Macron spricht von „Angriff“: Anti-Terror-Ermittlungen nach Explosion in Lyon

Mehrere Verletzte bei Explosion in Fußgängerzone von Lyon.

Bei einer Explosion in der Fußgängerzone von Lyon wurden mehrere Menschen verletzt. Lokale Medien sprachen von einer Paketbombe.

Update 19.12 Uhr: Nach der Explosion in Lyon mit mehreren Verletzten haben Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend in Paris.

Die Polizei fahndet derweil nach einem Mann. Das teilte ein Sprecher am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach Medienberichten soll der Verdächtige mit einem Fahrrad geflohen sein.

Lyon - Bei einer Explosion in der Innenstadt von Lyon sind mehrere Menschen verletzt worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach am Freitagabend von einem „Angriff“. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt nichts über Todesopfer bekannt, sagte er im Interview des YouTubers Hugo Travers. Medienberichten zufolge geht die Staatsanwaltschaft dem Verdacht einer Paketbombe nach.

Lyon: Sprengsatz mit Schrauben detoniert - acht Menschen verletzt

Nach Angaben der zuständigen Präfektur wurden mindestens acht Menschen verletzt. Die Explosion soll sich an einer Straßenkreuzung bei einer Bäckerei ereignet haben. Der Bereich wurde abgesperrt. Der Sender Franceinfo berichtete unter Berufung auf das französische Innenministerium, dass ein Beutel auf dem Fußboden einen Sprengsatz mit Schrauben enthalten haben soll.

Lyon liegt im Südosten Frankreichs, es ist die Hauptstadt des Département Rhône und der Region Auvergne-Rhône-Alpes und mit mehr als 515 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Frankreichs nach Paris und Marseille.

Weitere Information folgen in Kürze.

Afp