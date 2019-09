Markus Lanz: Philipp Amthor verspricht Rezo-Video - doch Zuschauer freuen sich zu früh

Bei Markus Lanz hat Philipp Amthor angekündigt, er wolle sein Rezo-Antwortvideo posten. Die Wahrheit sieht aber anders aus - die Zuschauer sind sauer.

Hamburg - Philipp Amthor hat am Donnerstagabend in der Sendung Markus Lanz (ZDF) Großes angekündigt. Er wolle sein Rezo-Antwortvideo auf Instagram veröffentlichen, so Amthor. Doch der junge CDU-Politiker hält nicht, was er versprochen hat.

Die Sache hat eine Vorgeschichte. Alles begann im Mai 2019. Der YouTuber Rezo veröffentlicht ein Video mit dem Titel „Die Zersötrung der CDU“. Darin kritisierte Rezo die Regierung und vor allem die CDU für diverse politischen Entscheidungen. Vor allem warf er der Großen Koalition Versagen bei der Klimapolitik vor.

Philipp Amthor kündigte bei Lanz Veröffentlichung seines Rezo Antwortvideos an

Danach geriet die CDU ins Straucheln. Die Partei wusste nicht, wie sie mit der Situation und der Kritik, die bundesweite Aufmerksamkeit erregt hat, umgehen sollte. Die CDU kündigte an, dass ein Video mit Philipp Amthor als Antwort auf Rezo veröffentlicht wird. Danach ruderte die Union wieder zurück und gab bekannt, dass das Video zwar aufgenommen worden sei, jedoch nicht gezeigt werde.

Jetzt dreht sich wieder alles um den berühmten Clip, den noch niemand gesehen hat. In der Sendung von Markus Lanz am Donnerstagabend kündigte Amthor an, dass er das Video auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichen werde.

Bei Markus Lanz (ZDF): Philipp Amthor jetzt bei Instagram

Amthor sagte, die Sache um Rezo habe ihn zum Nachdenken gebracht und davon überzeugt, dass sich die Kommunikation der CDU verändern sollte. „Ich habe mich jetzt dazu entschieden, auch Instagram zu machen“, sagte Amthor. „Verrückte Sache“, nannte Lanz Amthors Entschluss.

„Wie könnte man das besser starten als mit diesem Video“, verkündete der CDU-Politiker, „oder zumindest einem Teil davon“, fügte er hinzu. Er habe sich das Video bis zu seinem Start auf Instagram aufgehoben, so Amthor.

Philipp Amthor bei Markus Lanz (ZDF) zu Gast

Am Donnerstag ging der Instagram-Account von Amthor live. „Das Warten hat ein Ende. Ich werde ab Donnerstag aktiv auf Instagram starten und ein Video posten, auf das einige schon lange gewartet haben“, verkündete er in seinem ersten Post.

Und ja, Amthor postete ein Video am Donnerstag. Jedoch zeigt es die Rezo-Antwort nur Ansatzweise. Es beginnt vielversprechend, Amthor sagt den Satz: „Hi Rezo, du alter Zerstörer“. Den Begrüßungssatz hatte Amthor schon in einer anderen Lanz Sendung gesagt und damit ein kleines Geheimnis um den mysteriösen Clip gelüftet.

Philipp Amthor: Zuschauer sind empört

Nach knapp neun Sekunden bricht das Video, „auf das einige schon lange gewartet haben“, jedoch ab. „So. Genug Schabernack. Ihr habt doch nicht ernsthaft geglaubt, dass ich hier jetzt mein Rezo-Antwortvideo poste“, sagt Amthor lächelnd in die Kamera.

Doch, einige scheinen geglaubt zu haben, dass Amthor das Video öffentlich macht. Die Kommentarspalte unter dem Film explodiert. „Mit einer offensichtlichen Lüge vor einem Millionenpublikum Online-Selbstvermarktung starten und es für eine geniale Idee halten - Und dann wundern, warum man nicht mehr gewählt wird“, kommentierte ein Nutzer bei Instagram. „Feigling“, schrieb ein anderer. „Krass, hat er fett alle angelogen. Typischer Unions Politiker“, äußerte sich ein weiterer.

Philipp Amthor: Erfolg durch unsaubere Mittel?

Amthors PR-Coup scheint aufgegangen zu sein. Nach einem Tag hat sein Account schon fast zwölf Tausend Abonnenten und das Video knapp 19 Tausend Klicks. Die Instagram-Nutzer zeigten sich mehrheitlich sauer und enttäuscht von Amthors Aktion. War das die Sache wert?

Über das Video sprach Philipp Amthor auch mit Kevin Kühnert in dem Format „Diskuthek“. Der Juso-Vorsitzende war auch Gast bei Markus Lanz. Kevin Kühnert sprach darüber, warum er nicht Vorsitzender der SPD werden will.

