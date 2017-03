Kommentar zur Lufthansa-Einigung mit Piloten

Der überraschende Durchbruch im Tarifkonflikt der Lufthansa ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Von den aktiven Flugkapitänen über die Flugschüler bis hin zu den Passagieren scheint es nur Gewinner zu geben. Aber ein Aspekt trübt die rosarote Gesamtbetrachtung und zeigt, dass es nicht nur in den Passagierreihen unterschiedliche Klassensysteme gibt. Von Achim Lederle

Nach 14 Pilotenstreiks in den vergangenen Jahren atmen jedoch erst einmal die Fluggäste kräftig durch: Bis 2022 dürften Streiks im Cockpit bei der Lufthansa-Mutter passé sein – Boden- oder Kabinenpersonal kann aber weiter in den Ausstand treten und ein Flieger deshalb nicht abheben. Immerhin: Auf Seiten der Kapitäne herrscht Friedenspflicht, was die Passagiere freut.

Die Damen und Herren im Cockpit gehören zu den bestbezahlten Angestellten in Deutschland, die mit Zulagen über 250.000 Euro im Jahr verdienen können. Daran wird sich in den nächsten fünf Jahren nichts ändern: Lufthansa garantiert den insgesamt 5400 Piloten im Konzern, bis Mitte 2022 mindestens 325 Jets zu betreiben.

Da einige Piloten in den Ruhestand gehen werden, dürfen sich auch die Flugschüler freuen. Die Lufthansa rechnet mit 600 neuen Stellen für Kapitänsanwärter und der Einstellung von 700 bereits ausgebildeten Piloten.

Zuletzt hatte die Airline kaum noch Verwendung für ihren Pilotennachwuchs: Lehrgänge in der Verkehrsfliegerschule in Bremen wurden gestrichen und die Schüler verdonnert, die rund 100.000 Euro an Ausbildungskosten selbst zu übernehmen. Jetzt sind die Zukunftsaussichten deutlich besser. Piloten anderer Fluglinien können von den Gehaltsstrukturen bei Lufthansa nur träumen, und diese massiven Unterschiede in der Entlohnung werden mit dem Tarifabschluss verankert.

Das ist der andere Seite der Medaille: Immer mehr Piloten sind gezwungen, sich mit Zeitarbeit oder in prekären Arbeitsverhältnissen durchzuschlagen. Nach einer Studie der Universität Gent arbeiten 16 Prozent der europäischen Piloten in „atypischen Beschäftigungsverhältnissen“, das heißt oft nur mit befristeten Verträgen, teils über Zeitarbeitsfirmen vermittelt. Diesen Kollegen dürfte nur der frustrierte Blick zur Konkurrenz Lufthansa bleiben. Die Zweiklassengesellschaft bei den Piloten scheint zementiert – für mindestens weitere fünf Jahre.