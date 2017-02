Merkel kommt zur Münchner Siko - Treffen mit US-Vize Pence wahrscheinlich

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am kommenden Freitag nach München.

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird nächste Woche an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen und „sehr wahrscheinlich“ dort US-Vizepräsident Mike Pence treffen

Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag an. Es wäre das erste Treffen Merkels mit einem Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump.

Die Kanzlerin wolle am Freitag in München zunächst den neuen UN-Generalsekretär António Guterres treffen und am Samstag eine sicherheitspolitische Rede halten, sagte Seibert. Außerdem werde Merkel eine „Reihe von bilateralen Gesprächen“ führen, die aber erst später bekanntgegeben würden.

Die Außenpolitik der neuen US-Regierung unter Präsident Trump wird im Mittelpunkt der Konferenz stehen. Neben Pence werden auch Verteidigungsminister James Mattis, Heimatschutzminister John Kelly und mehrere Senatoren teilnehmen, darunter der schärfste republikanische Trump-Kritiker John McCain.

dpa