Lehrerin nach Rede bei rechter Demo vom Dienst suspendiert

Schwerin/Vellahn - Wegen ihrer Mitwirkung an rechtsextremen Demonstrationen hat das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern eine Grundschullehrerin vom Dienst suspendiert.

Die Lehrerin aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim werde zunächst so lange keinen Unterricht geben, wie die Überprüfung der Vorgänge dauere, sagte ein Ministeriumssprecher und bestätigte damit einen Bericht des Senders NDR 1 Radio MV. Zur Identität der Frau machte er keine genaueren Angaben.

Nach Recherchen des NDR hatte die in Vellahn tätige Pädagogin wiederholt an Demonstrationen rechter Gruppierungen teilgenommen. Fotos belegten, dass sie zuletzt am 6. Mai in Boizenburg als Rednerin bei einer Demonstration von rund 60 Neonazis aufgetreten sei. Wie der NDR weiter berichtete, hatte die Frau früher auch an Demonstrationen des nordöstlichen Pegida-Ablegers teilgenommen.

