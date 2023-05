„Absoluter Quatsch“: SPD-Chef Klingbeil wehrt sich bei „Lanz“ gegen schwere Vorwürfe

Debatte über Energiepolitik

Die Ampelparteien tragen ihre Konflikte regelmäßig in der Öffentlichkeit aus. „Markus Lanz“ fragt nach, warum die Beteiligten diesen Weg gehen.

Hamburg – Die SPD feierte am 23. Mai ihr 160-jähriges Bestehen. Der Dauerstreit innerhalb der Ampelkoalition dürfte die Feierlaune allerdings mächtig getrübt haben. Markus Lanz fragt den SPD-Vorsitzenden und Brotbotschafter 2023, Lars Klingbeil, zu Beginn seiner Sendung nach der Haltbarkeit dieses Bündnisses.

Klingbeil bezeichnet die zurückliegenden Wochen als „schwierige Zeit“, glaubt aber dennoch, dass die Ampel bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 Bestand haben werde. Michael Bröcker teilt diese Ansicht. Der Journalist sagt jedoch auch, dass zwischen den Grünen und der FDP zu viel passiert sei.

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 24. Mai

Lars Klingbeil , Politiker (SPD)

, Politiker (SPD) Michael Bröcker , Journalist („Media Pioneer“)

, Journalist („Media Pioneer“) Ursula Weidenfeld , Wirtschaftsexpertin

, Wirtschaftsexpertin Jonas Kratzenberg, Ex-Bundeswehrsoldat

In einem passenden Einspieler wirft Robert Habeck der FDP Wortbruch in Bezug auf das ausgearbeitete Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor. Klingbeil verzichtet danach darauf, auf die FDP „draufzuhauen“, weil er den Eindruck einer zerstrittenen Ampel nicht verstärken will. Er sei ohnehin kein Freund davon, Konflikte auf offener Bühne auszutragen.

Lanz versucht, den SPD-Chef dennoch aus der Reserve zu locken. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie Christian Lindner seinen Koalitionspartnern Anfang Mai bei einer Podiumsdiskussion bezüglich des GEG in den Rücken fällt. Doch selbst hier bewahrt Klingbeil Ruhe und fordert lediglich, dass sich die Ampel-Parteien „zusammenreißen“.

+ Der SPD-Chef Lars Klingbeil nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zum Gebäudeenergiegesetz. Zudem äußert er sich zur aktuellen Lage im Ukrainekrieg. © Cornelia Lehmann/ZDF

Olaf Scholz wird bei „Markus Lanz“ für seine Zurückhaltung gerügt

Wirtschaftsexpertin Ursula Weidenfeld führt den Zuschauern von „Markus Lanz“ indes vor Augen, wie angebracht die Skepsis der FDP beim Thema Heizwende zum Teil ist. Verbraucher, die kürzlich auf eine Wärmepumpe umgestiegen sind, könnten in einigen Jahren laut Weidenfeld beispielsweise vor der nächsten Herausforderung stehen, falls ihre Kommune auf Fernwärme umstellt und sie zur erneuten Umrüstung drängt.

Klingbeil signalisiert, dass die Ampel diese Gefahr längst erkannt habe und verweist auf die Übergangsfrist von zehn Jahren, die bereits im GEG verankert sei. Für Bröcker bleiben vor der Verabschiedung des Gesetzes trotzdem noch viel zu viele Punkte ungeklärt, weshalb er die Sorge der FDP teilt. Die öffentliche Konfrontation halte er hingegen für den falschen Weg.

Die Attacken der FDP, die sich vorwiegend gegen die Grünen richten, verurteilt Klingbeil ebenso. Zumal sie den Wähler in seinen Augen gegen die Klimaschutz-Maßnahmen aufbringe. Weidenfeld sieht die Schuld dafür viel eher bei der SPD, weil die Sozialdemokraten zu wenig zwischen FDP und Grünen vermitteln würden.

Bröcker pflichtet der Autorin bei und attackiert in diesem Zusammenhang Olaf Scholz. Der Bundeskanzler müsse sensible Themen stärker und häufiger in den Vordergrund rücken. Andernfalls erhielten andere Parteien, wie die AfD aktuell, zu viel Zuspruch.

Klingbeil spricht sich trotz dieses Arguments erneut dagegen aus, Konflikte zwischen den Ampel-Partnern öffentlich auszudiskutieren.

„Markus Lanz“: Profitiert die SPD vom Grünen-Bashing?

Lanz glaubt derweil erkannt zu haben, warum sich die SPD beim Zoff zwischen den Liberalen und den Grünen auffallend zurücklehnt. Der ZDF-Moderator unterstellt den Sozialdemokraten, den Streit zwischen den Koalitionspartnern sogar zu befürworten, da dadurch vor allem Robert Habeck an Sympathie verliere. Vor der nächsten Bundestagswahl gehe somit ein Konkurrent geschwächt ins Rennen.

Klingbeil entgegnet, dass er diese Behauptung in der jüngeren Vergangenheit vermehrt zur Kenntnis genommen habe. Er bezeichnet die Unterstellung als „absoluten Quatsch“. Bröcker glaubt wiederum schon, dass die SPD gegen die Grünen agiere, weil sie Angst davor habe, von den Grünen als linke Volkspartei abgelöst zu werden.

Um sich von diesem Vorwurf zu befreien, versichert Klingbeil, dass das von den Grünen angestoßene Gebäudeenergiegesetz bis zur Sommerpause verabschiedet werde. „Das Ding wird kommen“, verspricht der frühere Bundesvorsitzende der Jusos mit Nachdruck. Bröcker ist da ganz anderer Meinung. Zuvor müssten noch elementare Punkte geklärt werden, die momentan in der Schwebe seien.

Journalist prangert bei „Markus Lanz“ die zu hohen Industriestrompreise an

Als Markus Lanz noch einmal auf Wirtschaftsminister Robert Habeck zu sprechen kommt, der beim Treffen zwischen Olaf Scholz und einigen Größen der Automobilbranche nicht anwesend war, brandet abermals Kritik auf. Bröcker kann das Vorgehen des Bundeskanzlers mit Blick auf den wachsenden Fachkräftemangel in unserem Land nicht nachvollziehen.

Klingbeil verteidigt Scholz daraufhin. Er würde sich schließlich ebenfalls regelmäßig mit CEOs treffen, um zum Beispiel über die „schwierige Energiewende“ zu sprechen. Weidenfeld erkennt allerdings einen Widerspruch zwischen den wachsenden Energiekosten, die den Klimaschutz vorantreiben sollen, und den gleichermaßen steigenden Subventionen.

Laut Klingbeil will die Politik den Betrieben mithilfe der Fördergelder dabei helfen, bis 2030 durch die „harten Jahre“ zu kommen. „Wenn dann noch Unternehmen übrig sind, die das mittragen können“, hält Bröcker dagegen. Der Journalist sieht in den relativ hohen Steuern für Industriestrompreise die Hauptursache für die Abwanderung zahlreicher Konzerne. Für Investoren sei Deutschland deshalb ebenfalls keine attraktive Adresse mehr.

„Markus Lanz“: Ex-Bundeswehrsoldat zog wegen deutscher Passivität in den Krieg

Da die Ampel-Parteien bei fast allen Themen gegensätzlicher Meinung sind, will Lanz zum Abschluss von Lars Klingbeil wissen, ob zumindest in Bezug auf den Krieg in der Ukraine weiterhin Einigkeit herrsche. Der SPD-Chef erklärt hierauf, dass die Koalition nach wie vor geschlossen hinter der Ukraine stehe.

Jonas Kratzenberg hätte sich diese uneingeschränkte Unterstützung schon früher von der Regierung gewünscht. Der ehemalige Bundeswehrsoldat gibt nämlich an, sich als Freiwilliger für den Ukraine-Krieg gemeldet zu haben, weil Deutschland zum Beginn des Krieges zu wenig Initiative gezeigt habe.

Der Rheinländer beschreibt, wie er im vergangenen Jahr ohne Background-Checks sofort an die Front geschickt worden sei. Dort verletzte ihn ein Drohnenangriff letztlich so schwer, dass er die Heimreise antreten musste. Eine gut sichtbare Narbe ziert seitdem seine linke Kopfseite.

Als er über Gräueltaten in Butscha spricht, wird Kratzenberg unterdessen sichtlich emotional. Obwohl er die „Tötungswut“ Russlands insbesondere dort mit eigenen Augen zu sehen bekam, bereut er seine Entscheidung nicht, in den Krieg gezogen zu sein. Er erbittet stattdessen weitere Unterstützung für die Ukraine.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Die SPD muss aktiver zwischen der FDP und den Grünen vermitteln, damit die Ampel nicht schon vor der Bundestagswahl im Herbst 2025 auseinanderbricht. Das Parteienbündnis sollte bei den eigenen Kernthemen zudem geschlossener auftreten. Der Dauerzoff und die damit einhergehende Passivität der Regierung bedrohe schließlich nicht nur das Ansehen der Koalitionspartner, sondern vor allem die Arbeitsplätze ihrer Wählerinnen und Wähler. (Kevin Richau)

Rubriklistenbild: © Cornelia Lehmann/ZDF