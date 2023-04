Schon im Intro prophezeit Lanz lachend den folgenden Giffey-Talk – und wird dann überrascht

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) äußert sich bei „Markus Lanz“ zu ihren Koalitionsplänen mit der CDU und nimmt Stellung zu den zunehmenden Differenzen zwischen SPD und Grünen, auch auf Bundesebene. © Cornelia Lehmann/ZDF

Franziska Giffey erklärt bei Markus Lanz, ob sie aus Selbstlosigkeit oder aus Kalkül auf ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin verzichtet. Die Antwort überrascht.

Hamburg - Schon in der Vorstellungsrunde rieb sich Markus Lanz bildlich gesprochen die Hände. Neben der noch amtierenden regierenden Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey (SPD), begrüßte Lanz unter anderem den Journalisten Michael Bröcker. „Franziska Giffey wird sagen, dass das Verhältnis zu den Grünen professionell sei und sie wird bestreiten, dass sie Bausenatorin in Berlin wird. Michael Bröcker wird uns dann verraten, wie es wirklich ist“, kündigte Lanz lachend an. Nicht mit allem sollte er recht behalten.

Bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin büßte die SPD drei Prozent gegenüber der Wahl im Vorjahr ein (nun 18,4 Prozent), wohingegen die CDU 10,3 Prozent zulegte (28,2 Prozent). Das Rot-Grün-Rot-Bündnis mit Franziska Giffey als Regierende Bürgermeisterin an der Spitze hätte theoretisch weitergeführt werden können. „Warum sind Sie so selbstlos und überlassen Ihr Amt einfach Kai Wegner?“, fragte Lanz. Wegner sei laut Lanz „ein netter Mann“, habe aber auch „20 Jahre im Bundestag gesessen“: „Und sind wir mal ehrlich, ohne dass jemand etwas von ihm gehört hat.“

Markus Lanz – Diese Gäste diskutieren am 13. April mit:

Franziska Giffey (SPD) - Regierende Bürgermeisterin von Berlin

- Regierende Bürgermeisterin von Berlin Michael Bröcker - Chefredakteur The Pioneer

- Chefredakteur The Pioneer Christine Lemaitre - Bauingenieurin

- Bauingenieurin Fabienne Hoelzel - Architektin

Giffey übte sich, wenig überraschend und von Lanz bereits prophezeit, in den typischen Floskeln: Das Wahlergebnis respektieren, Vertrauen zurückgewinnen und ohnehin gehe es um Berlin und nicht um die SPD oder Franziska Giffey. „Soll ich lieber gleich Michael Bröcker fragen?“, witzelt Lanz.

Bröcker meint bei Markus Lanz: Giffey ohne „Machtgeilheit aus allen Poren“

Und so legte Bröcker los und charakterisierte Giffey zunächst als eine der guten Politikerinnen: „Es ist bei ihr nicht so, wie bei manch anderen, dass ihr die Machtgeilheit aus allen Poren des Körpers strömt.“ Giffey lächelte und nickte. In Bezug auf die Grünen überraschte sie dann aber. Tatsächlich sei es so, dass die Verhältnisse zwischen Giffey und Bettina Jarasch (Grüne) nicht bloß schlecht, sondern „gar nicht mehr existent“ seien. Aus diesem Grund sei eine Fortführung des Links-Bündnisses schnell ausgeschieden. Wenngleich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Bundes-SPD diese Variante zunächst priorisiert hätten, nun aber Gefallen an der Koalition mit der CDU gefunden haben.

Der Grund: Auf Bundesebene sind die Genossen wohl ganz froh darüber, dass der Automatismus aufgebrochen wurde, die Grünen als natürlichen Koalitionspartner zu sehen. Möglicherweise machen manche Wählende ihr Kreuz nicht bei der SPD aus Angst vor den Grünen. Der Berliner SPD beweise nun, dass auch ein soziales Bündnis mit der CDU möglich ist. „Das ist in Wahrheit ein Links-Bündnis, bloß dass CDU draufsteht“, kommentiert Bröcker. Auch die Tatsache, dass die SPD die Hälfte aller Senatoren-Posten besetzt, spreche dafür. „Wenn die SPD-Basis das nicht absegnet, kann man ihnen nicht helfen“, glaubt Bröcker, „eigentlich müsste man eher die CDU-Basis darüber abstimmen lassen.“

Bröcker verdeutlicht dies mit einem plastischen Beispiel: „In dem Koalitionspapier steht es von einem Queer-Beauftragten. Der Union wäre sicher ein Clan-Beauftragter lieber gewesen.“ Giffey macht nach langer Vorrede keinen Hehl daraus, dass eine Weiterführung der Koalition mit den Grünen, insbesondere mit Jarasch, nicht mehr infrage gekommen sei: „Es war ein erbitterter Kampf. Jarasch wollte, dass die Grünen stärkste Kraft werden. Ab diesem Moment war die Zusammenarbeit schwierig.“

Bei Markus Lanz wird klar: Koalition mit CDU soll Chancen auf Scholz‘ Wiederwahl erhöhen

Damit wird die Intention auch immer deutlicher: Möglicherweise geht es tatsächlich um etwas Größeres. Nicht aber um Berlin und die Bürgerinnen und Bürger, sondern um Olaf Scholz und die nächste Bundestagswahl. „Es geht darum, die Grünen kleinzuhalten. Es geht um die Wiederwahl von Olaf Scholz“, sagt Bröcker. Giffey hätte die Chance besessen, dem zu widersprechen. Der fragende Blick von Lanz blieb allerdings ohne Reaktion. Doch auch das ist eine Antwort.

Ohne dass Giffey es bestätigte, wurde zumindest deutlich, dass sie mit dem Amt der Bausenatorin liebäugelt. Auf die direkte Frage äußerte sie sich erwartungsgemäß zwar nicht, aber sie betonte, dass die Wohnungsnot neben dem Klimawandel eines der größten Probleme Berlins sei. Zwar fragte Lanz bei Bröcker nicht nach einer Interpretation dessen, doch dies war an dieser Stelle auch nicht nötig. Nur so viel sagte Bröcker: „Franziska Giffey geht nun gesichtswahrend einen Schritt zurück, womit sie allerdings in ein paar Jahren auch wieder zwei Schritte nach vorne gehen kann.“

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung:

Das war mal wieder ein klassischer Lanz-Talk mit interessanten Erkenntnissen. Franziska Giffey versuchte viele Fragen zu blocken, ließ bei den großen Fragen allerdings auch durchblicken, dass die Thesen von Michael Bröcker nicht an den Haaren herbeigezogen sind. (Christoph Heuser)