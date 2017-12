Mehr als 200 Prominente fordern Freiheit und fairen Prozess für Deniz Yücel

#FreeDeniz-Aktion am Wochenende

+ © dpa Deniz Yücel. © dpa

In einem gemeinsamen Appell fordern an diesem Wochenende mehr als 200 Künstler und Prominente aus Deutschland, der Türkei und anderen Ländern einen fairen Prozess und die Freilassung des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel aus der Haft in der Türkei.