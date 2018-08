Mehrere Angriffe auf Polizisten in Tschetschenien - Politik verdächtigt IS 

Unruheherd im Kaukasus

Der Streit schwelt weiter. In der russischen Unruheregion Tschetschenien haben unbekannte Bewaffnete am Montag an mehreren Stellen Polizisten angegriffen.