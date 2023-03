Mehr Geld für Rentnerinnen und Rentner

Ab Sommer gilt in West und Ost ein gleich hoher aktueller Rentenwert. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rentnerinnen und Rentner erhalten ab Sommer mehr Geld. Wie das Bundesarbeitsministerium mitteilte, steigt die Rente zum 1. Juli in Westdeutschland um 4,39 Prozent und in den neuen Bundesländern um 5,86 Prozent. Damit gelte in West und Ost dann ein gleich hoher aktueller Rentenwert.