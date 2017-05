Beeinflussung der britischen Parlamentswahl? May übt Kritik an EU

London - Die Brexit-Verhandlungen sind zum dauerhaften Medienthema geworden. Nun hat sich Theres May zu Wort gemeldet - und deutliche Kritik geäußert.

Die britische Premierministerin Theresa May hat der Europäischen Union vorgeworfen, mit "Drohungen" im Zusammenhang mit den "Brexit"-Verhandlungen die britische Parlamentswahl beeinflussen zu wollen. "Europäische Politiker und Vertreter haben Großbritannien gedroht", sagte May am Mittwoch in London. Der Zeitpunkt der Äußerungen sei bewusst gewählt worden, "um das Ergebnis der Wahl zu beeinflussen, die am 8. Juni stattfindet."

afp