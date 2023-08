Expertin zur französisch-deutschen Beziehung: „Besuch des Bundespräsidenten kann neue Impulse setzen“

Von: Anne-Christine Merholz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier © Christian Spicker/Imago

Frankreich und Deutschland sind enge Verbündete, doch in jeder guten Freundschaft kann es auch mal krachen. Wie ist die Beziehung heute?

Vor dem Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Paris erklärt Politikwissenschaftlerin Mayssoun Zein Al Din, Geschäftsführerin der Nordrhein-Westfälischen Akademie für Internationale Politik, die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft.

Frau Dr. Zein Al Din, heute reist Bundespräsident Steinmeier nach Paris, am Abend gibt ihm zu Ehren Frankreichs Präsident Macron ein Abendessen. Ist die deutsch-französische Achse wieder so stark wie unter Helmut Kohl und Mitterrand?

Mayssoun Zein Al Din: In den großen Fragen der damaligen Zeit waren sich Kohl und Mitterand einig, sie hatten eine gemeinsame Vision für ein geeintes Europa. Diese Vision haben sie mit einer starken bilateralen Zusammenarbeit auf einem tragenden politischen Fundament realisieren können. Heute fehlt diese Dynamik zwischen den beiden Ländern. Macron fordert die strategische Souveränität Europas, Deutschland schweigt dazu und zeigt damit Desinteresse an einer strategischen Unabhängigkeit von Interessen anderer globaler Mächte. Dass Deutschland und Frankreich sich in Angesicht der globalen Herausforderungen nicht koordinieren, etwa im Umgang mit China, wird mittelfristig die Rolle beider Länder, aber auch Europas auf der Welt schmälern. Dennoch bleibt eine funktionierende deutsch-französische Partnerschaft für die Europäische Union wichtig. Der Besuch des Bundespräsidenten kann hier neue Impulse setzen.

In den vergangenen Monaten gab es aber immer wieder kritische Momente, sogar der gemeinsame Ministerrat wurde kurzfristig abgesagt.

Mayssoun Zein Al Din: Die deutsch-französischen Ministerialkonsultationen sind ein relevantes Instrumentarium für die politische Verständigung zwischen den beiden Ländern. Dass Deutschland seine Prioritäten derart anders setzt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Dieses Vorgehen führt nicht dazu, sich mit den bestehenden Meinungsunterschieden auseinanderzusetzen und vielleicht Lösungen und neue Perspektiven zu entwickeln, sondern erhöht die atmosphärischen Verstimmungen.

Dabei ist gerade für NRW der enge Austausch mit Frankreich besonders wichtig.

Mayssoun Zein Al Din: In der Tat: Mit kaum einem anderen Land besteht ein vergleichbar enges Netz wie mit Frankreich. Nordrhein-Westfalen hat auch eine außerordentlich hohe wirtschaftliche Verflechtung mit Frankreich. Französische Unternehmen zählen zu den stärksten ausländischen Investoren in NRW. Die Handels- und Wirtschaftsabteilung der französischen Botschaft hat ihre für ganz Deutschland zuständige Zentrale in NRWs Hauptstadt. Von einer ebenso gleichen Bedeutung ist der kulturelle Austausch zwischen den beiden Ländern sowie die enge Zusammenarbeit im Bildungsbereich und die Stärkung der akademischen Netzwerke und der Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Innovation.

Sie setzen sich verstärkt auch für einen engen Austausch mit Belgien und den Niederlanden ein. Welche Bedeutung spielt der direkte Kontakt über Landesgrenzen hinweg?

Mayssoun Zein Al Din: Nordrhein-Westfalen und die Benelux-Staaten bilden einen besonderen Lebensraum im Herzen Europas. Einen starken Wirtschafts- und Infrastrukturraum, aber auch einen Raum der kulturellen Vielfalt. Mehr als 45 Millionen Menschen leben in dieser Region, ein Bruttoinlandsprodukt in Höhe von fast 1,8 Milliarden Euro wird hier jährlich erwirtschaftet. Ich lebe in Aachen und profitiere täglich von dieser Nähe. Diese Regionen sind wirtschaftlich, kulturell und infrastrukturell eng miteinander verflochten: Denken Sie alleine an die Bedeutung der Häfen Amsterdam, Rotterdam, Seebrügge und Antwerpen für das Industrieland Nordrhein-Westfalen.

Also könnte es den Standort Nordrhein-Westfalen tatsächlich nach vorne bringen, sich verstärkt mit Brüssel und Den Haag auszutauschen?

Mayssoun Zein Al Din: Selbstverständlich. Das tun Ministerpräsident Hendrik Wüst und die ganze Landesregierung in beispielhafter Weise, dazu gehören auch gemeinsame Regierungskonsultationen in gemeinsamen Kabinettssitzungen.

Zur Person Die promovierte Politikwissenschaftlerin Mayssoun Zein Al Din ist Gründungs-Geschäftsführerin der Nordrhein-Westfälischen Akademie für Internationale Politik (englisch: Academy of International Affairs NRW) mit Sitz in der Bundesstadt Bonn. Sie widmet sich den globalen Herausforderungen und Strukturveränderungen der internationalen Politik im 21. Jahrhundert. Im Zentrum der Akademie steht mit einem Fellowship-Programm die Förderung wissenschaftlicher Exzellenz sowie die internationale und interdisziplinäre Vernetzung. Am Sonntag startet die diesjährige Sommerakademie, in deren Mittelpunkt Möglichkeiten einer auf Nachhaltigkeit und Kooperation ausgerichteten internationalen Weltraum-Politik stehen.

Mayssoun Zein Al Din, Geschäftsführerin der Nordrhein-Westfälischen Akademie für Internationale Politik © Tobias Koch