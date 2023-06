Brutales Mullah-Regime im Iran dank Trump? Gabriel wettert bei Lanz gegen Ex-Präsident

Teilen

Das Mullah-Regime regiert mit harter Hand im Iran. Ihre neue Macht verdanken sie Donald Trump - sagt Ex-Minister Sigmar Gabriel bei Lanz.

Hamburg – Außenminister, Wirtschaftsminister und SPD-Chef: Sigmar Gabriel blickt auf eine lange Karriere in der Politik zurück. Über Jahrzehnte begleitete er die deutschen Krisen. Insofern ist er in der Sendung von Markus Lanz ein hoher Gast. Der Moderator nutzte die Gelegenheit für einen Rundumschlag: Koalitionszoff, Proteste im Iran und Energiekrise - alles kommt auf den Tisch. Und der Sozialdemokrat liefert.

Markus Lanz: Sigmar Gabriel (SPD) nimmt die Ampelkoalition in Schutz

Gleich zu Beginn seiner ZDF-Sendung blickt Markus Lanz auf die zahlreichen Konflikte innerhalb der aktuellen Ampelkoalition. Der Talkmaster fragt Sigmar Gabriel diesbezüglich, ob er nicht zu früh aus der Politik ausgeschieden sei? Der frühere Vizekanzler bereut diesen Schritt offensichtlich nicht. Er erklärt, dass er aufgrund der vielen Krisen nur ungern mit den Regierungsverantwortlichen tauschen würde. Gabriel verzeihe den Protagonisten daher auch so manchen Fehler, denn: „Nicht alles ist vorhersehbar.“ In seinen Augen sei das Land zudem, gemessen an den Herausforderungen, noch ziemlich stabil.

Auf Nachfrage attestiert der Niedersachse der Ampelkoalition die gleiche Stabilität. Gabriel begründet dies damit, dass keine der Parteien Neuwahlen begrüße, weil die Gefahr, in die Opposition wechseln zu müssen, zu hoch sei.

Journalistin Kristina Dunz sieht ebenfalls keine Neuwahlen auf uns zukommen. Sie erinnert daran, wie schlecht die Koalitionsparteien in den aktuellen Umfragen abschneiden. Die Ampel erhalte momentan beispielsweise keine Mehrheit mehr.

Streit um Habecks Heizungsgesetz: Gabriel lehnt Ruf nach Kanzler-Machtwort von Scholz ab

Gabriel zeigt sich in diesem Zusammenhang vor allem über den starken Zuwachs der AfD besorgt. Diese Entwicklung hätte er viel eher bei der Union, die als Oppositionsführer auftritt, erwartet.

Kamran Safiarian sagt daraufhin, dass es derzeit keine Opposition benötige, da sich die Ampel - etwa im Streit um Habecks Heizungsgesetz - selbst „zerfleischt“. Der Politikwissenschaftler fordert deshalb ein Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz, das die Koalitionspartner wieder eint. Ein solches Machtwort gäbe es laut Gabriel in einer Demokratie jedoch nicht.

Sigmar Gabriel zu Gast bei Markus Lanz © Screenshot: ZDF-Mediathek / Markus Lanz

Sigmar Gabriel wird bei „Markus Lanz“ mit den eigenen Fehlern konfrontiert

Dunz führt im Anschluss aus, dass ein Teil der derzeitigen Probleme auf die Vorgängerregierungen zurückzuführen sei. So wirft sie Gabriel etwa vor, in seiner Zeit als Wirtschaftsminister (2013 bis 2017) trotz des Angriffs auf die Krim vermehrt auf russisches Öl gesetzt zu haben.

Der Beschuldigte beteuert, er habe lediglich die Energieversorgung Deutschlands sichern wollen. Mit dieser saloppen Verteidigung gibt sich Markus Lanz nicht zufrieden. Er ruft Gabriel ins Gedächtnis, dass die Abhängigkeit von russischem Gas in seiner Amtszeit auf knapp 50 Prozent angestiegen ist.

Energiekrise: Gabriel verteidigt bei Lanz die hohen Gasimporte aus Russland

Der frühere SPD-Vorsitzende rechtfertigt sich mit dem hohen Energiebedarf unseres Landes – insbesondere mit Blick auf den damals bereits geplanten Atom- und Kohleausstieg. Lanz fragt ihn, warum die meisten Politiker, wie zum Beispiel auch Angela Merkel, Probleme damit hätten, sich für solche Fehler zu entschuldigen. Dies würde seiner Meinung nach der AfD in die Hände spielen, da diese von einer unsachlichen Diskussion profitiere.

Gabriel weicht der Frage aus, indem er darauf verweist, dass empfindliche Themen wie die Energiekrise schon immer emotional diskutiert wurden, „weil es jeden betrifft“. Er heißt die Debatten der Koalition daher gut.

Darüber hinaus geht der 63-Jährige davon aus, dass die Ampel nach der nächsten Bundestagswahl erneut zusammenfinden wird. Als einzige Alternative sehe Gabriel eine Große Koalition, die nach seiner Aussage für keine der drei Ampelparteien reizvoll wäre.

„Markus Lanz“: Donald Trump für verfehlte Iran-Politik kritisiert

Sigmar Gabriel war von Januar 2017 bis März 2018 als Bundesaußenminister tätig. Lanz möchte daher von ihm wissen, welches Vorgehen er beispielsweise bei der Zusammenarbeit mit China anstreben würde. Der langjährige SPD-Chef betont, wie wichtig es aus wirtschaftlicher Sicht sei, selbst mit diesen „schwierigen Regimen“ zu kooperieren. Daraufhin fragte Lanz, ob dies auch für den Iran gelte.

Gabriel zeigt sich zunächst vor allem erschüttert darüber, dass „Paria-Länder“ wie Syrien an Einfluss in der arabischen Welt gewannen, nachdem sich die USA aus dem Nahen Osten zurückgezogen haben. Safiarian kritisiert den Westen für diese Entwicklung und fragt mit Blick auf die verbesserten Iran-Beziehungen mit China und Russland: „Wo ist Europa? Wo sind die USA?“ Der Journalist wirft den USA außerdem vor, viele Menschen im Iran enttäuscht zu haben.

Zum Hauptschuldigen für die Spannungen zwischen dem Westen und dem Iran ernennt Gabriel derweil Donald Trump. Der ehemalige US-Präsident habe das Atomabkommen mit dem Iran beendet „und alles war kaputt“. Safiarian erklärt, dass der Rückzug der USA den Fundamentalisten im Iran in die Hände gespielt habe, weil sie stets behaupteten, dass die Amerikaner sie eines Tages „im Stich“ ließen.

Gabriel macht sich dennoch für den weiteren Austausch mit dem Iran und den anderen arabischen Staaten stark. Als Grund nennt er die Gefahr einer nuklearen Eskalation.

Proteste im Iran: Aktivist offenbart Brutalität des Mullah-Regimes

Wie sehr die Lage im Iran innenpolitisch bereits eskaliert ist, veranschaulicht Erfan Ramizipour, dessen rechtes Auge von einem Verband verdeckt wird. Der Aktivist nahm im November des letzten Jahres an einer Demonstration teil, bis er plötzlich niedergeschossen wurde.

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 31. Mai

Sigmar Gabriel, Ex-Vizekanzler (SPD)

Kristina Dunz, Journalistin („RedaktionsNetzwerk Deutschland“)

Kamran Safiarian, Journalist („heute journal“)

Erfan Ramizipour, iranischer Oppositioneller

Iran-Proteste: Polizei geht gezielt gegen Demontranten vor

Der Iraner schildert, wie die Militärkräfte bewusst auf die Augen der Protestanten zielten, um sie für die Polizei zu kennzeichnen. Die Beamten könnten die Andersdenkenden dadurch leichter verhaften. Safiarian berichtet, dass diese Maßnahme bereits die erhoffte Wirkung zeige. Die Proteste würden zurückgehen, da Eltern ihre Kinder bei Demonstrationen lieber im Haus behielten.

Denn selbst bei schweren Verletzungen infolge der gezielten Regierungsattacken seien die Menschen laut Ramizipour größtenteils auf sich gestellt. Das Regime habe es den Kliniken nämlich verboten, die Verwundeten zu versorgen. Sie müssten die versehrten Protestanten zudem bei den Behörden melden.

Welch großen Schaden eine mangelhafte Versorgung der Wunden verursachen kann, wird durch Ramizipours Schicksal deutlich. Im Körper des Aktivisten befinden sich laut Safiarian immer noch mehrere Schrotsplitter. Der nach Deutschland geflüchtete Iraner drohe daher zu erblinden und das Gefühl in den betroffenen Regionen zu verlieren.

Ramizipour hat seinen Kampfgeist aber offenbar noch nicht verloren. Er wolle trotz seiner Verletzungen zurück in den Iran, wie er versichert. Der Oppositionelle glaube daran, dass die Revolution das Regime stürzen kann. Safiarian ist derselben Meinung, weil nach seinen Recherchen inzwischen 80 Prozent der Iraner hinter den Protesten stünden.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Die Politik muss für ihre Entscheidungen nicht nur Verantwortung übernehmen, wie es Markus Lanz zunächst forderte. Die Beteiligten sollten darüber hinaus aus den Fehlern ihrer Vorgänger lernen. Welch fatale Folgen beispielweise eine gescheiterte Außenpolitik für die Betroffenen haben kann, ist schließlich am Schicksal von Erfan Ramizipour ersichtlich geworden. (Kevin Richau)