei und sorge mit der AfD-Gruppierung „Flügel“ dafür, dass sich die AfD nach rechts radikalisiere, sagte der CDU-Kandidat. Auch die anderen Parteien schließen eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten aus.

Landtagswahl Thüringen: Die aktuellen Umfragen (alle Angaben in Prozent)

Institut Datum Zustimmung in Prozent CDU Linke SPD Grüne AfD FDP Sonstige ZDF-Politbarometer 25.10.2019 26 28 9 7 21 5 4 Insa/Funke-Mediengruppe 24.10.2019 24 28 9 8 24 5 2 Civey/Spiegel 23.10.2019 22,9 30,2 8,2 7,4 23,2 5 3,1 Infratest dimap/ARD 17.10.2019 24 29 8 7 24 4 4 Forschungsgruppe Wahlen/ZDF 17.10.2019 26 27 9 8 20 5 5 INSA 26.09.2019 23 29 9 9 24 4 2 Infatest dimap 16.09.2019 22 28 7 8 25 5 5 INSA 22.08.2019 24 26 9 11 21 4 5 Infratest dimap 30.07.2019 21 25 8 11 24 5 6 INSA 24.06.2019 26 24 10 10 20 5 5 INSA 30.05.2019 26 25 11 8 20 5 5 INSA 25.04.2019 27 25 10 7 19 6 6 Infratest dimap 26.03.2019 28 24 11 8 20 5 4 INSA 26.03.2019 27 24 10 8 20 5 6 Wahl 2014 14.09.2014 33,5 28,2 12,4 5,7 10,6 2,5 6,2

Landtagswahl in Thüringen: Bleibt Ramelow im Amt?

Eine Option wäre es, wenn die jetzige Koalition im Amt bleibt und als Minderheitsregierung von der CDU toleriert wird. Das ist allerdings noch nicht absehbar. Sollte Mohring das verweigern, könnte Ramelow trotzdem weiter im Amt bleiben, dank der Artikels 75 der thüringischen Landesverfassung.

Dort ist unter anderem festgehalten: „Der Ministerpräsident und auf sein Ersuchen die Minister sind verpflichtet, die Geschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fortzuführen.“ Die Regierung in Thüringen könnte damit auch ohne parlamentarische Mehrheit vorerst geschäftsführend im Amt bleiben, eine Frist ist nicht festgehalten.

Landtagswahl in Thüringen: Mohring gegen einfaches Weitermachen

Mohring sieht das allerdings etwas anders: „Die irrige Auffassung, die Regierung Ramelow wandle sich ohne Wahl im Landtag in eine Minderheitsregierung und könne einfach so weiter machen, findet in der Verfassung keine Stütze.“ Außerdem beschädige er damit die Demokratie.

Ramelow selbst hat sich in Sachen Koalition festgelegt: „Meine Partei wirbt für die Linke, ich werbe für einen neuen Regierungsauftrag für Rot-Rot-Grün.“ Umfragen zeigen Rückhalt der Thüringer für ihren Ministerpäsidenten. So gaben 62 Prozent der Befragten an, mit Ramelows Arbeit zufrieden zu sein. Und sollte er tatsächlich über den Artikel 75 im Amt bleiben, hätte die Rot-rot-grüne Koalition vorgesorgt: Für 2020 ist der Haushalt bereits beschlossen.

