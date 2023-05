Russland-Experte bei Lanz: Krieg ist der einzige Weg zum Frieden

SPD-Politiker Michael Roth sagt, man habe den osteuropäischen Staaten zu lange „die kalte Schulter gezeigt“. Am Beispiel Moldawiens sehe man die Konsequenzen.

Hamburg – In seiner Sendung an Christi Himmelfahrt nimmt Markus Lanz direkten Bezug auf seine Dokumentation „Moldawien ungeschminkt“, die unmittelbar vor der Talkshow ausgestrahlt wurde. Moldawien – auch Republik Moldau genannt – ist ein junges Land, wurde erst 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion gegründet. Es ist das ärmste Land in Europa.

Markus Lanz spricht selbstverständlich bloß mit einem winzigen Ausschnitt der 2,6 Millionen Einwohner. Doch eines wird durch die Dokumentation transportiert: Früher war alles besser. Gerade die Älteren erinnern sich daran zurück, dass sie einst ein auskömmliches Leben gehabt hätten.

Heute, wo man Europa näher ist als Russland, sei das anders. Festgemacht wird das vor allem an den Preisen für Lebensmittel und Zigaretten. Lanz trifft Rentnerinnen, denen 100 Euro zum Leben übrigbleiben. Die Preise in den Supermärkten sind wohlgemerkt ähnlich wie in Deutschland.

Interessant: Lanz trifft in Chişinău, der Hauptstadt des Landes, bei pro-russischen Protesten eine Journalistin, die darüber berichtet, dass die Demonstrierenden eingekauft seien und nach der Aktion 20 Euro erhielten. Die Journalistin habe sich selbst eingeschleust und berichte aus erster Hand.

„Markus Lanz“ – Diese Gäste diskutieren mit am 18. Mai 2023:

Michael Roth - SPD-Außenpolitiker

- SPD-Außenpolitiker Liudmila Corlăteanu - Journalistin

- Journalistin Hannes Meissner - Politologe

- Politologe Boris Schumatsky - Russland-Experte

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth am 18. Mai bei „Markus Lanz“ © Markus Hertrich/ZDF

„Markus Lanz“ vom 18. Mai: „Haben uns zu stark darauf konzentriert, Russland nicht zu provozieren“

Zu Beginn seiner Talk-Sendung schildert Lanz die Beobachtung, in Moldawien sei die Sorge groß, dass es das nächste Kriegsziel von Russland sein könne. Der Russland-Kenner Boris Schumatsky hält dies für eine berechtigte Befürchtung, „weil Moldau nicht so gut geschützt ist wie andere mögliche Ziele Russlands“. Sofern Russland nicht gestoppt werde, sei es das logische nächste Ziel: „Moldau ist so nah dran und kein Nato-Mitglied, sodass Russland weitergehen wird.“

Der SPD-Politiker Michael Roth gibt zu, dass man das Problem nicht beachtet habe: „Wir haben das einfach ignoriert.“ Denn: „Wir in Europa haben uns in den vergangenen Jahrzehnten zu stark darauf konzentriert, Russland nicht zu neuer Gewalt zu provozieren.“ In der Konsequenz habe man den jungen Ländern im Osten über eine viel zu lange Zeit „die kalte Schulter gezeigt“.

Roth schwingt sich zu großen Worten auf, bemüht den mittlerweile inflationär verwendeten Begriff der „Zeitenwende“ und sagt: „Wir erleben aktuell eigentlich so etwas wie die Wiedervereinigung Europas.“ Deswegen dürfe man den Blick auf den Osten Europas nicht wieder verlieren.

Putin Thema bei „Markus Lanz“ (ZDF): Bezahlte Demonstranten für Propaganda im Ukraine-Krieg

Das ist dem russischen Präsidenten Wladimir Putin allerdings ein Dorn im Auge. Denn dieser möchte die Annäherung der ehemaligen Sowjet-Staaten an den Westen verhindern. „Man muss immer daran denken: Für Putin ist die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts nicht der Erste oder Zweite Weltkrieg, nicht der Holocaust, sondern der Zerfall der UdSSR“, betont Lanz.

Der Politologe Hannes Meissner sieht nicht nur militärische Gefahren, sondern auch politische Manipulationen: „Das Einfallstor liegt darin, den Staat von innen heraus zu zersetzen, die Gesellschaft zu zersetzen und die Politik zu destabilisieren und alle Abhängigkeiten, die in Moldau zu Russland aus historischen Gründen bestehen, zu bedienen.“ Als Beispiel nennt er bezahlte Demonstranten für pro-russische Themen, wie Lanz in seiner Dokumentation gezeigt hat.

Gewalt in Russland: Experte ordnet Haltung zu Friedensgesprächen ein

Das zweite große Thema an diesem Abend ist die Affinität Russlands zu Gewalt. „Alle 40 Minuten stirbt in Russland eine Frau an häuslicher Gewalt“, liest Lanz von seiner Karte ab. Von Schumatsky möchte der Moderator wissen, woher diese Bereitschaft zu Gewalt kommt.

Schumatsky erzählt daraufhin von seiner Zeit in der Armee: „Ich habe Bücher gelesen, ich war ein Nerd“, sagt er. Seine Befürchtung war: „Solche Typen werden in der Armee von anderen Soldaten umgebracht, verprügelt, vergewaltigt, in den Selbstmord getrieben.“ Bereits als Kind habe er gelernt, dass es nur eine Möglichkeit gebe, kein Opfer zu sein: selbst Gewalt auszuüben. „Wenn du ein Opfer bist, dann wirst du andauernd verprügelt, weil andere sich auf deine Kosten schützen wollen.“ Seine Überlebenschancen schätzte er auf „fifty-fifty“.

Diese persönliche Erfahrung projiziert Schumatsky dann auf die politische Haltung Russlands, was er im Hinblick auf die Forderungen nach Friedensgesprächen zu Bedenken gibt: „Wenn das Wort Frieden fällt, wird das in Russland registriert, aber man hört was anderes: Ich bin ein Prügelknabe. Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt.“ Dies sei ein Zeichen der Schwäche einerseits, eine Herausforderung für das russische System andererseits. Deswegen zieht er eine harte, aber nach seiner Argumentation logische Folge: „Ich will keinen Krieg, doch leider ist es der einzige Weg zum Frieden.“

Markus Lanz vom 18. Mai 2023 – Das Fazit der Sendung

Die Talkshow mit zugehöriger Dokumentation machte zwischendurch den Anschein, als sei diese voll von Pauschalisierungen: Die Einwohner Moldawiens, die sich die Sowjetunion zurückwünschen und die gewalttätigen Russen, die Frauen und Nerds zu Tode prügeln. Allerdings ist es Lanz gelungen, dies jeweils in einen passenden Kontext zu setzen beziehungsweise mit Schumatsky einen Gast zu haben, der aus eigener Anschauung berichtet. (Kevin Richau)