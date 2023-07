Markus Lanz: Joachim Gauck sieht in Flüchtlingen den Grund für das AfD-Hoch

Debatte über Innenpolitik

„Markus Lanz“ spricht mit Joachim Gauck über das Umfragen-Hoch der AfD. Der Bundespräsident a. D. präsentiert mehrere interessante Lösungsansätze.

Hamburg – Joachim Gauck verbrachte einen Großteil seines Lebens in der DDR. Mit Blick auf diese Vergangenheit mache er „sich Sorgen um die Demokratie“, wie er bei Markus Lanz betont. Ein Einspieler zeigt, dass der ehemalige Bundespräsident die Bedeutung der Demokratie schon bei seinem Amtsantritt im Jahr 2012 hervorhob. Damals habe er laut eigener Aussage bereits Auseinandersetzungen mit Rechtspopulisten vorausgesehen.

Stichwort Rechtsruck: Markus Lanz erwähnt eine Studie, aus der hervorgeht, dass 20 Prozent der Befragten die Rückkehr eines „Führers“ begrüßten. Gauck sieht diesen Trend insbesondere in den neuen Bundesländern bestätigt. Der Theologe schließt aus dieser Erhebung deshalb, dass es im wiedervereinigten Deutschland weiterhin „zwei unterschiedliche Kulturen“ gibt. Das DDR-Regime habe in den Köpfen vieler Bürger ihre Spuren hinterlassen. „Lange politische Ohnmacht bleibt nicht ohne Folgen“, berichtet Gauck.

Joachim Gauck spricht mit Markus Lanz über fremdelnde Ostdeutsche

Im selben Atemzug bekräftigt der Politiker, dass der Großteil der Ostdeutschen den westlichen Lebensstil nach der Wende verinnerlicht habe. Eine nicht zu verachtende Minderheit „fremdelt“ hingegen mit der offenen Gesellschaft. „Das Maß an Verunsicherung ist unheimlich groß“, konstatiert Gauck. Von dieser Verunsicherung profitierten seiner Meinung nach vor allem die Parteien am Rand, die die Rückkehr in die Vergangenheit versprächen.

Laut Gauck wollen viele Ostdeutsche außerdem „von der Last befreit werden, eigenverantwortlich zu sein“. Lanz nimmt den Faden auf und sagt, dass die Bürger von der Politik zudem zahlreiche „Wohltaten“ fordern. Wenn diese große Unterstützung ausbleibe, würden sie sich abwenden. Gauck kritisiert eine solche Einstellung. Die Regierung müsse vermitteln, dass sie die Menschen nicht nur „verwöhnen“ kann.

Joachim Gauck macht sich bei Markus Lanz Sorgen um die Mittelschicht

Von Verwöhnung könne die Mittelschicht indes momentan nur träumen, wie Lanz schildert. Durch Globalisierung und Klimaprojekte käme sie viel eher „unter die Räder“. Moderator Markus Lanz will wissen, wie das passieren habe können.

Gauck verweist auf die Politiker, die den Ernst der Lage beispielsweise beim Klima erkannt hätten, allerdings unterschätzen, was die Menschen dafür leisten können. Dies schüre die Sehnsucht nach dem Vertrauten. Hier setzen nach Ansicht des gebürtigen Rostockers die Rechtspopulisten an und versprechen, dass alles so bleibt, wie es ist.

Gauck warnt bei Markus Lanz vor Zuwanderung

Großen Zuspruch erhalten Parteien wie die AfD darüber hinaus beim Thema Migration. Gauck räumt diesbezüglich ein, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, erkennt allerdings die Grenzen des Machbaren an. Lanz spielt daraufhin einen Ausschnitt aus einer Rede Gaucks aus dem Jahr 2015 ein. „Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich“, äußerte sich der damalige Bundespräsident zum Zeitpunkt der Flüchtlingskrise. Gauck sagt anschließend, er habe eben schon vor acht Jahren davor warnen wollen, dass Zuwanderung auch mit Problemen verbunden ist.

Der 83-Jährige wünscht sich bei der Migrationspolitik daher mehr Transparenz und Stringenz. Die Regierung müsse „Handlungsprinzipien“ aufstellen und sich daran orientieren. Andernfalls gehe die Unsicherheit der Politiker auf die Bürger über und dies führe zu einem „Vertrauensverlust in der Bevölkerung“.

„Markus Lanz“: Gauck sieht keine AfD-Machtergreifung in naher Zukunft

Trotz der hohen Umfragewerte der Alternative für Deutschland glaubt Joachim Gauck im Übrigen nicht, dass die AfD eines Tages an die Macht komme. „Deutschland ist doppelt geimpft. Wir hatten eine braune Diktatur und eine Rote. Und eine weitere wollen wir nicht“, ist sich der Spitzenpolitiker sicher.

Markus Lanz ist da etwas skeptischer. Er verstehe obendrein nicht, wie die AfD zum Beispiel in Thüringen derart punktet. Die Partei fordere auf wirtschaftlicher Ebene schließlich Dinge, die unserem Land vorwiegend schaden, wie etwa die Abschottung nach außen, obwohl wir bekanntermaßen ein Exportland seien

Diesen Widerspruch erklärt sich Gauck mit der Tatsache, dass Menschen mehr fühlen als denken. „Sie wollen abgeholt und getröstet werden“, lautet sein Erklärungsansatz. Veränderungen stellen ferner einen „Stressfaktor“ für die Bevölkerung dar. Gauck fordert in der derzeitige Situation deshalb ein „wertkonservatives“ Denken. Wie groß das Bedürfnis nach dieser Grundeinstellung ist, zeige das Erstarken der AfD.

Joachim Gauck begründet Flüchtlingskrise mit NS-Vergangenheit

Eine stärkere Regulierung bei der Aufnahme von Flüchtlingen könnte den Rechtspopulisten wiederum den Wind aus den Segeln nehmen. Markus Lanz erwähnt, dass andere europäische Länder die Migration zum Teil bereits massiv heruntergefahren hätten. Warum nehmen wir uns an diesen Nationen kein Beispiel, fragt der Showmaster seinen Gast.

„Markus Lanz“ – das war sein Gast am 18. Juli

Joachim Gauck, Bundespräsident a.D.

Joachim Gauck feiert bei Markus Lanz Boris Pistorius

Gauck sieht die Ursache dafür in unserer Vergangenheit. Seiner Ansicht nach glaubten die Deutschen, dass sie lange die „Bösen“ waren und jetzt Gutes tun müssten. Deutschland solle laut Gauck aber aus der „Beschämung“ herauswachsen, um die eigenen Bürger nicht zu überfordern.

Lanz weiß allerdings nicht, wer diesen Kurs der neuen Härte einleiten könnte. Gauck verweist auf starke Führungspersönlichkeiten wie Boris Pistorius. Dem Verteidigungsminister sei es letztlich durch sein selbstbewusstes Auftreten auf Anhieb gelungen, Vertrauen zu erwecken.

+ Joachim Gauck, Bundespräsident a.D. , äußert sich bei „Markus Lanz“ zu den drängendsten Fragen unserer Zeit, unter anderem zu den Gefahren für die Demokratie, der Migration, den Wählerverlusten bei den Parteien der Mitte und der Stimmung in Ostdeutschland. © Markus Hertrich/ZDF

„Markus Lanz“: Bürger zur Vorsicht aufgerufen

Lanz fragt Gauck gezielt, was er von Hubert Aiwangers „Wir holen uns unsere Demokratie“-Spruch aus seiner viel zitierten Erding-Rede halte. Für den parteilosen Politiker sei dieser Auftritt Aiwangers lediglich ein Versuch gewesen, die konservative Mitte zurückzuholen.

Hierfür benötige es laut Gauck aber ebenfalls Führungsstärke, die er aktuell vermisse. In Bezug auf die nötige Eloquenz sei höchstens Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hervorzuheben, der das Land mit seinen Gesetzen jedoch überfordere.

Markus Lanz skizziert im Anschluss das Bild von einem redegewandten Führer, der nach und nach die Staatsgewalten übernähme und eine echte Bedrohung für die Souveränität unseres Landes bedeutete. Gauck erinnert dieser Rohentwurf an Donald Trump. Der 45. Präsident der USA habe die dortige Demokratie aus Sicht des früheren Bundespräsidenten ausgehöhlt. Gauck fordert deshalb die Aufmerksamkeit jedes einzelnen Bürgers, um eine solche Gefahr frühzeitig zu bekämpfen.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Joachim Gauck strahlte bei Markus Lanz die Ruhe aus, die seine Befürworter schon immer an ihm zu schätzen wussten. Der ehemalige Bundespräsident versuchte den Zuschauern unter anderem die Angst vor dem weiteren Erstarken der Rechtspopulisten zu nehmen. Er sprach sich gleichzeitig dafür aus, die (emotionalen) Beweggründe der AfD-Wähler zu hinterfragen und ernst zu nehmen.

Mit mangelndem Verständnis - sei es in Bezug auf den zu hohen Migrationsdruck oder auf die überfordernde Klimapolitik - treibe die Regierung die Bürger ansonsten nämlich zusätzlich in die Arme der AfD. (Kevin Richau)

