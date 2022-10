Russischer EU-Nachbar wählt im Zeichen des Krieges: Premier könnte von Einmarsch in die Ukraine profitieren

Von: Andreas Schmid

Der lettische Präsident Egils Levits gibt seine Stimme in einem Wahllokal ab während der Parlamentswahlen in Riga. Am Samstag öffneten in Lettland die Wahllokal. Roman Koksarov/AP/dpa © Roman Koksarov/AP/dpa

Inmitten des Ukraine-Kriegs wählt Lettland ein neues Parlament. Die russische Invasion hilft vor allem dem amtierenden Regierungschef. Alle Infos im News-Ticker.

Dieser News-Ticker zur Lettland-Wahl wird laufend aktualisiert.

Riga - Am Wochenende finden gleich mehrere Parlamentswahlen statt. Während die Welt vor allem auf Brasilien schaut, wo Jair Bolsonaro am Sonntag wiedergewählt werden will, wird auch in Bosnien und Herzegowina sowie in Lettland gewählt. Im EU-Land und früheren Sowjetstaat Lettland öffneten am Samstagmorgen die Wahllokale.

Lettland-Wahl: Ein Urnengang im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Zentrale Wahlkampfthemen in dem baltischen Staat mit rund 1,8 Millionen Einwohnern waren der Ukraine-Krieg, die hohen Lebenshaltungskosten und der Wunsch nach einer Energieunabhängigkeit vom Nachbarland Russland. Viele Menschen in Lettland befürchten angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine, dass auch ihr Land angegriffen werden könnte. Ähnlich wie in Litauen, Estland und Polen.

Lettland steht im Krieg an der Seite der Ukraine. Im August lieferte der Ostseestaat sechs Panzerhaubitzen zur Verteidigung gegen russische Truppen. „Zusammen werden wir siegen!“, schrieb Verteidigungsminister Olexij Resnikow damals bei Twitter.

Lettland-Wahl: „Russlands Einmarsch in der Ukraine hilft, sich Wähler zu sichern“

Umfragen sehen die Partei des amtierenden, EU- und Nato-freundlichen Ministerpräsidenten Krisjanis Karins vorne. Er führt derzeit ein Viererbündnis aus konservativen Parteien und Kräften aus der politischen Mitte an. Ob dieses Bündnis an der Macht bleibt, ist fraglich. Doch „Russlands Einmarsch in der Ukraine hilft Karins, sich Wähler in Lettland zu sichern“, sagt der Politologe Marcis Krastins. In solchen Zeiten steige die Popularität der Regierung. Karins werde „wahrscheinlich“ gewinnen.

Die Populisten, die Konservativen und die sozialdemokratische Partei Harmonie müssen demnach hingegen mit Verlusten rechnen. Die Kernwähler der Harmonie gehören zur starken russischstämmigen Minderheit. Die Partei hat sich zum Ukraine-Krieg nur vage positioniert, da Russlands Invasion heikle Fragen in Lettland neu aufgeworfen hat. Dazu zählen etwa der Gebrauch der russischen Sprache, die Loyalität ethnischer Russen in Lettland und unterschiedliche Interpretationen der Geschichte. Die russischsprachige Bevölkerung stellt in Lettland rund 30 Prozent der Menschen.

Bereits vor dem Urnengang zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung in der Ostseerepublik ab. Den Einzug ins Parlament könnten Umfragen zufolge zwischen sieben und zwölf Parteien schaffen. Keine Partei dürfte eine absolute Mehrheit erhalten. Die Wahllokale schließen heute um 20 Uhr. Anschließend werden erste Hochrechnungen erwartet, über die wir Sie in diesem News-Ticker auf dem Laufenden halten. (as/AFP/dpa)