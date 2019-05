Mai-Demo am Tag der Arbeit: Die Polizei sichert auch eine Kundgebung des DGB zum 1. Mai in Chemnitz.

Mai-Demos am Tag der Arbeit (1. Mai 2019) in Deutschland: In Thüringen kommt es zu Ausschreitungen. Die Polizei muss gewaltsam eingreifen.

Am 1. Mai 2019 finden in Deutschland die traditionellen Kundgebungen zum „Tag der Arbeit“ statt.

In Deutschland gab es am 1. Mai 1890 erstmals Massendemonstrationen.

Mehrere Zehntausend Menschen werden bei den Demos erwartet.

Mai-Demos am Tag der Arbeit: Ausschreitungen in Erfurt - Polizei greift zu drastischen Maßnahmen

Update vom 1. Mai 2019, 13.05 Uhr: In Erfurt (Thüringen) ist es am Rande von Kundgebungen linker und rechter Demonstranten zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei musste gewaltsam eingreifen und Schlagstöcke sowie Pfefferspray gegen die Randalierer einsetzen. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt.

Laut t-online.de nahmen bei der Kundgebung der AfD unter anderem der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland und Thüringens AfD-Chef Björn Höcke teil.

Mai-Demos am Tag der Arbeit in Deutschland: Zehntausende gegen zum 1. Mai auf die Straße

Update vom 1. Mai 2019, 13.00 Uhr: Mehrere Zehntausend Menschen haben an den traditionellen Demonstrationen zum 1. Mai teilgenommen. Bei einer Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Berlin liefen nach ersten Schätzungen rund 8000 Teilnehmer in Richtung Brandenburger Tor, wie eine Sprecherin sagte. Dort war für den Mittag eine Kundgebung geplant. Unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ hatte die Gewerkschaft zu der Veranstaltung aufgerufen.

Mai-Demos am Tag der Arbeit in Deutschland: Europawahl im Mittelpunkt der Kundgebungen

München - Am 1. Mai 2019 sind deutschlandweit wieder Kundgebungen zum „Tag der Arbeit“ geplant. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stellt heuer die Europawahl in den Mittelpunkt seiner Demos. Unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ ruft er zur Teilnahme an den Wahlen in drei Wochen auf.

Traditionell mobilisiert die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Der „Tag der Arbeit“ wird seit fast 130 Jahren begangen. In Deutschland gab es am 1. Mai 1890 erstmals Massendemonstrationen.

Linksradikale Gruppen haben in Berlin und Hamburg zu „Revolutionären 1. Mai-Demos“ aufgerufen. Die Veranstaltung in der Hansestadt steht unter dem Motto „Gemeinsam gegen Ausbeutung in die revolutionäre Offensive“. Dahinter steht der vom Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestufte Rote Aufbau. Angemeldet sind 1000 Teilnehmer.

Mehrere Demos in Berlin

In Berlin sind am Mai-Feiertag mehrere Demonstrationen und das große Straßenfest „Myfest“ im Ortsteil Kreuzberg geplant. Für den Abend haben Linksautonome die sogenannte Revolutionäre 1. Mai-Demonstration angekündigt. Nach der abendlichen Demonstration mit teilweise mehr als 10.000 Teilnehmern hatte es früher regelmäßig Zusammenstöße zwischen Randalierern und der Polizei gegeben. In den vergangenen Jahren ebbten die Gewaltausbrüche von Randalierern aber ab. Am Mai-Feiertag werden in der Hauptstadt knapp 5500 Polizisten im Einsatz sein, darunter auch Beamte aus anderen Bundesländern.

