Landtagswahl 2022: Parteispitzen reisen zum Endspurt nach Niedersachsen

Von: Daniel Dillmann

Niedersachsen wählt am 9. Oktober einen neuen Landtag.

Die letzte Landtagswahl des Jahres: Am 9. Oktober findet die Niedersachsen-Wahl statt.

Am 9. Oktober findet die Niedersachsen-Wahl statt. Sowohl CDU als auch SPD spekulieren auf einen Sieg bei der Landtagswahl.

Sowohl CDU als auch SPD spekulieren auf einen Sieg bei der Landtagswahl. Alles auf einen Blick: Ergebnisse der Landtagswahl in Niedersachsen, Statistiken zu den Wahlkreisen und alle Informationen rund um die Wahl in unserem News-Ticker.

Hannover - Es wird spannend in Niedersachsen, wenn am Sonntag (8. Oktober) rund 7,9 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmagabe aufgerufen sind. An der Spitze lassen alle Umfragen ein knappes Rennen zwischen SPD und CDU vermuten.

Um das Ergebnis der Landtagswahl 2022 zu ihren Gunsten zu verändern, veranstalten die Parteien am Freitag ihre Abschlusskundgebungen. Den Wahlkampf in Niedersachsen beendet die SPD in Braunschweig. Mit dabei sind Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Ministerpräsident Stephan Weil. Unterstützt wird der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten von seinem Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil. Laut der letzten Prognosen kann die SPD auf ein gutes Ergebnis zum Abschluss des Wahljahres 2022 hoffen. Mit rund 31 Prozent lag sie zuletzt vor der CDU.

Spitzenkandidaten unter sich: Bernd Althusmann (CDU) und Stephan Weil (SPD) treten in Niedersachsen gegeneinander an. © Ole Spata/dpa

Niedersachsen-Wahl: Parteien hoffen auf gute Ergebnisse

Die Union wiederum lädt zu ihrer Abschlusskundgebung nach Hannover. Spitzenkandidat Bernd Althusmann wird in der Landeshauptstadt Niedersachsens den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz empfangen. Althusmann, derzeit Wirtschaftsminister, würde nach der Niedersachsen-Wahl gerne Ministerpräsident werden. Die letzten Umfragen lassen aber ein anderes Ergebnis vermuten. Laut den Prognosen kommt die CDU auf rund 28 Prozent und damit den zweiten Platz hinter der SPD.

Die Grünen feiern ebenfalls in Hannover den Abschluss ihres Wahlkampfs in Niedersachsen. Mit dabei ist neben Spitzenkandidatin Julia Hamburg Bundesvorsitzender Omid Nouripour. In Umfragen hatte die Partei zuletzt ein schlechteres Ergebnis als zu Beginn des Wahlkampfs erwarten müssen. Das gilt auch für die FDP, die laut den Prognosen um den Einzug in den Landtag zittern muss. Zur Unterstützung reist Parteichef Christian Lindner zur Abschlusskundgebung der Liberalen nach Hannover. Die AfD wiederum befindet sich laut der letzten Umfragen im Aufwind und beendet ihren Wahlkampf mit Unterstützung von Parteichefin Alice Weidel in Wesendorf.

Laut der letzten Umfrag von Infratest dimap im Auftrag der ARD ergibt sich folgendes Bild für die Landtagswahl in Niedersachsen:

SPD 32 Prozent CDU 30 Prozent Grüne 16 Prozent AfD 9 Prozent FDP 5 Prozent Linke 3 Prozent Sonstige 5 Prozent

Niedersachsen-Wahl 2022: Wann gibt es erste Ergebnisse der Landtagswahl?

Wir berichten am Wahlabend live über den Ausgang der Wahl, präsentieren die Ergebnisse in einer interaktiven Karte und berichten über die Reaktionen der Parteien.

Erste Prognosen der Landtagswahl 2022 gibt es aller Voraussicht nach bereits mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Erste Hochrechnungen werden gegen 18.30 Uhr erwartet. Im Laufe des Abends dürften die ersten Ergebnisse der Landtagswahl dann immer genauer feststehen. Ein finales Resultat der Niedersachsen-Wahl steht dann wohl am 10. Oktober fest. (Daniel Dillmann)