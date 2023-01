Ukraine kündigt Abstimmung über UN-Sondertribunal an

Von: Caspar Felix Hoffmann, Daniel Dillmann, Nadja Austel

+++ 7.15 Uhr: Die UN-Vollversammlung soll über die Einrichtung eines Sondertribunals zur Untersuchung russischer Kriegsverbrechen abstimmen. Dies hat Emine Dzhaparova, stellvertretende ukrainische Außenministerin, bei einer Debatte des UN-Sicherheitsrates angekündigt. „Wir rufen alle verantwortlichen Staaten auf, die Resolution über die Einrichtung des Tribunals zu unterstützen, die wir der Generalversammlung zur Prüfung vorlegen werden.“ Sie betonte, dass „das Recht auf Gewalt, das Russland in barbarischer Weise gegen die Ukraine ausübt, ein klares Signal an alle Anwesenden in diesem Raum ist: Niemand ist mehr sicher“.

Die UN-Vollversammlung soll über die Einrichtung eines Sondertribunals zur Untersuchung russischer Kriegsverbrechen abstimmen. © Eduardo Munoz/POOL Reuters/AP/dpa

Update vom 13. Januar 2023, 4.55 Uhr: Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), erhöht in der Debatte über mögliche Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Deutschland müsse für die Lieferung der Leopard 2 endlich die Exportgenehmigung erteilen, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag, 13. Januar). „Der Kanzler sollte angesichts des Dramas in der Ukraine über seinen Schatten springen.“

USA signalisieren Unterstützung

+++ 23.30 Uhr: Die USA wollen ihre Verbündeten dabei unterstützen, weiter Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. „Wir unterstützen die Bereitstellung jeglicher Mittel für die Ukraine, die ihr einen Vorteil auf dem Schlachtfeld verschaffen“, sagte Patrick Ryder, Sprecher des Pentagon bei einer Pressekonferenz. Dazu gehörten auch Panzer. Ryder verwies außerdem auf das Treffen in Ramstein kommende Woche: „Ich gehe davon aus, dass wir dieses Thema auch dort besprechen werden.

+++ 22.52 Uhr: Vertreter des ukrainischen Militärs haben erneut die Bedeutung von modernen Panzern für den weiteren Kriegsverlauf betont. Das berichtet das US-amerikanische Nachrichtenportal The Hill. Man begrüße in Kiew zwar die Ankündigung Washingtons, Bradley-Schützenpanzer zu senden, dränge jedoch weiter auf die Lieferung von Abrams-Panzern. „Bradleys sind wie ein Sandwich, es ist gut, wenn man hungrig ist. Aber ein Abrams ist wie eine vollwertige Mahlzeit“, sagte Yuriy Sak, ein Berater des ukrainischen Verteidigungsministers, gegenüber The Hill.

Finnland will Leopard-Panzer an Ukraine liefern

+++ 22.05 Uhr: In der Diskussion um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine signalisiert Finnland nun Bereitschaft, dem von Russland angegriffenen Land Leopard-2-Panzer zur Verfügung zu stellen. Bei einem gemeinsamen europäischen Vorgehen, werde auch sein Land einen Beitrag leisten, sagte der finnische Präsident Sauli Niinistö gegenüber der Nachrichtenagentur STT.

Finnland sei jedoch in einer besonderen Position, da es noch nicht Nato-Mitglied sei und eine gemeinsame Grenze mit Russland teile. Der finnische Beitrag könne deshalb nicht sonderlich groß sein. Das Land verfügt nach Angaben der STT über mehr als 200 in Deutschland hergestellte Leopard-2-Panzer. Die Bundesrepublik muss jedoch die Weitergabe von Rüstungsgütern aus deutscher Produktion in der Regel genehmigen.

Kampfpanzer für die Ukraine: Wer möchte was liefern?

Polen: Warschau ist bereit, Panzer des Typs Leopard an die Ukraine zu liefern

Warschau ist bereit, Panzer des Typs Leopard an die Ukraine zu liefern Finnland: Auch in Helsinki ist man bereit, Kiew Leopard-Panzer zur Verfügung zu stellen

Auch in Helsinki ist man bereit, Kiew Leopard-Panzer zur Verfügung zu stellen Großbritannien: London prüft die Lieferung von leichten Kampfpanzern des Typs Challenger 2

London prüft die Lieferung von leichten Kampfpanzern des Typs Challenger 2 Frankreich: Paris kündigt an, 30 Modelle des AMX-10 RC Schützenpanzer zu schicken

Paris kündigt an, 30 Modelle des AMX-10 RC Schützenpanzer zu schicken Tschechien: Prag liefert sowjetische Panzer des Typs T-72. Die Kosten dafür übernehmen die USA

Prag liefert sowjetische Panzer des Typs T-72. Die Kosten dafür übernehmen die USA Deutschland: Aus Berlin kommen bislang Schützenpanzer des Typs Marder

Aus Berlin kommen bislang Schützenpanzer des Typs Marder USA: Washington hat sich bereit erklärt, Bradley-Schützenpanzer zur Verfügung zu stellen

Bewegung in Debatte um Kampfpanzer für die Ukraine

Erstmeldung vom Donnerstag, 12. Januar, 21.15 Uhr: Berlin – Deutschland solle Polen nicht im Weg stehen, wenn das Land Kampfpanzer des Typs Leopard 2 in die Ukraine liefern möchte. Das sagte Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag (12. Januar 2023). Mit diesem Vorstoß bringt der Vizekanzler neuen Schwung in die Debatte um die Lieferung moderner Angriffswaffen in den Ukraine-Krieg – und setzt seinen Kanzler Olaf Scholz (SPD) gehörig unter Druck.

Denn Scholz hatte die Lieferung von Kampfpanzern für Kiew bislang immer abgelehnt. Und auch Habeck, der als Wirtschaftsminister deutsche Rüstungsexporte überwacht, betonte, dass seine Aussage nicht gleichzusetzen sei mit einer Entscheidung der Bundesregierung. Es sei aber ein „Unterschied, ob man eine Entscheidung für sich selbst trifft oder die Entscheidung anderer verhindert“, so Habeck. Deutschland solle „nicht im Weg stehen, wenn andere Länder Entscheidungen zur Unterstützung der Ukraine treffen.“ Die Regierung muss Polen die Weitergabe der Leopard-Panzer an die Ukraine gestatten. Das letzte Wort in dieser Frage hat Olaf Scholz.

Scholz wegen Lieferung von Leopard 2 an Ukraine unter Druck

Auch wenn Habeck es vermied, sich für die Lieferung von Kampfpanzern aus Deutschland auszusprechen, erhöhte er mit seinen Worten eindeutig den Druck auf den Bundeskanzler – wie Tage zuvor die Meldungen aus Großbritannien. Die Regierung von Rishi Sunak hatte durchblicken lassen, leichte Panzer des Typs Challenger 2 in den Kampf gegen Russland zu liefern.

Neben Habeck meldeten sich auch der andere Koalitionspartner der SPD zu Wort. FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte gegenüber dem Spiegel, ukrainische Soldaten vorsorglich am Leopard 2 auszubilden. Und selbst in Teilen der SPD scheint in Sachen Kampfpanzern ein Umdenken stattzufinden. Rolf Mützenich schloss die Lieferung nicht länger aus. Es „gebe keine roten Linien“, sagte der Frakionschef der Sozialdemokraten laut der ARD.

Doch letztlich blickt in Sachen westliche Kampfpanzer im Ukraine-Krieg alles in die USA. Bislang hat die Regierung von Joe Biden keine Anstalten gemacht, die von Kiew geforderten Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Das Pentagon zögert und gibt als Grund die hohen Instandhaltungskosten der schweren Fahrzeuge an. Eine Division der Kampfpanzer würde am Tag mehr als 200.000 Liter Benzin verbrauchen. Der Abrams Panzer sei „ein Benzinfresser, der dazu noch schwierig zu warten“ sei, so Laura Cooper, stellvertretende Verteidigungsministerin.

Auch die USA könnten Kampfpanzer an die Ukraine liefern

Doch laut Recherchen von Politico ist die Debatte über Panzerlieferungen an die Ukraine auch in den USA noch nicht abgeschlossen. Man sei zwar „nicht nahe an einer Entscheidung“, doch man diskutiere ständig darüber, so ein anonym bleibender Mitarbeiter aus dem Verteidigungsministerium gegenüber dem US-Nachrichtenportal.

Und so könnte wieder einmal Ramstein zum Ort werden, an dem die westliche Unterstützung für die Ukraine im Kampf gegen Russland eine neue Stufe erreicht. Auf der dortigen US-Militärbasis treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Nato-Staaten am Freitag (20. Januar 2023) zum dritten Mal, um weitere Hilfen für die Ukraine zu besprechen. Mit dabei sein wird diesmal auch der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow, mit dem man laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beraten werde, welche Waffen das Land für die Verteidigung benötigt.

Doch legt man zugrunde, in welcher Geschwindigkeit immer mehr deutsche Politikerinnen und Politiker sich für die Lieferung von Kampfpanzern wie dem Leopard 2 einsetzen, könnte eine Entscheidung schon deutlich früher fallen. (Red mit Agenturen)