USA, Ungarn und Uganda: Wie mit Hass gegen queere Menschen Politik gemacht wird

Von: Anna-Katharina Ahnefeld

Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis geht in dem US-Bundesstaat Florida mit seiner queerfeindlichen Politik gegen die LGBTQIA+-Community vor. Er gilt als möglicher US-Präsidentschaftskandidat für die anstehenden Wahlen 2024. © KIMIMASA MAYAMA/AFP

Die Welt wird immer diverser. Gleichzeitig wird in vielen Ländern mit Hass gegen queere Menschen Politik gemacht und die Rechte von Minderheiten infrage gestellt.

Brüssel/Berlin/Köln – Immer mehr Länder gehen gegen queere Menschen vor. In Ägypten nutzt die Polizei offenbar Dating-Apps, um schwule Männer zu verfolgen, auch andere afrikanische Staaten wollen ihre Gesetze verschärfen. In den USA droht der Supreme Court queere Errungenschaften wieder rückgängig zu machen. Und in Russland führt Wladimir Putin Krieg gegen den in seinem Narrativ von LGBTQIA+-Propaganda indoktrinierten und verweichlichten Westen. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Fälle queerfeindlicher Gewalt, wie den tödlichen Angriff auf trans Mann Malte C. vergangenes Jahr in Münster.

Es wirkt paradox: Auf der einen Seite wird die Gesellschaft diverser, immer mehr Länder führen die Ehe für alle ein, die Rechte der queeren Community werden gestärkt und weltweit gehen zahlreiche Menschen am Christopher Street Day auf die Straßen. Doch auf der anderen Seite werden diese Fortschritte von reaktionären Kräften erbittert bekämpft, die zu einer vermeintlich konservativen Gesellschaftsordnung zurückwollen. In vielen Teilen der Erde wird mit einem Anti-LGBTQIA+-Narrativ Politik gemacht und Hass gegen Minderheiten geschürt. Fakt ist, dass es noch immer gefährlich ist, offen als queere Person zu leben. Und dass politischer Handlungsbedarf besteht, um die Community weltweit zu schützen.

Grünen-Chefin im EU-Parlament Terry Reintke zu weltweiter Queerfeindlichkeit

Für Sozialpsychologin Pia Lamberty, Expertin für Verschwörungserzählungen, ist Queerfeindlichkeit in zahlreichen Ländern auf dem Vormarsch. „In den USA, aber auch Polen und Ungarn wird gegen queere Menschen mobilisiert, man sieht sich als angebliche Behüter von traditionellen Werten. Dabei haben sich Netzwerke herausgebildet, die daran arbeiten, die Rechte von LGBTQIA+ einzuschränken“, sagte Lamberty vor ein paar Monaten der Frankfurter Rundschau. Insbesondere die extreme Rechte stürze sich auf die Themenfelder Gender und LGBTQIA+, „eben weil sie in der Gesellschaft immer stärker verhaftet sind“.

Ein Anruf dazu in Brüssel. Am anderen Ende der Leitung ist eine Frau, die für konservative und rechte Kreise ein Dorn im Auge sein dürfte: jung, weiblich, lesbisch, Spitzenpolitikerin. Die Co-Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, Terry Reintke, macht sich stark im Kampf gegen die Klimakrise – und für die Rechte der LGBTQIA+-Community. „Der Kampf gegen Queerfeindlichkeit ist ein globaler Kampf“, sagt sie. So müsse sich die EU außenpolitisch laut dafür einsetzen, zivilgesellschaftliche Organisationen und queere Communitys weltweit zu unterstützen und Menschenrechtsverletzungen anzusprechen.

Denn dadurch, dass immer mehr Länder in Richtung Autokratie abbiegen, würden insbesondere die Rechte von Minderheiten infrage gestellt. „Gesellschaften, die gleichberechtigter sind, sind demokratischer und am Ende besser für alle Menschen. Das ist der Ton, den wir uns als Partei von der europäischen Außenpolitik wünschen“, so die Grüne. Das betreffe auch die Europäische Union selbst. Reintke: „Die EU ist auf gemeinsamen Werten aufgebaut – dazu gehört explizit der Schutz von Minderheiten. Die Europäische Kommission muss mehr dafür tun, dass Länder wie Ungarn und Polen die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger schützen, und sie muss verhindern, dass Diskriminierung auf andere EU-Mitgliedstaaten übergreift.“

Homofeindlichkeit als koloniales Erbe „In 69 Staaten wird Homosexualität strafrechtlich verfolgt, in zehn Staaten droht Lesben und Schwulen sogar die Todesstrafe“, schreibt das Auswärtige Amt in den Leitlinien zur feministischen Außenpolitik. Mit Blick auf den Globus fällt auf, dass sich fast die Hälfte der Staaten mit Anti-Queerer-Gesetzgebung auf dem afrikanischen Kontinent befinden. Was aber viele nicht wissen: Gesetze gegen Homosexualität stammen oft noch aus der britischen Kolonialzeit. Heute stehen in 32 Ländern des Kontinents queere Handlungen unter Strafe. Erst vor kurzem sorgte Uganda für Entsetzen. Ende März erließ das afrikanische Land ein Gesetz, dass die Lage von queeren Menschen noch katastrophaler macht als zuvor. Ihnen droht künftig eine lange Haftstrafe. Das Gesetz sieht als letzte Instanz gar die Todesstrafe vor. „Viele Anti-queere-Gesetzgebungen im globalen Süden sind koloniales Erbe. So wurden etwa während britischen Besatzung bestimmte Anti-Homosexualität-Gesetze eingeführt“, sagt dazu Terry Reintke.

Sven Lehmann zu Anti-LGBT-Politik: „Queere Menschen werden als Sündenbock hingestellt“

Auch Deutschland hat ein wachsendes Problem mit Queerfeindlichkeit. Das Bundesinnenministerium zählt immer mehr Straftaten gegen queere Menschen. 2021 wurden rund 1000 Übergriffe registriert, 870 Straftaten (Steigerung von über 50 Prozent zum Vorjahr) entfielen dabei auf das Spektrum „Sexuelle Orientierung“, 340 Straftaten (Plus von über 66 Prozent) auf „Geschlecht/Sexuelle Identität“. Die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen, denn viele Angriffe werden erst gar nicht angezeigt.

Seit Antritt der Ampel-Koalition ist Grünen-Politiker Sven Lehmann der erste Queer-Beauftragte der Bundesregierung. „Ich mache mir große Sorge, wie sich weltweit die Stimmung gegen queere Menschen entwickelt. Immer mehr Länder schränken Rechte aktiv ein und machen gesellschaftlich Stimmung. In den USA, vor allem Florida, Ungarn, Russland, Uganda erleben wir einen Backlash“, sagt Lehmann der Frankfurter Rundschau. Diese Angriffe auf die Rechte der LGBT-Community seien eingebettet in autoritäre und nationalistische Bewegungen. „Queere Menschen werden als Sündenbock hingestellt und dienen als Ablenkung von schlechter Regierungsführung“, ist der Grünen-Politiker überzeugt.

Doch es gibt Gegenwehr: „Der Schutz und die Förderung von Menschenrechten ist die Querschnittaufgabe deutscher und europäischer Außenpolitik. So hat sich Deutschland der Klage der EU-Kommission gegen Ungarn wegen seiner Anti-LGBT-Politik angeschlossen. Darüber hinaus werden zivilgesellschaftliche Organisationen gezielt gefördert, denn die Unterstützung der Menschenrechtsarbeit vor Ort ist zentral, beispielsweise in Serbien, das sich im Spannungsfeld Russland, China und Europa befindet“, so Lehmann. Es sind notwendige Signale im Kampf gegen die weltweit wachsende Queerfeindlichkeit.