Umfrage zur Landtagswahl: CDU kann sich in Sachsen leicht von der AfD absetzen

Wie werden die Rechten abschneiden? In Umfragen zur Landtagswahl in Sachsen liefern sich CDU und AfD ein hartes Rennen.

Am 1. September 2019 wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Welche Partei stärkste politische Kraft werden könnte, lässt sich momentan nicht sagen - CDU und AfD liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In aktuellen Umfragen ist derzeit die Union knapp vor den Rechten.

Das Institut Insa hat für die „Bild“-Zeitung folgende Zahlen ermittelt:

CDU: 29 Prozent

AfD: 25 Prozent



Linke: 15 Prozent



Grüne: 11 Prozent



SPD 8 Prozent



Regierungsbündnis ohne Mehrheit im Parlament von Sachsen

Bislang wurde Sachsen von einer Koalition aus CDU und SPD regiert, Ministerpräsident ist Michael Kretschmer (CDU). Diese Koalition hätte nach derzeitigem Stand keine Mehrheit mehr. Dagegen würde eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD nach dem derzeitigen Stand der Umfragen auf 48 Prozent der Stimmen bekommen und hätte zumindest eine rechnerische Mehrheit.

Landtagswahl in Sachsen: aktuelle Umfragen

Datum Institut CDU Linke Grüne SPD AfD FDP 27.08. Insa/Bild 29 15 11 8 25 5 23.08. ZDF Politbarometer 31 14 10 9 25 5 21.08. Leipziger Volkszeitung 28 16 13 8 26 5 20.08. Civey 28 15 11,4 8,5 25 5,5

CDU enttäuschte bei Bundestagswahl 2017

Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die regierende CDU ein enttäuschendes Wahlergebnis eingefahren. Die Union erhielt nur 26,9 Prozent der Zweitstimmen - zum Vergleich: die AfD holte 27 Prozent. Als Konsequenz trat Ministerpräsident Stanislaw Tillich zurück. Sein Nachfolger wurde Michael Kretschmer (CDU).

News-Ticker zu den Landtagswahlen

Der Ausgang der Landtagswahl in Sachsen wird mit großer Spannung erwartet. Wir haben einen News-Ticker zu den Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg, in dem wir sie über alle aktuellen Entwicklungen informieren.

